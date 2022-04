Tutti Gli Sport

Laureus Awards, Valentino Rossi eletto icona sportiva: "Premio speciale, corona una lunga carriera"

MOTOGP - Non solo l'Italia di Roberto Mancini, gli Oscar dello Sport Mondiale hanno riservato un riconoscimento importante anche per una leggenda tricolore come Valentino Rossi, che ha ricevuto il "Laureus Sporting Icon Award": "Un premio speciale che corona una carriera molto lunga. E sapere che la giuria è composta da leggende dello sport mi rende ancor più orgoglioso".

00:00:44, 2 ore fa