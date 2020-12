Ritirato, con ogni probabilità "rosso" per imposizione dall'alto, intimo, ma pur sempre Natale quello targato 2020! Non ci esimiamo, dunque, dal proporvi la nostra consueta selezione di consigli di letture natalizie, da regalare ma anche (e perché no) regalarsi consapevoli del fatto che il libro rimanga a tutt'oggi la forma d'intrattenimento più edificante, stimolante, in un parola sola: migliore. Dalle confessioni di Pozzecco, all'attesa e acclamata biografia del campionissimo Hirscher, passando per il calcio incastonato tra le case londinesi, fino ad arrivare alle libellule del CSB: ce n'è per tutti i gusti e per tutti gli sport, come compete al nostro DNA. E allora Buon Natale a tutti voi... Ma soprattutto, buona lettura!

"Clamoroso, la mia vita da immarcabile", Gianmarco Pozzeco (Mondadori)

Calcio 24 anni fa la Juventus campione del mondo 25/11/2020 A 23:33

Gianmarco Pozzecco è un nome noto a tutti. Anche a chi ha una conoscenza sommaria, scarsa o nulla della pallacanestro. Perché sì, il Poz è stato uno dei giocatori italiani più forti, e probabilmente più immarcabili, vissuto a cavallo tra gli anni '90 e 2000, ma è stato anche e soprattutto un personaggio che, andando fuori dagli schemi, ha permesso alla stessa pallacanestro di varcare confini fino a quel momento considerati sacri. Questo libro, scritto a quattro mani con Filippo Venturi, racchiude tutta la sua vita, una vita interamente dedicata e consacrata alla pallacanestro, l'unica cosa che lo ha reso e che lo rende tuttora veramente felice e soddisfatto di sé. Sono trascorsi talmente tanti anni da quei primi passi mossi sul parquet che per il Poz è come esser nato con la palla in mano, e averla tenuta stretta fino ad oggi, quando, toltosi la canotta, ha indossato giacca e cravatta per sedersi in panchina. Per allenare, certo, ma soprattutto per mantenere vivo un legame con un gioco e un modo che non può e non vuole permettersi di abbandonare. Questo libro racconta, anno per anno, gradino per gradino, successo dopo successo, il Pozzecco istrionico, burlone e sbruffone, ma, allo stesso tempo, rivela anche una delle menti più brillanti che il gioco ha mai avuto in tutta la sua storia. Perché dietro a quella facciata che gli ha permesso di entrare nel cuore dei tifosi e portare la pallacanestro nel quotidiano, mischiandola con aspetti della vita comune diversissimi tra loro, si nasconde una persona con un'empatia, un'emotività e un'intelligenza senza eguali. (Daniele Fantini)

"Marcel Hirscher - La biografia ufficiale" Alex Hofstetter, Stefan Illek, Michael Pircher (Mulatero)

Come si diventa lo sciatore più forte di tutti i tempi? Con talento, ma anche con allenamenti meticolosi, cura dei materiali maniacale e soprattutto tanta testa. È il ritratto di Marcel Hirscher pennellato in questa biografia, 304 pagine di una carriera sfolgorante raccontata anche tramite i ricordi di chi aveva attorno il campione austriaco, dal papà Ferdl, agli uomini del team, ad amici-avversari come Felix Neureuther, fino ad arrivare a Ingemar Stenmark. Un continuo ripercorrere successi, aneddoti, e anche quei pochi fallimenti che hanno fatto di Hirscher il fenomeno che ora rimpiangiamo: un professionista serio dalla volontà di ferro, semplicemente costretto a vincere. Dalle polemiche per le inforcate alla morte sfiorata per il drone precipitato, fino alla delusione per il tanto agognato oro olimpico vinto quasi senza pubblico, si vola alle ultime pagine di dati e statistiche, che insieme agli inserti fotografici rendono questo libro un mai-più-senza per i veri appassionati di sci. (Ilaria Bottura)

"Il calcio tra le case" Antonio Marchese (Efesto)

Antonio Marchese ci conduce per mano in un appassionante viaggio tra le case di Londra alla scoperta degli innumerevoli club che rendono unica la “capitale del calcio” per eccellenza. Offrendoci un punto di vista originale e privilegiato: già, “Calcio tra le Case” è un libro che si è forgiato rigorosamente on the road, grazie alle innumerevoli passeggiate dell’autore alla scoperta dei profumi e delle tradizioni dei quartieri e alle altrettante chiacchierate con gli avventori dei pub di culto delle varie squadre. I cenni storici relativi alle squadre e le dettagliate informazioni sugli spostamenti compiuti consentono al lettore di prendere appunti in attesa di poter respirare un po’ di calcio londinese, quando si potrà. Il libro di Marchese nasce da una narrativa quotidiana, quella promossa dal portale dedicato “Calcio a Londra”, mirata a raccontare il calcio della City in presa diretta. Dal campo, o se preferite, dal marciapiede: come si faceva una volta (e si dovrebbe fare ancora). (Paolo Pegoraro)

"L'alimentazione non è competizione" Elena Casiraghi(Cairo Editore)

Un anno complicato può trasformarsi in un’opportunità in quello successivo. Sembra strano dirlo proprio del 2020 ma questo è quello che si apprende tra le pagine di “L’alimentazione non è competizione” di Elena Casiraghi. Una delle cose principali, se contestualizziamo il libro nel 2020, è l’allenamento del sistema immunitario che grazie a qualche piccolo accorgimento può essere più performante e, in soldoni, permetterci di avere un corpo più reattivo e più “sicuro” contro i malanni di stagione. In un anno così, direi che non è male! Ovviamente il libro è strettamente legato allo sport e alla nutrizione come benzina della disciplina sportiva, quindi in parole semplici ma efficaci, Elena Casiraghi spiega come trarre il meglio dal cibo per renderci più forti sì ma anche più efficienti nello sport che stiamo praticando. Nutrizione per lo sport - istruzioni per l’uso, infatti “L’alimentazione non è competizione” è una guida allo star bene senza stress, ansia e conteggio calorie. Lo consiglio a tutte le persone che sanno già di dover ripartire a gennaio tra sport e corretta alimentazione e un manuale di un’esperta (Elena è specialista in nutrizione e integrazione per lo sport e laureata in Scienze Motorie) pronto all’uso è di certo un grande regalo nel ben più grande marasma di fitness influencer e personal trainer dei social. PS. vi svelo un segreto, Elena scrive che (anche fuori dalle feste) si può sgarrare e quindi merita una lettura anche solo per questo! (Giulia Cicchinè)

"Il maestro e la bicicletta", Ernesto Colnago, con Marco Pastonesi (66thand2nd)

Ernesto Colnago, costruttore dell’eccellenza italiana al motto del Gh’è semper on quaicoss da fa, e Marco Pastonesi scrittore di ciclismo conversano per (la) strada. Colnago è il Maestro della bicicletta e la sua storia nasce all’alba milanese di piazzale Loreto - dove il 13 maggio 1909, alle 2:53 di notte, scattò il primo Giro d’Italia - con il giovane Ernesto partito da Cambiago per imparare il mestiere: l’arte di mettere sui pedali Gastone Nencini, Gianni Motta, Vittorio Adorni, Michele Dancelli, Eddy Merckx (leggendaria la bici Mexico Oro del suo record dell'Ora)... E Fabian Cancellara, autore qui di una notevole prefazione. Colnago è un passista veloce che pedala idee, innovatore dell’opera del ciclismo, e la sua storia lombarda e artigiana è solo da leggere stando a ruota: «È un racconto, o forse una poesia, a volte un poema. È un ricordo, o forse una nostalgia, a volte un sogno. È un profumo, o forse un odore, a volte un colore. […] È una somma algebrica, geometrica e umana. È acciaio, alluminio, titanio, carbonio. È un test, poi un altro test, poi altri test, finché il cavallo, il tappeto volante, il racconto, il ricordo, il brivido, il profumo e l’intuizione diventano una somma e un risultato, cioè una creatura di otto tubi e infinito amore. È la bicicletta». (Fabio Disingrini)

"Not a game" Kent Babb (66thand2nd)

Allen Iverson, giocatore di culto della Nba a cavallo tra gli anni '90 e la prima decade del 2000, raccontato attraverso un lavoro meticoloso fatto di decine d'interviste, centinaia d'articoli e oltre seicento pagine di documenti processuali che mettono a nudo l'ascesa e la discesa di una delle star più luminose, controverse e influenti della Nba. Un libro che sviscera tanti dettagli inediti, sconosciuti, sia sull'Iverson giocatore che sull'Allen uomo, marito e padre di famiglia. Un'opera per certi versi cruda perché spiega nella maniera più laica possibile le vicissitudini, i pregi, i difetti e i demoni che hanno attraversato l'esistenza di uno dei talenti più accecanti, anticonformista ed influenti della pallacanestro americana. Un uomo partito dal niente, nato in un quartiere tra i più poveri e duri d'America che è salito sull'Olimpo della Nba a modo proprio, non conformandosi mai all'establishment, ma che non è riuscito ad evitare una rovinosa caduta nella polvere fra milioni sperperati, un matrimonio finito male e una carriera da cestista che, per lo spettacolo e le giocate che ha regalato nella sua lunga esperienza in maglia Philadelphia 76'ers, meritava un finale meno triste e crepuscolare. Lettura imperdibile per chi ha amato AI alla follia ma anche per chiunque voglia conoscere meglio la vita di una delle più affascinanti icone del basket e della cultura hip hop. (Stefano Dolci)

"La storia del Milan in 50 ritratti" Paolo Condò e Giuseppe Pastore (Centauria)

Snello, godibile, ricco di aneddoti e curiosità, questo libro non deve mancare nelle librerie dei tifosi milanisti di ogni età. Tra ricordi indelebili e tanta nostalgia, Paolo Condò e Giuseppe Pastore ripercorrono la storia del Milan passando in rassegna i 50 protagonisti (tra campo, panchina e dirigenza) che più di tutti hanno lasciato un segno. Il libro riserva due sorprese piuttosto ghiotte. La prima, dall'impatto immediato, è che non ci sono un inizio e una fine. Almeno non necessariamente. Potete trattare il libro come un dizionario o un'enciclopedia, aprirlo a caso e leggere tutto d'un fiato il ritratto del campione rossonero nel quale vi imbattete. Se invece siete ligi alle regole e preferite gustarvi il libro pagina dopo pagina, troverete molto presto la sorpresa numero 2 ovvero un'intervista di Paolo Condò ad Alessandro Costacurta grazie alla quale Billy ci porta a spasso tra i Milan di Sacchi, Capello e Ancelotti con retroscena inediti e spassosi. Questo è, infine, un libro democratico: le ultime due pagine sono riempite solo da un elenco puntato da 1 a 50, e al lettore viene lasciato l'arduo compito di stilare la lista dei suoi 50 milanisti del cuore. Buon divertimento! (Simone Pace)

"1996, La Juventus sul tetto del mondo", Enrico Turcato (Ultra Sport)

Ventiquattro anni. Tanto è passato dall’ultimo trionfo internazionale di spessore della Juventus, che da un quarto di secolo attende ormai di rivivere quei giorni di gloria della prima gestione Lippi di fine millennio. Nell’attesa quei passi, quelle storie, quegli aneddoti, quella corsa inebriante la ripercorre Enrico Turcato, che con il suo ‘1996, La Juventus sul tetto del mondo’ racconta l’alchimia di un percorso particolare: tra campioni e scudieri, tra storie di successo e qualche lacrima, il libro scorre rapido raccontando quel che resta il trionfo più importante della Juventus fuori dai confini nazionali. Un assaggio perfetto per i giovani juventini che vogliono assaporare quella Juve di cui hanno solo sentito parlare; un cassetto dei ricordi che tutti gli altri bianconeri riapriranno con piacere riscoprendo anche qualche nuovo aneddoto. (Simone Eterno)

"Maestro nascente" Stefano Semeraro (Gribaudo)

Maestro nascente ci fa rivivere gli inizi della vita tennistica di Jannik Sinner, le sue prime esperienze sul campo, la scelta di togliersi gli sci dai piedi per impugnare una racchetta. Il libro racconta un percorso in cui emerge la personalità del talento classe 2001, un ragazzo semplice ma con le idee molto chiare. Dietro ogni azione c'è una sua decisione, "come vuoi tu" non fa parte della sua forma mentis. È così anche sul campo perché al di là delle doti tecniche di Jannik - uno dei suoi coach gli diceva che il suo gioco doveva basarsi sulla regolarità da fondocampo, lui ha capito che sul campo ci doveva entrare e giocare d'anticipo per avere delle possibilità con quel fisico - il tennis è anche un gioco di scacchi. Devi manipolare la mente del tuo avversario. Sinner è un bravo ragazzo, ma è uno che non si fa mai mettere sotto. Parte sempre con l'idea di vincere la partita. E spesso ci riesce. Nel volume viene tratteggiata l'epopea di altri personaggi, alcuni famosi e altri meno: c'è chi ce l'ha fatta e chi per un soffio non è arrivato alle luci della ribalta. Promesse mantenute e disattese in quel mondo così complesso che si chiama giovinezza. (Alessandro Dinoia)

"Il tiro da quattro" Dario Ronzulli (Edizioni inContropiede)

Il 31 maggio 1998 Bologna è l’ombelico del mondo. Virtus e Fortitudo si sfidano per la decima volta in una stagione senza precedenti, ma quella non è una partita come le altre, è gara 5 della finale scudetto, oltre al tricolore e alla supremazia cittadina, c’è in ballo la storia, quella che Sasha Danilovic scriverà all’ultimo respiro con l’ormai celebre “tiro da quattro”. Un episodio, quello che ha per protagonista il genio serbo delle Vu Nere che, oltre ad essere cruciale, diventa il grimaldello ideale per raccontare di una città che è più che mai Basket City, cuore pulsante di chi ama la pallacanestro, ma che in quegli anni poteva permettersi, all’ombra delle Due Torri, il genio calcistico di un certo Roberto Baggio. (Fabio Fava - Twitter: @fabiofava11)

"La versione di Tomek" Dominik Szczepanski (Mulatero)

Dai bassifondi del’umanità al tetto della Terra: la storia di Tomasz Mackiewicz non conosce compromessi. Un’infanzia felice, un’adolescenza complessa, da tossicodipendente insieme ai ragazzi di Ultimo Centesimo, quartiere degradato della città polacca di Czestochova. Ma sarà dopo il ricovero in una Comunità terapeutica che “Tomek” troverà la sua vocazione nell’alpinismo. Prima negli Stati Uniti, poi in Pakistan e infine sull’Himalaya, stabilendo nella cima Nanga Parbat la sua sacra ragione di vita. Un personaggio “contro”, perché non sarà mai un uomo ordinario, né nella vita quotidiana né nella sua esperienza ad alta quota. Lontano da ogni logica commerciale tipica delle spedizioni su grandi Ottomila, il suo amore per la montagna è puro, disinteressato, solitario, alla ricerca del rapporto più intimo possibile con essa per portare sollievo ad un’esistenza tormentata, fragile, inquieta. Un libro da leggere d’un fiato, incalzante come la vita del suo protagonista. Fino all’ultima avventura, passionale e drammatica e raccontata con trasporto dalle parole di Anu Solska, la sua seconda moglie. (Marco Castro)

"Ti racconto i campioni del Milan" Demetrio Albertini (Gribaudo)

Da Liedholm a Ibrahimovic. Cinquanta ritratti dei fuoriclasse che hanno fatto la storia del Milan raccontati da uno scrittore d’eccezione: il Metronomo, l’ex centrocampista rossonero Demetrio Albertini. Una splendida cavalcata di trionfi e sconfitte dolorose, delusioni e lacrime, ma anche lezioni fuori e dentro il campo. L’attuale presidente del Settore Tecnico della FIGC ha giocato con la maglia del Diavolo per 14 stagioni, vincendo 5 Scudetti e 3 Champions League. Ti racconto i campioni del Milan è un album dei ricordi, un dietro le quinte dell’universo Milan che svela i lati nascosti e gli aneddoti di portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti straordinari, ma anche allenatori e dirigenti che sono passati da Milanello e dalle tribune di San Siro. Bonus track: tutti e cinquanta i protagonisti sono stati riprodotti da Paolo Castaldi, fumettista e illustratore conosciuto dal grande pubblico per la graphic novel Diego Armando Maradona. (Matteo Zorzoli)

"I leggeri di Nairobi", Marco Ciriello (Rubbettino)

I leggeri di Nairobi sono i magnifici maratoneti che hanno piedi per correre e ali per volare. Uno di loro, il più prodigioso, è Muhammad Ali protagonista del libro, destinato per primo sotto il muro delle 2 ore, conteso dalla multinazionale americana NK, per averlo testimonial delle sue scarpe, e dal Ministero cinese per le Conquiste Sportive, che lo vuole naturalizzare per vincere la maratona di Tokyo 2020. I leggeri di Nairobi è un romanzo di spessore letterario perché Marco Ciriello, della già notevole opera Maradona è amico mio, è autore di nettissimo spessore. È un racconto d’istantanee colte e di culti narrativi in cui s’intrecciano, per due movimenti, le piccole storie di Ali e suo fratello Tommie Smith (che fa il pugile) con quelle di un lottatore di sumo fondatore della prima squadra keniana di ciclismo, di spie e meccanici, statisti e programmatori, cronisti hemingwaiani e tennisti investigatori. Personaggi che sembrano riemersi dal bar sotto il mare di Stefano Benni - con la sporca benedizione di Kurt Vonnegut o Julio Cortazar - di una storia che si chiude, elevandosi, nel terzo movimento: un “coro di monologhi interiori” fra cui uno, bellissimo, dell’afronauta Jean-Michel Basquiat. Dedicato alle Nere stelle d’Africa per gli amanti di una fantastica letteratura. (Fabio Disingrini)

"Ho visto un re" Simone Giorgi (Gribaudo)

La storia di Niccolò Zaniolo, seppur breve e con tanti capitoli da scrivere ancora, è già “da film” e come tale poteva tranquillamente essere immortalata in un libro. È la storia di uno dei tanti talenti nostrani di provincia, emersi dopo innumerevoli difficoltà e scherzi del destino; una storia di rifiuti e di sliding doors, di cadute e risalite. Dai tempi in cui era “soltanto” il figlio di un navigato bomber di provincia ai gol in Champions League, tra prodezze degne di un predestinato e qualche peccato di gioventù. In attesa di riammirarlo sui campi da gioco col prossimo anno, noi vi consigliamo di leggere la sua storia, raccontata da Simone Giorgi e illustrata da Lelio Bonaccorso. Lo si divorerà anziché no. (Paolo Pegoraro)

"Jürgen Klopp - The Normal One", Armando Maria Todino (Urbone Publishing)

Era il 9 ottobre 2015 quando Jurgen Klopp, presentadosi come nuovo allenatore del Liverpool, rispondendo alle domande dei giornalisti si definì "The normal One", quello normale, a differenza dello "Special One", José Mourinho. Ebbene, dopo qualche anno quella normalità si è rivelata una delle caratteristiche principali che hanno permesso la costruzione di una delle squadre più spettacolari degli ultimi 10-15 anni. Armando Maria Todino, facendo "mea culpa" rispetto a un primo giudizio che aveva bocciato Klopp sulla panchina del Liverpool (essendo lui tifoso sfegatato), ripercorre le tappe di quello che si è rivelato essere un allenatore dalle idee audaci ma vincenti, un personaggio dalle mille sfaccettature. Un vero leader, che ha saputo nel tempo conquistare i propri giocatori e i propri tifosi in ogni tappa della sua carriera: dai tempi del Mainz, passando per Dortmund fino a sbarcare al Liverpool. "Sono quello normale. Sono solo un tipo normale, che arriva dalla Foresta Nera ed è stato un giocatore di medio livello". Ciò che non ha detto è che è un allenatore eccezionale. (Davide Bighiani)

"The Playbook - Guida tattica alla NFL 2020", di Alberto Cantù e Michele Serra (Amazon Italia)

Il football americano NFL è uno sport molto particolare, forse difficile da guardare a primo impatto, ma che è amato e seguito da tanti appassionati, anche in Italia. Tra questi, ci sono due "malati" (nel senso migliore del termine, ndr) come Alberto Cantù e Michele Serra, giovani e intraprendenti penne che hanno deciso di scrivere una guida alla stagione NFL 2020 tutt'altro che comune: non un banale elenco di squadre, giocatori e allenatori, obiettivi e aspettative, bensì una vera e propria guida tattica, qualcosa che in Italia mai si era visto prima. Si intitola "The Playbook", come la "bibbia" che ogni allenatore di ogni squadra distribuisce a tutti i giocatori per imparare appunto gli schemi e le filosofie di gioco. La chicca sono le 15 pagine di glossario dove vengono spiegati in modo dettagliato i termini e le espressioni usati. (Davide Fumagalli @davidefuma)

"So Nineties - Il decennio dorato della NBA", Davide Torelli (Ultra Sport)

Non c'è alcun dubbio che gli anni '90 abbiano cambiato in maniera determinante la percezione della NBA da parte del resto del mondo. In questo decennio si sono susseguiti vicende, personaggi, miti, vittorie, sconfitte, ritiri e ritorni, che hanno reso la lega professionistica americana quello che conosciamo oggi, ovvero una delle macchine sportive più seguite e amate dagli appassionati in ogni angolo del globo. Il libro scritto da Davide Torelli, “malato” di basket dall'età di 6 anni e collaboratore per varie testate cartacee e online del settore, si concentra su figure chiave come David Stern, Michael Jordan e i Chicago Bulls del doppio “Three-Peat”, i Rockets di Olajuwon, il ritorno di Magic Johnson, l'ingresso di Kobe Bryant e Allen Iverson, fino al lockout e alla stagione con l'asterisco 1998-99 col primo titolo degli Spurs. (Davide Fumagalli @davidefuma)

"Il parquet lucido", Francesco Mecucci (Ultra Sport)

Il parquet, all'apparenza un banale rettangolo di legno, è il luogo simbolo dove si consumano tutte le storie di pallacanestro raccontate negli anni da Francesco Mecucci, autore e giornalista di Viterbo, e anche l'elemento che le accomuna tutte pur essendo in realtà molto diverse, per orizzonte temporale, geografico, che sia NBA, Italia, Europa, Olimpiadi, Mondiali o ancora Europei. Il parquet diventa il teatro di imprese eroiche come il tiro da 4 punti di Danilovic in un derby Virtus-Fortitudo, o come la vittoria della Grecia nell'Europeo del 1987, o ancora la “Linsanity” di Jeremy Lin, l'apparizione di Willis Reed alle Finals vinte dai Knicks nel 1970, le figure mitiche di Larry Bird, Oscar Schmidt e Michael Jordan, fino a personaggi meno noti ai più come Rik Smits, l'olandese “schiacciante”, il geniale allenatore Tex Winter, e il sistema di Grinell College. (Davide Fumagalli @davidefuma)

"Una nuova alba" Sergio Francesco Tagliabue, Conor Adam (Urbone)

Vivono a Stockport, non possono che tifare per il County (o per gli Hatters, se preferite), un club di Quarta Divisione inglese in cui, per appena tre partite, ha giocato anche un certo George Best. Alla fine degli anni Settanta, la città di Manchester e la grande area metropolitana che la circonda vengono scossi dall’imporsi del post-punk, i Joy Division sono l’ideale colonna sonora per chi, come Damon ed i suoi amici, vive la quotidianità povera e problematica che li circonda, fatta di amore e violenze, trasferte e valori, una storia in costante rimpallo tra scelte complicate ed il rifugio, più o meno sicuro, delle terraces. Dall’autore de “Il Preston North End per me”, un punto di vista privilegiato sulla nascita della cultura Casual a casa di Sua Maestà. (Fabio Fava - Twitter: @fabiofava11)

"Vite in testacoda", Renato Villa (Urbone)

Renato Villa, spinto da una passione vissuta e condivisa con i suoi amici, cerca di sintetizzare i momenti più significativi di alcuni dei più grandi piloti di Formula 1. Ognuno ha la sua storia da raccontare, i suoi momenti, le sue fortune e sfortune; spesso dovute a eventi che in pochi secondi possono 'segnare' la vita sportiva di ragazzi che – per passione – non vedono il pericolo di mezzi e circuiti. Il connubio pilota-auto prevale su qualsiasi strategia di squadra. L'adrenalina sportiva nasconde ogni sensazione del pericolo che si corre ed è ciò che trasforma semplici ragazzi appassionati in 'eroi', alcuni dei quali ci hanno lasciato giovanissimi. Fortunatamente, le attuali vetture e le sicurezze nei circuiti hanno reso questo sport più sicuro, ma è giusto concedere il giusto tributo a questi personaggi. (Davide Bighiani)

"Il calcio (non) è una cosa seria" Gli Autogol (Piemme)

Niente tattica, storia o fenomeni socioculturali legati al calcio. Gli Autogol - trio di youtuber comico ormai famosissimo ad ogni latitudine dei social italiani - esattamente come ci hanno abituato in questi ultimi anni, raccontano il calcio nella sua versione più divertente e goliardica. Quella dei banchi di scuola, da dove sono partiti, diventando non a caso gli idoli di milioni di ragazzi. Nel loro libro – ‘Il calcio (non) è una cosa seria’ – lo sport più amato del nostro Paese è raccontato nella sua dimensione extra-campo più ‘leggera’ e accessibile a tutti, un po’ come è capitato ad Alessandro, Michele e Rollo che dalle imitazioni nella piccola radio di Pavia sono passati a giocare a calcetto con Javier Zanetti e ballare con il Papu Gomez. Un lato che dovremmo sempre preservare, dai più piccoli agli adulti (soprattutto). (Francesco Balducci - @Frabalducci)

"De Generaal. La nascita del grande Ajax di Rinus Michels" Christopher Holter (Urbone)

“L’idea è quella di poter schiacciare le squadre affrontate nella loro metà campo quando si ha il controllo del pallone e allo stesso tempo nella fase di non possesso. Una strategia ambiziosa ma con un alto tasso di rischio e che richiede una squadra in perfetta forma, forte fisicamente, tatticamente più intelligente della media e, ovviamente, composta da calciatori estremamente versatili”. Questo è il pensiero che guida un ex attaccante applicato alla cattedra di educazione fisica in un’Olanda in cui il dilettantismo è norma, la scintilla che cambierà per sempre la storia dell’Ajax e dell’intero calcio europeo. Questa è la storia di Rinus Michels, il direttore d’orchestra, il Generale, il padre del Calcio Totale, sapientemente raccontata da Christopher Holter. Fabio Fava (Twitter: @fabiofava1)

"Voliamo insieme" Monia Marazzi (Mondadori)

La costituzione di Eurosport prevede da tempi non sospetti che venga accordato spazio a tutti gli sport, senza gerarchie alcuna: la storia di canale televisivo e portale internet parla per noi in questo senso. Vi consigliamo dunque la storia della nascita e dei successi del CSB (Centro Sport Bollate), squadrone di ginnastica artistica fondato da Monia Marazzi. È proprio lei a raccontare la traiettoria del CSB e la filosofia di vita che permea ogni “CSBina”. A ennesima testimonianza di quanto nulla sia impossibile, specialmente se certe sfide le si affronta con una determinazione e una voglia di arrivare incrollabili. (Paolo Pegoraro)

🎙 Pozzecco: "Vi svelo la vera storia del PIN della carta di credito e della serata con Pippen"

NFL "The Playbook", la guida tattica alla stagione NFL 2020 29/10/2020 A 13:45