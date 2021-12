Considerando che il 2021 è stato l'anno migliore di ogni tempo per il movimento italiano regalare un libro sportivo a Natale potrebbe anche non rivelarsi un'idea balzana, che dite!? Ci pensiamo noi a fare da filtro, dopotutto siete ancora in tempo. Dalla biografia di Maradona a quella di Vale Rossi, passando per le confessioni dei nostri Bubu Valbusa e Giorgio Rocca fino a sorvolare Oltreoceano per carpire i segreti dell'American sport: le opzioni non mancano, l'asticella è molto alta.

"Maradona", Guillem Balague (Piemme)

Dopo le biografie di Messi e Cristiano Ronaldo il nostro Balague "colpisce ancora" con quella di Diego Armando Maradona. Confezionando, come di consueto, un'opera dal respiro "definitivo", ideale per chi volesse andare a fondo (ri)scoprendo miracoli e cadute del calciatore più grande della storia. Lo avete capito, con Balague è stato colpo di fulmine e il nostro innamoramento non si è mai esaurito. Consiglio da amici, recuperate la serie televisiva "Sogno Benedetto" prima di divorare dalla prima all'ultima pagina il romanzo di Balague. (Paolo Pegoraro)

"Randagio", Fulvio Valbusa (Fandango)

Fulvio Valbusa è stato uno dei fondisti italiani più forti di sempre, protagonista – tra gli altri traguardi – dell’indimenticabile oro in staffetta alle Olimpiadi di Torino 2006. Un momento di sport straordinario che non può mancare nell’autobiografia dell’uomo originario della Lessinia, ma che non occupa certo il posto d’onore in queste 232 pagine da leggere tutte d’un fiato. “Randagio” dà spazio alla vita dell’atleta, ma soprattutto racconta l’uomo per ciò che è stato prima e dopo quei 20 anni di carriera agonistica. Dai sacrifici e la tragedia famigliare vissuta in gioventù ai conti con l‘inevitabile e scomoda fama; dall’abbandono netto del mondo dello sci dopo il ritiro all’amore incondizionato per la propria terra. Ed è proprio a casa sua che “Bubo”, come lo chiamano tutti, trova la sua nuova ragione di vita. Non una, ma due, con il pelo grigio e lo sguardo fiero dei lupi. Due animali che non si vedevano da oltre 150 anni sui monti veronesi e che per il protagonista diventano una sorta di famiglia a cui riservare la stessa dedizione mostrata quando aveva gli sci ai piedi. Un racconto di un’intimità estrema, schietto come la sua voce narrante. (Marco Castro)

"Il mio tennis", Riccardo Piatti con Federico Ferrero (Rizzoli)

Quarant'anni di tennis visti dagli occhi di uno spettatore privilegiato. Un viaggio di sola andata dai tornei satellite e le bettole dei Piatti Boys di inizio anni Novanta passando dal rapporto di amore-odio con un giovanissimo Novak Djokovic e dagli ultimi mesi di carriera di Maria Sharapova fino al primo incontro a Bordighera con Jannik Sinner, astro nascente del firmamento italiano. Federico Ferrero disegna un ritratto unico del "meccanico dei campioni" scavando nella quotidianità del coach e dell'uomo, rivelandone pregi e difetti e definendo i contorni di uno dei "metodi" più ambiti del circuito mondiale. Pagina dopo pagina la biografia prende le sfumature del romanzo di formazione, ribaltando i ruoli: anche il maestro impara ogni giorno dall'allievo. E' questo il segreto di Riccardo Piatti, oltre al fatto di alzare sempre l'asticella delle aspettative a chi gli sta intorno. Una lettura imperdibile per gli amanti dello sport, e non solo. (Matteo Zorzoli)

"C'era una volta a San Siro", Gianfelice Facchetti (Piemme)

L’uomo non costruisce più cattedrali, ma stadi. Rappresentano sicuramente la chiesa al centro del villaggio del terzo millennio. Perchè sarebbe riduttivo associare allo stadio il semplice (ma, allo stesso tempo, estremamente vasto) universo sportivo. In Italia c’è San Siro, raccontato da Gianfelice Facchetti, figlio di Giacinto – il giocatore che ha inventato il concetto di terzino moderno tra Nazionale e Inter – un polo d’attrazione delle vite della gente. Non del tifo circoscritto alle due fazioni di Milano, non dello sport, non del calcio. Ma della vita. Lo si nota dai tanti capitoli (37), ognuno racconta un episodio legato a quei seggiolini, a quelli anelli, a quel prato verde. Da ‘la legge di San Siro’ (“Mai abbandonare lo stadio prima del fischio finale”) al 27 giugno 1980, concerto di Bob Marley ‘che fece storia, come cantava Venditti’. San Siro è stato di Tutti. Di Maradona, di Baggio, Totti e Ronaldo il Fenomeno. Probabilmente questo libro arriva nel momento giusto, poco prima che questo celebre stadio si apra a un futuro un po’ meno ‘nostro’. (Francesco Balducci)

"Ibrahimovic. In terza persona", Giuseppe Pastore (Centauria)

Zlatan Ibrahimovic è già stato raccontato tante volte, le sue biografie hanno narrato profondamente le sue gesta, gli aneddoti sulla carriera di Ibra proliferano sulla carta stampata e sul web; quella di Pastore non vuole essere quindi l'ennesima celebrazione di un campione immenso - l'unico calciatore in attività ad aver segnato almeno un gol in tutti gli anni solari del ventunesimo secolo - ma ripercorre con delle istantanee precise il percorso dell'uomo prima, del calciatore poi. E le splendide illistrazioni di Massimiliano Aurelio ci fanno tornare alla mente quei momenti che rimarranno indelebili nella storia del calcio: soprattutto quella top 10 di gol che forse nelle pagine di questo libro non possiamo rivedere, ma che ci ricordiamo benissimo per averli vissuti in prima persona. Anzi in terza persona, proprio come piace a lui. (Davide Bighiani)

"Valentino Rossi la biografia", Stuart Barker (Giunti)

"A mia mamma Josie Barker, la più grande fan di Valentino Rossi". Per spiegare l'opera scritta da uno dei più celebri giornalisti di motociclismo inglesi basta partire proprio dalla dedica che riassume lo scopo di questo libro sul più famoso pilota di moto di tutti i tempi, che nel 2021 - dopo 26 anni di onorata carriera in cui ha vinto 9 mondiali, frantumato record, regalato spettacolo, emozionato milioni di tifosi in tutto il mondo, reso il motociclismo un fenomeno planetario regalandogli una popolarità mai avuta prima - ha chiuso la sua esperienza nel motomondiale annunciando l'addio alle gare. Barker racconta la storia sportiva del Dottore dai primissimi passi fino all'epilogo, ripercorrendo corsa dopo corsa e documentando attraverso decine di interviste esclusive e testimonianze di rivali, compagni di squadra, capotecnici e uomini che hanno vissuto da vicino la tramutazione di Rossi da talento a mito. Un libro che non può mancare nella libreria di qualunque fan di VR46 ma molto interessante anche per chi desidera conoscere meglio lati sconosciuti di un'autentica leggenda della velocità che dal prossimo anno non sarà più in griglia sulle piste della MotoGp ma continuerà a restare una presenza vivida nel cuore degli appassionati. (Stefano Dolci)

"Dopo il traguardo", Alex Schwazer (Feltrinelli)

La storia di Alex Schwazer. E per storia, intendiamo vita, almeno fin qui, dell’ex marciatore azzurro. Non dei semplici episodi, ma una narrazione che entra nell’intimo e scorre via, pregna di aneddoti e argomenti, tutta d’un fiato. Perché racconta la vita di un ragazzo, di uno sportivo, di un atleta professionista, di un uomo. Una narrazione di passioni e fatiche, di cadute e redenzione, di sofferenza e sollievo. La storia di chi è passato tra gloria e gogna e ha dovuto impararle a doverle gestire, entrambe. La storia di chi è sceso all’inferno ma ha avuto la forza di prenderne atto e uscirne, che non è da tutti. La storia di coraggio e testardaggine di chi ha deciso di opporsi a qualcosa di ingiusto. Un libro che lascia una sensazione agrodolce alla fine, ma che al tempo stesso dà un senso di ispirazione. In una contemporaneità infatti la cui etica dell’uomo tende al ribasso, Alex Schwazer ci ricorda l’esistenza una delle virtù più preziose: la dignità. (Simone Eterno Twitter: @Simon_Forever)

"I Golden State Warriors", Ethan Sherwood Strauss (66thand2nd)

Nella stagione NBA in cui i Golden State Warriors stanno recitando un ruolo da protagonisti, di nuovo, è uscito in Italia "I Golden State Warriors - La macchina della vittoria", il libro scritto da Ethan Sherwood Straus che la casa editrice "66thand2nd" ha rilasciato con la traduzione di Lorenzo Vetta. Un testo che ripercorre lo scorso decennio della franchigia della Bay Area, capace di passare dall'essere una sorta di barzelletta ad una vera e propria dinastia, con 5 finali tra il 2015 e il 2019, e tre titoli di campioni NBA, prima della caduta e il peggior record nella stagione 2019-20, 15 vinte e 50 perse (l'anno del lockdown). Nella sua opera, uscita negli Stati Uniti a fine aprile 2020, proprio in piena pandemia, l'autore ci porta nel dietro le quinte dei Golden State Warriors, portando aneddoti, rivelazioni, polemiche, invidie, gelosie e pressioni, lui che è un beat writer, un cronista al seguito dei Dubs fin dal 2010, prima per ESPN e poi dal 2017 per The Athletic. Un libro che tra l'altro ha creato non poche polemiche tra Ethan Sherwood Strauss e Kevin Durant, uno dei principali protagonisti e anche sulla copertina, che ha mal digerito alcuni dettagli rivelati e ricostruiti dall'autore. (Davide Fumagalli)





"Roger Federer è esistito davvero", Emanuele Atturo (66thand2nd)

Accogliendo il consiglio del fido Marco Scognamiglio di 66thand2nd ci siamo lanciati in questa lettura, con mente sgombra da pregiudizi. Ci sentiamo di consigliarvela, vivamente. La consigliamo agli iniziati ma anche e soprattutto a coloro i quali avessere una conoscenza sommaria della carriera del fenomeno di Basilea. Lo adorerete sin dai primi capitoli, quelli in cui si racconta di un tempo in Federer non era ancora Federer, bensì la mosca bianca del circuito. Già, esisteva un tempo in cui Roger - udite udite - era un tennista incompiuto e addirittura faticava a nascondere le sue emozioni, sfogandosi spesso e volentieri con le malcapitate racchette. Poi il fatidico clic, un clic alla Borg, dopo il quale Roger non si è più guardato indietro. Per fortuna di tutti. Per fortuna di tutti Roger Federer è esistito davvero. (Paolo Pegoraro)

"Sonics - L'epopea di Seattle nella storia della NBA", Davide Torelli (Ultra Sport)

Dici Seattle e non puoi non pensare ai SuperSonics, a Gary Payton, a Shawn Kemp, infine a Kevin Durant, l'ultimo gioiello passato per "Emerald City", anche se solo per una stagione, prima del "furto" e del trasferimento della franchigia a Oklahoma City (gli attuali Thunder). Il basket è da sempre, al pari della musica e della tecnologia, parte integrante del tessuto connettivo della città situata nell'estremo nord ovest degli Stati Uniti vicino al confine col Canada, un posto speciale, unico, fuori dalle rotte canoniche che portano a New York, a Chicago, in Florida o in California, ma in cui tra gli anni settanta e la fine degli anni novanta ha visto germogliare qualcosa di unico. Per questo l'autore Davide Torelli ha scritto per Ultra Sport un libro su una franchigia per certi aspetti unica ed iconica, che forse è stata un po' dimenticata nei festeggiamenti per i 75 anni della storia NBA. Perchè in tutta la loro storia i Sonics hanno lasciato segni importanti, con Slick Watts e Jack Sikma negli anni settanta prima ancora di Payton e Kemp, e hanno rispecchiato il mood da perdenti, incompresi, rivoluzionari, liberali e allo stesso tempo geni che contraddistingue la città. Un posto sovrastato dal riconoscibile Space Needle, la torre sotto cui è ubicata la Key Arena, e in cui sono nate multinazionali del calibro di Microsoft, Starbucks e Amazon, e il fenomeno della musica grunge, con Nirvana, Soundgarden e Pearl Jam a farla da padroni, senza dimenticare che a Seattle è nato anche Jimi Hendrix. (Davide Fumagalli)





"Buongiorno, Campioni. Il mio racconto degli Europei", Leonardo Spinazzola con Alessandro Alciato (Sperling & Kupfer)

La mano destra che batte sul cuore, la sinistra che regge in qualche modo le stampelle e intorno al colla la medaglia da campione d'Europa. E un Leonardo Spinazzola più sorridente che mai, con la sua maglia azzurra numero 4. Non si può che definire emblematica la copertina della prima fatica letteraria del terzino azzurro della Roma, meraviglioso e sfortunato eroe di Euro 2020. Grazie al suo racconto semplice, divertente, incalzante e disseminato di curiosità, abbiamo la possibilità di rivivere le notti magiche che la scorsa estate ci hanno accompagnato da metà giugno fino alla storica finale di Wembley vinta ai rigori contro l'Inghilterra. Dalle pagine del libro filtrano la forza d'animo unica e l'attaccamento al gruppo di Spina, costretto a lasciare il torneo ai quarti di finale dopo il brutto infortunio rimediato nel finale contro il Belgio. Un libro vivamente consigliato a chi vuole festeggiare il Natale e chiudere il 2021 rivivendo quei momenti irripetibili attraverso le parole e le emozioni di uno degli indiscussi protagonisti. (Simone Pace)

"Il pallone ai tempi di Tino Asprilla" Enzo Palladini (Edizioni inContropiede)

Da Medellín a Parma, dalla Colombia alla scintillante Serie A d’inizio anni Novanta, un talento più che sufficiente per riuscire ad affrescarla a suon di gol e capriole. Quella che racconta Enzo Palladini è la storia di Faustino Asprilla, detto Tino o anche Tiramolla, più semplicemente un’icona per chiunque abbia vissuto e respirato calcio all’alba degli anni Novanta. Le (tante) storie che insieme ai mille aneddoti scrivono il racconto di un giocatore unico per talento, guizzi e anche indolenza, sicuramente un unicum nel panorama. “La memoria del cuore elimina i cattivi ricordi e magnifica quelli buoni, e grazie a questo artificio siamo in grado di superare il passato”: anche così, citando un immancabile Gabriel Garcia Marquez, Palladini tratteggia Tino Asprilla e viene da chiedersi se davvero sia possibile, a distanza di tanti anni, dimenticarsi di un tipo così. (Paolo Pegoraro)

"Colpi di genio", Stefano Meloccaro (Sperling&Kupfer)

Dalla cafonaggine cabarettistica di Ilie Năstase alla scaramanzia patologica di Adriano Panatta, passando per il gelido genio di Björn Borg e Ivan Lendl, fino al convulso prodigio di machismo e autorità femminile incarnato da Jimbo Connors: quelli dipinti da Stefano Meloccaro in Colpi di Genio sono ritratti senza tempo di grandi campioni, che tra gli anni ’60 e ’90 riscrivevano non solo le pagine agonistiche del tennis, ma soprattutto quelle culturali. Con i loro tormenti infantili, le loro dipendenze e fragilità croniche, gli antenati degli imperscrutabili Big Three mettevano per la prima volta in crisi la sacralità del gioco; un gioco che alcuni di loro arrivavano persino ad odiare – vedasi il tormentato Andre Agassi –, mentre altri si nutrivano di un più generale disprezzo verso l’umanità – vedasi il tumultuoso John McEnroe. Colpi di Genio ci regala un’istantanea della grandezza e al contempo stesso dei limiti di coloro che cambiarono per sempre la figura del tennista: da bianchissimo feticcio in pasto all’élite, a scanzonato agitatore delle folle. L’opera di Meloccaro, impreziosita dalla prefazione di Adriano Panatta, costituisce un imperdibile corollario di aneddoti, insights e prospettive sui giganti del tennis, ideale sia per i più nostalgici sia per coloro alla ricerca di una prima infarinatura sulla storia della disciplina. (Lorenzo Rigamonti)

"Slalom – Vittorie e sconfitte tra le curve della mia vita", Giorgio Rocca (Hoepli)

“Nello sport, nessuno vive di rendita”. Chi ha provato anche solo a livello amatoriale non può che condividere questa amara verità: se vuoi migliorare, ti devi impegnare. Giorgio Rocca lo sapeva benissimo ed è sempre stato un professionista esemplare, dedito al lavoro duro e animato dalla voglia di primeggiare. Eppure, in carriera ha raccolto molto meno di quanto avrebbe potuto e non certo per negligenza. In questa sofferta biografia si racconta la storia di un uomo, prima che di un campione, che ha dovuto fare i conti con il cambio epocale dei materiali, con avversari fortissimi come Bode Miller e Benjamin Raich, ma soprattutto con il rivale più ostico di tutti: il suo fisico, a tratti così potente e agile, ma di fondo altrettanto fragile e così beffardo da negare allo slalomista azzurro, più volte in carriera, la possibilità di avere continuità per colpa di infortuni più o meno brutti. In mezzo a tutto ciò, la lotta interiore e la lotta con i pali, le maledette inforcate e il dramma umano della delusione di Torino 2006, dove arrivava da assoluto favorito per l’Olimpiade di casa, tutto tratteggiato crudamente, ma con un’invidiabile serenità. (Ilaria Bottura)

"Essere José Mourinho", Massimiliano Vitelli (Ultra Sport)

José Mourinho è un fan de “Il Padrino”, ama la voce graffiata di Bryan Adams e legge Fernando Pessoa. Quando vince un titolo, cambia l’orologio che ha al polso. Lo Special One ha idee politiche. Insomma: José non è solo tra gli allenatori più influenti del nostro tempo, ma è soprattutto un uomo. “Essere José Mourinho”, scritto da Massimiliano Vitelli, è un libro che analizza il personaggio Mou a 360°. Oltre agli aspetti più personali, che occupano circa metà del volume, vengono approfondite anche l’evoluzione tattica nel corso degli anni e la sua attitudine a essere leader, dimostrata da diverse testimonianze di altri personaggi influenti nel mondo del calcio. Ne viene fuori un ritratto completo di un allenatore e di un uomo di cui si sa meno di quanto si possa realmente pensare. La prefazione di Massimo Moratti, presidente che lo ha portato all’Inter e con cui lo Special One ha vinto tutto, avvicina ulteriormente il personaggio José alla sensibilità di un Paese, l’Italia, che è stato travolto dall’uragano Mourinho. “Branca lo contattò, mettendo però subito in chiaro che se Mancini avesse deciso di restare avremmo continuato con lui. E a questo punto Mourinho dimostrò tutta la sua furbizia, condita dalla solita sicurezza: ‘Capisco la situazione e resto a disposizione, intanto da domani inizio a studiare perché mi sento già l’allenatore dell’Inter’. (Francesco Sessa)

1908 FC Iinter, le storie", Colombo-Ferro-Harari-Maietti-Torti (Hoepli)

Un vero e proprio manuale dell’interismo. Mezzo migliaio di pagine imperdibili per i veri tifosi nerazzurri. Gli autori lo definiscono un romanzo, potremmo aggiungere ‘di formazione’ della fede per la squadra meneghina, un approfondimento per gli amanti degli almanacchi ma anche un modo per rimettere in discussione le proprie conoscenze sul tema ‘Inter’. Non fatevi spaventare dalla lunghezza, il libro scandaglia la storia interista ma senza scendere nei tecnicismi delle statistiche. È un viaggio lungo ma piacevole, che può essere anche snocciolato con calma e fruire secondo il periodo storico che si vuole analizzare. Dal Triplete all’anno della fondazione, alla Grande Inter del ‘Mago’ Herrera all’ultimo scudetto di Conte. All’interno anche una lunga intervista a Massimo Moratti, chi meglio di lui per rappresentare il vessillo della Beneamata. Dai momenti di sconforto a quelli di esaltazione massima, questo volume è sempre lì, pronto all’uso. (Francesco Balducci)

"Bucarest. Tra fotbal e politica". Cristiano Cinacchio (Urbone Publishing)

Gheorge Hagi e i suoi fratelli, oppure no, non soltanto, almeno. Il Maradona dei Carpazi c’è ed è ben presente nel libro di Cristiano Cinacchio, così come lo sono dati, aneddoti e curiosità di un campionato che magari non entrerà nella classifica dei top d’Europa ma che ha scritto e vissuto sulla propria pelle pagine e pagine di storia, non solamente calcistica. Per capire cosa hanno significato Valentin e Nicu Ceausescu nel romanzo calcistico rumeno, prima e dopo la rivoluzione del 1989, per ri-scoprire e non dimenticare la storia di Helmut Duckadam, l’Eroe di Siviglia in una notte che portò la Steaua Bucarest a fregiarsi del titolo di campione d’Europa. E poi Raducioiu, Giga Popescu, la Dinamo, il Rapid e un mago di nome Mircea Lucescu, un viaggio dettagliato all’interno del fotbal. Fabio Fava (Twitter: @fabiofava11)

"Gilles Villeneuve. L'uomo, il pilota e la sua leggenda", Luca Dal Monte-Umberto Zapelloni (Baldini+Castoldi)

Per chi come il sottoscritto è cresciuto a pane e Formula 1 "Old School" la figura di Gilles Villeneuve non può che essere avvolta nel mito, a emblema di un'epoca dove le doti del pilota facevano davvero la differenza. Quella Formula 1 filtrata dai racconti dei nostri padri, per cui viene spontaneo provare nostalgia, anche se non l'abbiamo vissuta direttamente. L'epopea di Gilles Villeneuve rivive attraverso il racconto di Luca Dal Monte e Umberto Zapelloni, che per Eurosport ha raccontato l'elettrizzante Mondiale 2021. Una storia da film quella del padre di Jacques... E chissà che il cinema non possa davvero tornare a occuparsene ad anni di stanza dal memorabile Rush: la rivalità tra Villeneve e Didier Pironi, per esempio, un lungometraggio lo meriterebbe davvero.... (Alessandro Brunetti)

"L’oro del Sudamerica", Francesco Domenighini (Urbone Publishing)

Che cos’hanno in comune Maradona e Saviola, Valderrama e Gabigol, Pelé e Carlitos Tévez? La fantasia e una dose extra di talento, su questo nessun dubbio, ma anche e soprattutto l’essere presenti nell’albo d’oro di quello che da sempre viene chiamato – in maniera inappropriata - Pallone d’Oro sudamericano. Un premio, riservato al miglior calciatore latinoamericano protagonista con la maglia di una squadra affiliata alla CONMEBOL, che nel libro di Domenighini diventa quasi una scusa per riannodare il filo, tra fuoriclasse dimenticati e stelle capaci di brillare solo e soltanto per poche stagioni. Un viaggio lungo il continente del fútbol, tra contraddizioni e promesse mancate, personaggi iconici e storie dimenticate, l’ennesima dimostrazione di come, in Sudamerica ancor più che altrove, il calcio, sia davvero una cosa seria. Fabio Fava (Twitter: @fabiofava11)

"Calcio liquido", Emiliano Battazzi (66thand2nd)

Chiudiamo la nostra rassegna dei libri da regalare a Natale con una potenziale sorpresa, un "racconto tattico" del calcio italiano: dalla rivoluzione sacchiana ai segreti della Nazionale del commissario tecnico Roberto Mancini campione d'Europa. Non serve aver studiato a Coverciano o essere dei "nerd" in versione calcistica per apprezzarlo. Didascalico nell'accezione positiva del termine, può rivelarsi fit per un pubblico trasversale, soprattutto per chi volesse farsi una cultura nel minor tempo possibile. Spoiler: contiene citazioni extra calcistiche notevoli, in ossequio al mantra buffiano "Chi sa solo di calcio non sa nulla di calcio". (Paolo Pegoraro)

