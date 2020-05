Il ministro dello Sport Spadafora: "Un miliardo per il rilancio dell'intero movimento"

Dal nostro partner OAsport.it

Vincenzo Spadafora fa importanti annunci sul proprio profilo Facebook, relativamente alle risorse che si vorranno impiegare in ambito sportivo. Il ministro dello Sport, infatti, ha parlato di: "Un miliardo di euro, per il più grande investimento mai realizzato". Una cifra importante che, come sottolineato da Spadafora, prevede:

Un piano di rilancio con mezzo miliardo di euro che il Governo ha stanziato con i recenti decreti, ai quali si aggiungono le risorse ordinarie che abbiamo destinato prevalentemente al rilancio del mondo dello Sport dopo questa terribile crisi sanitaria. Mai lo Stato italiano aveva investito una cifra così importante per il mondo dello sport, un settore che saprà dimostrare di essere un motore per la ripartenza sociale ed economica del Paese

