Bombe, macerie, morti. La triste attualità di questi giorni è quella che non vorremmo mai raccontare, con l'attacco della Russia di Putin all'Ucraina che prosegue da quasi una settimana e per il quale ancora non si vede un esito all'orizzonte. Una situazione che non può lasciare indifferente nessuno e che coinvolge chiunque, mondo dello sport compreso.