Il memorabile anno dell’Italia nel panorama sportivo è stato celebrato addirittura da L’Equipe. La prestigiosa e blasonata testata giornalistica francese, un punto di riferimento non soltanto in terra transalpina ma in tutto il mondo per la completezza e la varietà dei sui contenuti, ha dedicato uno speciale ai trionfi che il Bel Paese ha saputo conquistare negli ultimi dodici mesi. Il numero de “L’Equipe Magazine”, l’inserto del numero del quotidiano in edicola oggi, è stato intitolato “La Forza Italia” (nella nostra lingua). La rivalità tra i due Paesi è secolare e travalica lo sport, ma questa volta i “cugini” hanno riconosciuto la nostra superiorità, in maniera decoubertiana e tralasciando il proverbiale patriottismo.

Un vero e proprio omaggio da parte dei colleghi francesi, attestato di stima nei confronti di un’annasta agonistica semplicemente memorabile alle nostre latitudini. In copertina sono raffigurati Marcell Jacobs (Campione Olimpico di 100 metri e 4×100), Roberto Mancini (CT della Nazionale di calcio che ha vinto gli Europei), Sonny Colbrelli (trionfatore alla Parigi-Roubaix), Paola Egonu (protagonista dei vittoriosi Europei di volley), Matteo Berrettini (finalista a Wimbledon), Federica Pellegrini (ritiratasi dopo una carriera memorabile). I nostri protagonisti sono in bianco e nero, su uno sfondo rosso, bianco e verdere come la nostra bandiera, accompagnato anche dalla Torre di Pisa, dal Colosseo, da una Vespa e da una gondola, tratti tipici della cultura italiana.

L’editoriale porta il titolo ‘La festa dei vicini’. Si legge: “La morale di questo bel racconto lungo un po’ più di un’estate è che si può trionfare anche quando all’inizio si vestono tutt’altro che i panni dell’eroe, che bisogna mettercela tutta anche quando va malissimo. Ma anche che quanto a gioia collettiva e a balsamo per lenire i dolori, non è stato inventato nulla di meglio che lo sport, da quando esiste il mondo“. Nel numero sono presenti un’intervista di sei pagine a Roberto Mancini, una lunga intervista a Marcell Jacobs e speciali per tutti gli azzurri che ci hanno fatto sognare in questo 2021 irripetibile.

