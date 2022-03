Nella notte tra il 23 e il 24 febbraio, la Russia ha attaccato l'Ucraina dopo il via libera all'operazione militare da parte del presidente russo, Vladimir Putin. Esplosioni hanno investito la capitale Kiev e altre città ucraine, il capo del Cremlino ha intimato ai paesi stranieri di evitare interferenze, mentre la condanna dell'Occidente è totale. Questa guerra ha scatenato subito una lunghissima sequela di reazioni e anche lo sport è inevitabilmente intaccato da questa vicenda. Qui racconteremo in presa diretta tutti gli aggiornamenti, le prese di posizione, le dichiarazioni e le notizie più rilevanti legate al mondo sportivo.

9.40 - In Cina niente Premier League nel weekend

Le partite di Premier League non verranno trasmesse in tv in Cina nel weekend. Lo rivela la Bbc, che sottolinea l'alleanza politica tra Cina e Russia e fa sapere che i titolari dei diritti della Premier in territorio cinese (la piattaforma iQiyi Sports) hanno annunciato lo stop per questo fine settimana. L'intento sarebbe quello di non mostrare alcun tipo di manifestazione critica nei confronti dell'invasione russa.

17:59 - La Ligue 1 sospende la trasmissione dei match in Russia

"La LFP (Ligue de Football Professionnel, ndr) ha deciso di sospendere da oggi il contratto di trasmissione della Ligue 1 Uber Eats in Russia con il canale Match TV". Con questa breve nota pubblicata sul suo sito ufficiale, l’organo di governo del calcio professionistico francese ha annunciato la sospensione del contratto per la trasmissione delle partite in Russia.

17:20 - Coppa Davis, Italia e Slovacchia unite contro la guerra

Un secco no alla guerra. Subito dopo gli inni nazionali, le spedizioni di Italia e Slovacchia (impegnate nelle qualificazioni di Coppa Davis) si sono raccolte dietro a uno striscione con la scritta "No War", per mandare un segnale di supporto al popolo ucraino e di condanna al conflitto portato avanti dalla Russia.

16.55 - Parsons per l'Ucraina: "Sono inorridito da quello che sta accadendo nel mondo"

C'era grande attesa per la sfilata del team ucraino ai Giochi Paralimpici invernali 2022. Tra gli sguardi bassi e molta commozione, ha parlato Andrew Parsons, presidente del Comitato paralimpico internazionale: "Voglio cominciare con un messaggio di pace. Sono inorridito da quello che sta accadendo nel mondo in questo momento. Il ventunesimo secolo è il tempo del dialogo e della diplomazia, non della guerra e dell'odio. La tregua olimpica per la pace è una risoluzione adottata da tutti i membri dell'assemblea generale, e allora deve essere rispettata e osservata, non violata. Il mondo deve essere fatto di condivisione e non di divisione. Il cambiamento inizia dallo sport".

15:30 - Sivakov lascia la Nazionale russa e diventa francese

L'UCI aveva dato la possibilità di cambiare nazionalità dopo il blocco della Russia e della Bielorussia. Ecco che Pavel Sivakov ha cambiato la nazionalità da russa a francese e potrà ora gareggiare per la Nazionale di Thomas Voeckler e partecipare ai campionati nazionali francesi.

"Avere adesso la possibilità di correre come francese nelle prove internazionali mi rende orgoglioso. Sarebbe un sogno per me fare le Olimpiadi di Parigi del 2024 e disputarle per la Francia".

14.30 - Dinamo Kiev scrive sui social: "Il bene trionferà sul male. L'Ucraina sopravvivrà"

"La verità sconfiggerà le bugie. Il bene trionferà sul male. La luce supererà le tenebre. La libertà avrà la meglio sulla schiavitù. La pace batterà la guerra. L’Ucraina sopravvivrà e vincerà". Questa la frase che si legge sui principali canali di comunicazione della Dinamo Kiev.

14.00 - Gravina: "Pronti a ospitare le gare del campionato ucraino"

"La FIGC è disposta, oltre che a collaborare per l’accoglienza dei rifugiati di guerra, a ospitare le gare del campionato ucraino". Le parole del Presidente della Figc, Gabriele Gravina.

12:30 - Annullati anche i mondiali Special Olympics di Kazan

"Con tristezza, delusione e profonda frustrazione, Special Olympics International annuncia l’annullamento dei Giochi Mondiali Invernali a Kazan, in Russia, il cui inizio era programmato per il 21 gennaio 2023". Questo l'inizio del comunicato con cui gli organizzatori affermano dunque la cancellazione dell'evento.

10:50 - Vlasov: "Come molti russi voglio la pace"

Le restrizioni volute dal mondo dello sport nei confronti della Russia sono state adottate anche nel ciclismo, dove l'UCI ha revocato le licenze alle squadre russe e bielorusse e cancellato ogni evento previsto nei due Paesi. I corridori di queste nazionalità militanti in altre formazioni potranno continuare a correre e tra questi c'è anche Aleksandr Vlasov, che ha detto la sua a riguardo. QUI LA NOTIZIA

10:00 - Il comitato paralimpico russo: "Contraddetti principi fondamentali"

"Il comitato paralimpico russo ritiene che la decisione del Comitato paralimpico internazionale del 3 marzo sia del tutto infondata, in quanto contraddice ovviamente uno dei principi fondamentali della famiglia paralimpica: la natura apolitica dello sport per disabili". Questa la dura replica del comitato paralimpico russo (Rpc) dopo che Comitato paralimpico internazionale (Ipc) ha deciso di rifiutare le iscrizioni agli atleti russi e bielorussi per i Giochi di Pechino 2022.

14.00 - La Lega europea di nuoto chiude le porte a Russia e Bielorussia

La Lega europea di nuoto (Len) nel condannare fermamente le azioni del governo russo, sostenuto dalla Bielorussia, nell’invasione dell’Ucraina, ha deciso di non invitare atleti e funzionari russi e bielorussi agli eventi Len e nessuna competizione sarà assegnata a Russia e Bielorussia. La Len ha comunicato che sosterrà una concreta iniziativa umanitaria della federazione croate di nuoto sincronizzato per ospitare atleti e familiari ucraini come rifugiati.

13.30 - La UEFA punisce la Bielorussia, club e nazionali in stadi neutrali e a porte chiuse

Il Comitato Esecutivo UEFA si è riunito oggi e ha deciso quanto segue, riportato in un comunicato ufficiale, sul coinvolgimento della Bielorussia nelle operazioni belliche condotte dalla Russia contro l'Ucraina: "Tutti i club e le nazionali bielorusse che gareggiano nelle competizioni UEFA dovranno giocare le partite casalinghe in sedi neutrali con effetto immediato. Inoltre, nessuno spettatore potrà assistere alle partite in cui le squadre bielorusse sono ospitate".

12.00 - Liberty ha rescisso il contratto del GP di Russia

Il promotore della F1 ha risolto il contratto con il promotore del Gran Premio di Russia. Non si correrà più a Sochi ma nemmeno a Igora Drive dove la gara sarebbe dovuta approdare dal 2023, nel nuovo impianto vicino a San Pietroburgo. Liberty ha preso una posizione molto dura rispetto al conflitto in Ucraina. Anche la posizione di Mazepin si fa sempre più difficile, nonostante la FIA accetti i piloti russi sotto la sua bandiera.

09.20 - Ciclismo sotto shock! Alexander Kulik è morto in guerra

Nuova vittima sportiva del sempre più devastante conflitto bellico in Ucraina, messo in atto dall'esercito russo di Vladimir Putin: il 65enne ct della Nazionale Ucraina di ciclismo Alexander Kulik e, padre dell’ex campione nazionale Andriy Kulyk, è stato ucciso mentre stava cercando di aiutare dei cittadini di Kiev a mettersi in salvo.

08.45 - Russia e Bielorussia fuori dai giochi paralimpici

Il Comitato Paralimpico ci ripensa nella notte: esclusi gli atleti di Russia e Bielorussia.

