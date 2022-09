La Regina Elisabetta è morta. Dopo ore di ansia per la salute della sovrana, è arrivata la tragica notizia. Come da Protocollo London Bridge lo ha annunciato ufficialmente all'agenzia Associated Press con un breve comunicato alle ore 19:30 di giovedì 8 settembre 2022: "Sua Maestà è morta pacificamente oggi pomeriggio a Balmoral".

Elisabetta è stata protagonista anche in diversi eventi di grande rilevanza nello sport: ricordiamo la consegna della Coppa del Mondo alla Nazionale britannica, guidata da Bobby Moore, nel 1966, dopo la finale mondiale vinta per 4-2 a Wembley contro la Germania dell'Ovest e la presentazione della cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Londra 2012 al fianco di Daniel Craig. Durante il suo lungo regno ha anche nominato baronetti molti personaggi del mondo del calcio: tra gli altri, l'ex allenatore del Manchester United Sir Alex Ferguson e l'ex attaccante del Liverpool Kenny Dalglish.

Ecco il tributo che il mondo dello sport le ha dedicato sui social network:

