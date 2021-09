Le donne afghane non potranno praticare sport perchè giudicato non necessario e inappropriato: lo ha affermato in un’intervista alla tv australiana Sbs Ahmadullah Wasiq, numero due della commissione cultura nel nuovo governo ad interim dei talebani.

L’Islam e l’Emirato dell’Afghanistan non permettono alle donne di giocare a cricket o praticare sport in cui vengono esposte"

"Non penso che alle donne sarà permesso di giocare a cricket perché non è necessario che lo facciano. Le loro facce e corpi potrebbero essere non coperti", condannati anche "foto e video". È l’era dei media, ci saranno foto e video, e poi la gente lo guarderà. L’Islam e l’Emirato Islamico (l’Afghanistan, ndr) non consentono alle donne di praticare sport in cui vengono esposte"

