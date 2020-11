Alla notizia dell'elezione di Biden , sui social network è esplosa la gioia degli sportivi, in primis quella di LeBron James , da tempo vicino a Barack Obama e noto sostenitore di Biden : il fotomontaggio della famosa stoppata in gara 7 delle Finals 2016 tra Cavs e Warriors, con Biden nei suoi panni e Trump in quelli del malcapitato Iguodala, ha fatto incetta di like.

Tweet di gioia e soddisfazione anche, come detto, per Megan Rapinoe e la compagna Sue Bird, stella delle Seattle Storm della WNBA. Rapinoe ha sottolineato la portata di un altro grande evento, quello riguardante Kamala Harris, la futura vicepresidente al fianco di Biden, prima donna per giunta di colore e con origini asiatiche, ad arrivare alla Casa Bianca. Festa anche per un'altra calciatrice come Alex Morgan e per l'ex leggenda del tennis Martina Navratilova.