Vent’anni fa la modalità online dei videogiochi era ancora in fase sperimentale, i gamer non esistevano ancora e la sola idea che gli sport elettronici potessero fare il loro ingresso nel programma olimpico avrebbe dato adito a sonore risate. Vent’anni fa vedeva la luce quell’incantevole monolito nero che rispondeva al nome di PlayStation 2: per celebrare l’anniversario dell’indimenticabile console giapponese di sesta generazione abbiamo selezionato i 20 giochi che hanno rivoluzionato la storia del settore, con i seguenti criteri:

Un unico videogioco per sport

Nessuna distinzione tra console o cabinati da sala giochi

Distinzione tra simulazione/gioco manageriale/arcade (ecco spiegata la coesistenza di street football, calcio e calcio manageriale)

ISS PRO Evolution

Esiste un “prima” e un “dopo” International Superstar Soccer Pro Evolution: semplicemente, il videogioco che ha rivoluzionato la giocabilità proiettando le simulazioni calcistiche in un’altra dimensione e gettando le basi per la fortunatissima serie dei “Pro Evolution Soccer”, top di gamma nei primi anni Duemila. Electronic Arts ha dovuto sgobbare parecchio per avvicinarsi agli standard di Konami, mettendo la testa avanti solamente alla fine di quel decennio. Negli ultimi anni il testa a testa PES-FIFA è stato avvincente e contraddistinto da sorpassi e contro-sorpassi, ecco dunque la domanda da 100 milioni di dollari; chiamate a raccolta amici e parenti, vogliamo una risposta definitiva qui e ora!

NBA 2K11

Il gioco della svolta, un’impressionante dimostrazione di forza dell’azienda statunitense 2K Sports premiato dalle 5,5 milioni di unità vendute in tutto il mondo. Da quel momento sono stati forgiati solo capolavori: provate voi, ora, a distinguere tra simulazione di basket NBA e realtà! Non poteva che essere Michael Jordan l’uomo copertina di una tale gemma.

Gran Turismo 2

Se il primo capitolo della serie firmata dal genio assoluto Kazunori Yamauchi è stato il gioco più venduto in assoluto della PlayStation 1, il secondo ha mantenuto inalterata la giocabilità aumentando a dismisura i tracciati e il parco auto. Quattro modalità di gara (GT, Rally, Endurance ed eventi speciali), sistema di controllo avveniristico, possibilità di modificare le vetture e ampliare il proprio garage, colonna sonora da urlo: il miglior videogioco sportivo di sempre?

Virtua Tennis

Prima escursione nel mondo arcade, quello delle sale giochi: la SEGA a fine anni Novanta confezionò il capolavoro indovinando la simulazione perfetta di tennis, caratterizzata da un mix di grafica e giocabilità pazzesco per quei tempi. Acclamato dalla critica, è da considerare un cult assoluto nel panorama dei videogiochi sportivi.

Football Manager

Esistono ormai da quarant'anni, ma a metà anni 90 i giochi manageriali vissero il loro boom. Championship Manager ha fatto da apripista, arricchendo la realtà del giocatore con la possibilità di scegliere reali tattiche in base alla situazioni e agli avversari o, addirittura, poter creare una nuova tattica ispirandosi a veri allenatori. Così è partita la carriera di André Villas-Boas che, nel lontano 1994, propose all'allenatore del Porto, Bobby Robson, un nuovo utilizzo dell'attaccante Paciência dopo aver studiato nuovi movimenti sulla piattaforma. La vera rivoluzione è partita nel 2005. Ci fu la scissione, con il creatore di Championship Manager che produsse Football Manager: sarà il più venduto e il più giocato di sempre, arricchendo ancora di più le possibilità di utilizzo del giocatore. Non sarai solo un allenatore, ma un manager della società con uno staff da controllare, a cui devi delegare, una rosa da seguire anche nella parte finanziaria, compiti da direttore sportivo, con il 'gamer' che dovrà preoccuparsi di fare mercato per accrescere il valore della propria squadra. Negli anni in molti hanno provato ad imitare il gioco della Sports Interactive. Ci sono stati e ci sono tutt'ora versioni riuscitissime come Hattrick, Trophy Manager, Scudetto ma oggi come oggi il migliore in senso assoluto è Soccer Manager. (Luca Stamerra)

Fifa Street

Fifa Street lo abbiamo amato anche e soprattutto per i suoi difetti: esagerato, inverosimile, bizzarro. Ma quale altro gioco ti permetteva di “dominare la strada” in un contesto cittadino del tutto privo di arbitro e regole? Un gioco dove non contava solo segnare, ma anche e soprattutto umiliare l’avversario a suon di trick dell’altro mondo. Non a caso erano gli anni in cui Ronaldinho dominava il mondo. Joga Bonito.

Nba Jam

Rimanendo in tema di divertimento sfrenato (e tornando per un attimo in ambito arcade) come non citare lo spassosissimo NBA Jam, IL titolo di culto in tema di basket stelle e strisce? Impossibile derubricarlo a simulazione: si giocava due contro due con le super star NBA a librarsi fino al soffitto per poi disintegrare il canestro a suon di schiacciatone… La versione da sala giochi fu un successone epocale, quella a 16 bit per le console di quarta era presentava un impianto grafico e un gameplay da mozzare il fiato. BoomShakaLaka!

Formula 1 ‘97

Il videogioco prodotto dalla casa di sviluppo britannica Psygnosis portò la stagione di Formula 1 dritta dritta nelle nostre case, scandita dall’indimenticabile commento “trash” di Andrea De Adamich. Innovativo sotto tutti i punti di vista per gli standard dell’epoca, richiedeva una discreta abilità per riuscire nel gioco, da svilupparsi rigorosamente tramite un allenamento costante. Impagabile la gioia di pennellare la Variante Ascari o la Curva del Tabaccaio dal divano di casa.

Colin McRae Rally

Per quel che concerne l’off-road questo rivoluzionario titolo sviluppato da Codemasters avvicinava le punte toccate da Gran Turismo. Livree accattivanti delle vetture da rally, possibilità di girare sui terreni nevosi della Svezia, lungo le coste della Corsica o le foreste del Regno Unito... Una gioia per gli occhi, una goduria da giocare. Qualitativo e longevo.

Track and Field in Barcelona ‘92

Questo titolo made in Konami sdoganò il concetto dello “smanettamento”, ovvero la pressione alternata (e furiosa) di due tasti per simulare la corsa oppure altri movimenti, con la possibilità di aggiungere una terza azione in caso di salti o lanci: venne in seguito imitato in svariate occasioni, non solo in tema di videogame sportivi. Scegliamo l’edizione di Barcellona 1992 perché siamo degli hipster.

Hang-on

Hang-On è il videogioco cult per eccellenza in ambito motociclistico, onnipresente nelle sale giochi anni 80 di mezzo mondo. SEGA confezionò un piccolo grande capolavoro nel 1985, soprattutto in ambito arcade con l'ausilio di volanti e addirittura riproduzioni di motociclette per la guida virtuale dei giocatori. Avanti anni luce per i tempi.

Sega Bass Fishing

Rimaniamo in sala giochi ma proiettiamoci nel decennio successivo. Nella seconda metà degli anni Novanta i videogiochi di pesca – già, avete capito bene – campeggiavano in moltissime sale giochi: questa autentica perla della SEGA offriva una “simulazione” di pesca sportiva dalla barca. Virgolette d’obbligo, perché il punto di forza del gioco era il divertimento, a scapito del realismo. A piccole dosi, rappresentava una piacevolissima evasione dai videogame più prettamente mainstream.

NHL 95

Pur non essendo particolarmente popolare in Italia, l’hockey è uno sport che buca lo schermo quando si tratta di videogiochi e la serie NHL della EA Sports è sempre stata il top di gamma. Divertente, frenetico, spettacolare da un punto di vista grafico e contraddistinto da svariate modalità di gioco: il videogioco provocava dipendenza anche ai neofiti… Capaci dopo una manciate settimane di padroneggiare le regole a menadito. L’edizione 95 rasentava la perfezione: tracciò la strada per una serie dominante sul mercato.

Madden 2006

Vedi sopra… La serie “Madden” era altrettanto accattivante, al punto a indurre diversi temerari utenti italiani ad avvicinarsi con estremo profitto al football americano, sport solo apparentemente ostico ed esotico per i loro standard. Edizione 2006 particolarmente apprezzata da critica e pubblico per la modalità “carriera”. Caposaldo della Electronic Arts Sports.

Jonah Lomu Rugby

Gli anni Novanta sono stati l’età dell’oro del rugby: gli anni di Invictus, del super eroe Jonah Lomu e dei suoi All Blacks e perché no… Gli anni di Diego Dominguez e della sua Italia tutta cuore e grinta che di fatto ci introdusse a questo avvincente sport. “Jonah Lomu” era un videogame coi contro-attributi quando uscì nel 1997, tanto sofisticato quanto immediato e intuitivo sul piano della giocabilità. Una sorpresa nel panorama dei videogiochi sportivi.

Tiger Woods PGA Tour 2003

Realistico ed estremamente piacevole da giocare: la super star Tiger Woods all'apice della sua carriera prestò il volto a un videogioco vincente e rivoluzionario, che alzò - e non di poco - l’asticella delle simulazioni di golf.

Wii Sports

La killer application – studiata quindi per sfruttare a pieno i nuovi sistemi di controllo introdotti dalla Wii, ovvero Wiimote e Nunchaku – per eccellenza: inclusa nella console, si rivelò la miglior pubblicità possibile per lanciare sul mercato l'ultimo gioiellino della Nintendo. Quante serate tra amici ha salvato? Impossibile quantificarlo.

Tony Hawk’s Pro Skater 2

Sostenuto da un’icona di sport e di stile, ridefinì i codici del videogioco di skateboard e non solo. Troppo “cool” per non attecchire ovunque, anche alle nostre latitudini. E vogliamo parlare di quella pirotecnica colonna sonora punk rock/nu metal? Sport spettacolare, videogioco spettacolare: equazione elementare, no?

Snowboard Supercross 3

Discorso analogo lo merita questo titolo della EA Sports in bilico tra sport invernali e sport estremi, basato come Tony Hawk’s sugli spettacolari trick da eseguire ma anche sull’abbacinante bellezza dei tracciati. Fu il primo gioco della serie "SSX" a vendere più di un milione di copie: semplicemente, il miglior videogame di snowboard della storia.

Pong

Chiudiamo col titolo iconico per eccellenza, il videogioco Pong prodotto dall’Atari nel 1972: si tratta del primissimo successo commerciale tra i videogame, non solo in ambito sportivo. Persino adesso appare così “minimal” ma al contempo così affascinante e vintage con il suo schema di gioco bidimensionale a simulare una partita di ping pong. Lanciò in orbita Atari che appena 12 anni più tardi si sarebbe tuttavia autodistrutta con la sciagurata operazione “E.T.”: questa però è un’altra storia…

