Il Brasile è il regno del Teqball

Inventato in Ungheria, il Brasile è diventato il regno del Teqball . A Rio de Janeiro, dove si pratica anche il footvolley, è diventata una vera moda in spiaggia. Uomini, donne, tutti praticano questo sport spettacolare. Alcuni hanno anche un'idea in mente: farne uno sport olimpico.

00:03:06, un' ora fa