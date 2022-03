Nella notte tra il 23 e il 24 febbraio, la Russia ha attaccato l'Ucraina dopo il via libera all'operazione militare da parte del presidente russo, Vladimir Putin. Esplosioni hanno investito la capitale Kiev e altre città ucraine, il capo del Cremlino ha intimato ai paesi stranieri di evitare interferenze, mentre la condanna dell'Occidente è totale. Questa guerra ha scatenato subito una lunghissima sequela di reazioni e anche lo sport è inevitabilmente intaccato da questa vicenda. Qui racconteremo in presa diretta tutti gli aggiornamenti, le prese di posizione, le dichiarazioni e le notizie più rilevanti legate al mondo sportivo.

09.00 - Svitolina vince con i colori dell'Ucraina

Elina Svitolina è scesa in campo a Monterrey per affrontare Anastasia Potapova, match del primo turno del torneo. Potapova senza bandiera russa, come concordato da WTA e organizzazione del torneo rispondendo alle richieste di Svitolina. L’Ucraina vestita in giallo blu, mano sul cuore a fine match e tanta commozione.

08.35 - Il toccante minuto di silenzio durante Union Berlino-Sankt Pauli

Continuano in tutta Europa le manifestazioni di solidarietà e vicinanza verso il popolo ucraino, martoriato ormai da circa una settimana dall'operazione militare di invasione messa in atto dal presidente russo Vladimir Putin. Questo il toccante minuto di silenzio prima dello start del quarto di finale fra Union Berlino e Sankt Pauli.

No alla Guerra, il toccante minuto di silenzio in Union-St. Pauli

08.05 - Mazepin può continuare a correre

Nikita Mazepin potrà continuare a correre in Formula 1. È questa la decisione più importante presa dalla FIA, riunitasi in un consiglio strordinario a seguito dell'aggravarsi del conflitto in Ucraina. Nello specifico, la nota della Federazione dice che "piloti russi e bielorussi, singoli concorrenti e funzionari potranno partecipare a competizioni internazionali o locali solo in qualità di neutrale e sotto la 'bandiera FIA', previo specifico impegno e rispetto dei principi FIA di pace e neutralità politica, fino a nuovo avviso". Via anche da divisa, equipaggiamento e vetture "simboli, colori, inno, bandiere nazionali russa e bielorussa".

22:00 - Il biathleta Pidruchnyi in divisa al fronte

Solo qualche giorno fa era impegnato in Cina, a Pechino, per le Olimpiadi invernali. Ora Dmytro Pidruchnyi, primo e unico biathleta ucraino uomo ad avere conquistato un titolo mondiale, è impegnato in guerra nella sua Ternopil per difendere il suo Paese dall'invasione russa.

20:59 - Ufficialmente cancellato GP Sochi

È arrivata l'ufficialità: il GP di Formula 1 di Sochi, in programma il prossimo settembre, non verrà disputato. La FIA ha annunciato che nessuna competizione verrà disputata in Russia o Bielorussia e nelle altre gare i piloti di questi due Paesi non potranno gareggiare sotto la loro bandiera.

20:01 - Parla anche l'UCI: veto a squadre russe, atleti al via come neutrali

Anche l'UCI ha preso una ferma posizione sulla questione guerra in Ucraina e su come gestire il mondo Russia all'interno di questo sport. L'Unione Ciclistica Internazionale ha revocato la licenza a tutte le squadre con licenza russa e bielorussa, oltre a vietare alle Nazionali di questi Paesi di partecipare alle rassegne internazionali e cancellando ogni evento in programma in Russia e Bielorussia per il 2022. La squadra più quotata a farne le spese è la Gazprom-Rusvelo, formazione con licenza Pro Team dove corrono diversi corridori italiani. Anche i Campionati nazionali russo e bielorusso sono ritirati dal calendario. Non ci saranno problemi, invece, per i corridori russi o bielorussi militanti in altre squadre, che potranno svolgere regolarmente la loro attività.

19:27 - Kvyat: "Un orrore la guerra, ma punire gli atleti russi è ingiusto"

Daniil Kvyat, ex pilota di Formula 1 e oggi protagonista nel Wec, dice la sua sui propri profili social sull'esclusione degli atleti russi dagli eventi sportivi. "Spero davvero in una soluzione pacifica di questa situazione in Ucraina, che tutti possano vivere in pace e che tutte le parti coinvolte possano trovare una soluzione, sedendosi allo stesso tavolo e dialogando con rispetto. Mi fa orrore vedere due nazioni fraterne impegnate in questo conflitto. Non voglio che azioni militari e guerre influenzino il futuro dell’umanità. Voglio che mia figlia e tutti i bambini godano di questo mondo bellissimo. Vorrei anche rivolgermi a tutte le federazioni sportive del mondo, compreso il CIO, sul fatto che lo sport dovrebbe rimanere fuori dalla politica. Non permettere agli atleti e alle squadre russe di partecipare alle competizioni mondiali è una soluzione ingiusta e va contro ciò che lo sport insegna per principio: unità e pace. Chi se non gli atleti può fungere da collante tra le nazioni nei prossimi tempi?".

19:19 - Misure anche da parte di ATP, WTA e Slam

Atp, Wta e i quattro tornei dello Slam hanno rilasciato un comunicato in cui si afferma che giocatori russi e bielorussi potranno continuare a giocare nel circuito, ma non sotto la bandiera e il nome dei loro Paesi. Medvedev potrà giocare, dunque, così come i suoi connazionali LA NOTIZIA

19:00 - Si muove anche l'ITF contro Russia e Bielorussia

Il tennis era uno dei mondi sportivi da cui ci si attendeva ancora una presa di posizione e questa è arrivata: L'ITF sospende la Federazione Russa e la Federazione Bielorussa dall'appartenenza all'ITF e dalle competizioni internazionali a squadre.

18:00 - Le prese di posizione sulla Russia di tutte le federazioni sportive

Giorno dopo giorno arrivano anche le reazioni del mondo dello sport all'attacco della Russia all'Ucraina. Eventi cancellati, esclusione di atleti e squadre, soppressione di inno e bandiere: le misure adottate sono state diverse. In molti si sono già mossi, anche se da ciclismo e tennis si attende ancora una presa di posizione. In questo articolo vediamo la situazione sport per sport

17:22 - World Athletics bandisce gli atleti russi e bielorussi dalle sue gare

Come hanno fatto già diverse federazioni, anche la World Athletics decide di escludere gli atleti russi e bielorussi dalle sue competizioni "per il prossimo futuro e con effetto immediato". Nessun rappresentante di questi due Paesi potrà prendere parte ai Mondiali indoor di Belgrado in programma tra il 18 e il 20 marzo e neanche ai Mondiali all'aperto di Eugene del prossimo luglio.

16:38 - Anche il calciatore Vitalii Sapylo non ce l'ha fatta

Nelle scorse ore era giunta la notizia della morte nel conflitto del calciatore Dmytro Martinenko, ora arriva un'altra triste conferma che riguarda sempre il mondo del pallone: si tratta del 21enne Vitalii Sapylo, ucciso in battaglia vicino a Kiev.

16:31 - L'allenatore della Lokomotiv Mosca si dimette

Markus Gisdol, 52enne allenatore tedesco della Lokomotiv Mosca (calcio), ha lasciato il suo incarico. Queste le sue parole: "Non posso continuare a ricoprire un incarico in un Paese il cui leader è responsabile di una guerra nel cuore dell'Europa. Non è in linea con i miei valori ed è per questo che ho dato le dimissioni con effetto immediato. Non posso allenare dei giocatori a Mosca dove a pochi chilometri c'è qualcuno che dà degli ordini che fanno soffrire un sacco di gente".

16:17 - Il biathleta Yevhen Malyshev tra le vittime

Passano le ore e inesorabilmente, purtroppo, cresce il numero delle vittime. Tra coloro che hanno perso la vita nel conflitto c'è anche il biathleta ucraino Yevhen Malyshev. Il 20enne ex nazionale juniores stava prestando il servizio di leva.

16:01 - La FIBA esclude squadre russe e arbitri dalle competizioni

Anche la FIBA si unisce al treno dei veti verso la Russia: squadre russe e arbitri russi non potranno prendere parte alle competizioni. Il comunicato recita quanto segue:

La FIBA ​​rimane molto preoccupata per i recenti eventi in Ucraina ed esprime le sue più sentite condoglianze alle vittime.

In linea con la risoluzione del Comitato Esecutivo del Comitato Olimpico Internazionale e le sue ragioni, la FIBA ​​ha annunciato oggi che le squadre e gli arbitri russi non potranno partecipare alle competizioni FIBA ​​Basketball e 3x3 Basketball fino a nuovo avviso.

La FIBA ​​comunicherà ogni ulteriore decisione presa dal Consiglio Centrale nella riunione del 25 marzo, nonché dagli organi della Zona Europea della FIBA ​​nei prossimi giorni.

La FIBA ​​condanna fermamente la violenza e spera che la pace prevalga urgentemente.

15:57 - Tuchel sulla ritirata di Abramovich dalla gestione del club

Mentre Roman Abramovich si è dimesso dalla gestione del Chelsea lo scorso fine settimana, Thomas Tuchel ha parlato martedì della situazione del club londinese. "Per me, come allenatore responsabile della prima squadra, questa decisione non cambia molto sul lavoro quotidiano, ha detto il tecnico tedesco a Goal. Continuo a consultarmi con Petr Cech (consulente tecnico) e Marina Granovskaia (direttore generale)" .

15:18 - La FINA ammetterà nuotatori russi solo come "atleti neutrali"

Con un comunicato ufficiale, la federazione internazionale di nuoto ha aperto alla partecipazione in competizioni internazionali di atleti russi e bielorussi solo come "neutrali". Non sarà possibile rappresentare Russia e Bielorussia con bandiere, colori o qualsiasi tipo di simbolo.

L'Ordine FINA assegnato al presidente russo Vladimir Putin nel 2014 è stato ritirato.

Fino a nuovo avviso, nessun atleta o funzionario di Russia o Bielorussia potrà partecipare sotto il nome di Russia o Bielorussia. I cittadini russi o bielorussi, siano essi individuali o di squadra, dovrebbero essere accettati solo come atleti neutrali o squadre neutrali. Non devono essere mostrati simboli, colori, bandiere nazionali o suonati inni negli eventi acquatici internazionali che non fanno già parte delle rispettive sanzioni dell'Agenzia mondiale antidoping (WADA) per la Russia.

La FINA rimane profondamente preoccupata per l'impatto della guerra sulla comunità acquatica e sulla più ampia popolazione dell'Ucraina. La FINA continuerà a monitorare attentamente la grave situazione e prendere ulteriori decisioni, se del caso.

15:05 - Wilander: "Tennisti russi dovrebbero giocare come atleti neutrali"

L'ATP e la WTA dovrebbero aderire alle raccomandazioni del CIO in seguito alla richiesta di Elina Svitolina di rendere i tennisti russi e bielorussi "atleti neutrali", afferma l'esperto di tennis di Eurosport Mats Wilander.

Wilander appoggia Svitolina: "Giusto rendere i russi 'atleti neutrali'"

14:50 - Adidas sospende partnership con Federcalcio Russa

Adidas ha annunciato martedì di aver sospeso la sua partnership con la Federcalcio russa "con effetto immediato", ha affermato un portavoce della società, che nel 2020 ha raggiunto il 2,9% del suo fatturato nella regione della Russia, Ucraina e regioni dell'ex Unione Sovietica.

14:30 - La FIVB banna Russia e Bielorussia da competizioni internazionali

Dopo avere tolto alla Russia i Mondiali maschili , la FIVB ha escluso, nella stessa giornata, tutte le squadre russe e bielorusse da competizioni internazionali e continentali. Il provvedimento durerà fino a data da destinarsi. "Il consiglio di amministrazione della FIVB ha confermato che tutte le squadre nazionali, i club, i funzionari e gli atleti di beach volley e snow volley russi e bielorussi non possono partecipare a tutti gli eventi internazionali e continentali fino a nuovo avviso".

14:20 - La FIS esclude atleti russi e bielorussi dalle competizioni

In scia alle raccomandazioni divulgate dal Comitato Esecutivo del CIO , il consiglio della FIS ha deciso di non ammettere atleti russi e bielorussi alle proprie competizioni. "Per garantire la sicurezza e la protezione di tutti gli atleti alle competizioni FIS, il Consiglio FIS ha deciso all'unanimità, in linea con la raccomandazione del CIO, che con effetto immediato nessun atleta russo o bielorusso potrà partecipare a nessuna competizione FIS a qualsiasi livello fino alla fine del Stagione 2021-2022", afferma un estratto del comunicato.

14:05 - L'ex Varese Zanus Fortes racconta la fuga da Kiev

L'ex Varese Cristiano Zanus Fortes è riuscito a scappare dalla guerra in Ucraina. Svegliato dalle bombe nella fatidica notte dell'attacco russo, l'ex cestista ha trovato rifugio all'ambasciata italiana, per poi varcare il confine con la Moldavia. Appena rientrato in Italia, Zanus Fortes ha indetto una raccolta di beni di prima necessità per il popolo ucraino.

13:20 - Svitolina non giocherà contro tenniste russe, forfait a Monterrey

In una lettera pubblicata sul suo account Twitter, Elina Svitolina chiede che ATP, WTA e ITF prendano una posizione chiara. "Annuncio che non giocherò questo martedì a Monterrey", ha indicato la moglie di Gaël Monfils che avrebbe dovuto affrontare la russa Anastasia Potapova (81esima al mondo). "Mi rifiuto di giocare contro una giocatrice russa o bielorussa fino a quando le diverse organizzazioni non prenderanno la decisioni necessarie. Tuttavia, questi atleti non sono responsabili dell'invasione del mio paese natale. Vorrei anche rendere omaggio, in particolare ai russi e ai bielorussi, che si esprimono contro la guerra".

13:13 - Usyk, i Klitschko e l'allenatore dello Sheriff: gli sportivi ucraini che combattono per la patria

Mentre in Ucraina infuria la guerra, diverse personalità del mondo sportivo hanno deciso di prendere le armi per difendere il proprio paese. Dai fratelli Klitschko – famosi campioni di boxe – al fuoriclasse Oleksandr Usyk che doveva programmare il suo duello contro Anthony Joshua, passando per l'allenatore dello Sheriff o Andreï Tchmil, molti di loro sono coinvolti.

12:30 - Il calciatore Dmytro Martinenko vittima delle bombe russe

25 anni, giocava nel Gostomel, in seconda divisione ucraina. Dmytro Martinenko era stato nominato migliore giocatore e capocannoniere del campionato. Una bomba precipitata sul tetto di casa sua gli ha tolto la vita. Assieme a lui trovata morta anche la madre. Anche la sorella in pericolo di vita.

11:55 - Fonseca racconta la fuga da Kiev: "Senza pane o benzina, tanto panico"

Paulo Fonseca è tornato a parlare sul conflitto tra Russia e Ucraina, dando testimonianza dei suoi giorni in fuga dalla guerra. Senza cibo né benzina, l'allenatore ex-Roma e la sua famiglia sono riusciti a raggiungere la Polonia grazie all'intervento dell'ambasciata portoghese.

11:23 - La ISU esclude il pattinaggio russo e bielorusso da tutte le competizioni

I pattinatori russi e bielorussi sono stati esclusi da tutte le competizioni di pattinaggio, ha annunciato martedì l'Unione internazionale di pattinaggio (ISU), una misura presa "con effetto immediato e fino a nuovo avviso". Anche il pattinaggio di velocità e gli eventi di short track sono interessati da questa misura ISU. La Russia è una delle principali nazioni di pattinaggio artistico, dove ha vinto sei medaglie di cui due d'oro ai Giochi di Pechino il mese scorso, pur facendo gran rumore per la bufera doping che ha interessato Kamila Valieva e la successiva vittoria di Anna Shcherbakova nell'individuale femminile.

11:15 - Andrey Voronin si separa dalla Dinamo Mosca

Il club della capitale russa ha ufficializzato la risoluzione contrattuale col vice allenatore ucraino Andrey Voronin. Il tecnico 42enne ha trovato un accordo per la risoluzione consensuale, dopo un anno e mezzo sulla panchina della Dinamo. "Andrey Voronin lascia la Dinamo La squadra di calcio Dinamo e il vice allenatore Voronin hanno raggiunto un accordo per risolvere il contratto previo accordo delle parti", comunica il club. Nella sua carriera da calciatore, Voronin aveva militato per 4 anni tra le fila della Dinamo, facendo registrare 80 presenze e 22 gol.

10:55 - Il diario da incubo: Carlos de Pena e la fuga da Kiev

Carlos de Pena è un calciatore della Dinamo Kiev e a mezzo social ha raccontato cosa sta vivendo in queste ore nella capitale Ucraina. “È un incubo” dice su Instagram mentre mostra foto e video della situazione in Ucraina. Il centrocampista uruguagio è riuscito ad attraversare il confine ucraino e rifugiarsi in Moldavia dopo 3 giorni di paura.

10:50 - La russa Gamova contro il suo Paese: "Mi vergogno e ho paura"

Una presa di posizione importante, perché arriva da chi ha fatto la storia del volley russo. Ekaterina Gamova si schiera pubblicamente contro l'operato della Russia, in una serie di story su Instagram: "Questa pagina vergognosa rimarrà per sempre nella storia del mio paese... Il nostro governo deve fermarsi il prima possibile. Avrei potuto tacere? Sì. Ma mi vergogno e ho paura".

09:45 - Putin perde la cintura nera di taekwondo

Dopo essere stato sospeso dalla carica di presidente onorario dalla IJF (International Judo Federation), Vladimir Putin ha perso ufficialmente anche la sua cintura nera di taekwondo. Lo ha comunicato World Taekwondo, citando il suo motto: "La pace è più preziosa del trionfo", condannando le azioni del presidente russo in Ucraina: "A questo proposito, World Taekwondo ha deciso di ritirare la cintura nera onoraria di 9° dan conferita a Vladimir Putin nel novembre 2013".

09:20 - La FIVB cancella i Mondiali maschili in Russia

Dopo essersi fatta attendere, è arrivata anche la decisione della Fédération Internationale de Volleyball (FIVB). I Mondiali maschili del 2022, in programma dal 26 agosto all'11 settembre, non si giocheranno più in Russia. Attesa per conoscere la nuova sede e ulteriori sviluppi anche per quanto riguarda i Mondiali femminili.

09:00 - World Rugby sospende Russia e Bielorussia

Da martedì, la Russia e la Bielorussia sono state sospese dalle partecipazioni internazionali di rugby "fino a nuovo ordine", ha comunicato l'organo di governo mondiale World Rugby. La Russia era ancora all'ultimo turno delle qualificazioni europee ai Mondiali del 2023, che si sarebbero tenuti in Francia, ma era quinta in classifica con tre partite ancora da giocare, con solo le prime due che si sarebbero qualificate direttamente per il torneo.

08:50 - Potapova: "Noi atleti ostaggio di questa situazione"

La numero 81 del ranking WTA Anastasia Potapova ha condiviso un messaggio sui suoi profili social. La russa affronterà l'ucraina Elina Svitolina ai sedicesimi del Monterrey Open.

"Di norma, durante l'infanzia scegliamo il nostro percorso di sviluppo. Quando ero bambina sognavo di giocare a tennis senza dover scegliere partite, paesi o avversari da sfidare. E' difficile spiegare ai politici che per me non esistono avversari di nessuna nazionalità, sto lottando per la mia vittoria, la mia migliore partita, il mio risultato. Sfortunatamente, oggi, noi atleti stiamo diventando ostaggi dell'attuale situazione. Giocare a tennis è una nostra scelta e un nostro sogno che inseguiamo quotidianamente, allenandoci, e cercando di ottenere risultati sempre migliori. Mi dispiace, ma nonostante io sia distante dalla politica, sono pur sempre contro il lutto, le lacrime e la guerra. La pace unisce il mondo, e tutti dovremmo restare umani. E i bambini dovrebbero continuare a sognare".

22.45 De Roon vicino a Malinovskyi

Dopo il 4-0 ai danni dalla Samp, ecco le parole di Marten De Roon: "Sono giorni difficili per tutti. Noi vediamo soprattutto Ruslan (Malinovskyi, ndr) in difficoltà perché è la sua famiglia, è il suo paese. Miranchuk è un grande compagno, parlano sempre tra loro, c'è amicizia. È inspiegabile che nel 2022 parliamo ancora di guerra, ma fra loro c'è una grande amicizia e noi proviamo di squadra ad aiutare, anche se è difficile. Malinovskyi comunque ha reagito bene giovedì, l'abbiamo visto, purtroppo oggi si è fatto male".

21.20 Le lacrime di Yaremchuk

Tutto lo stadio in piedi per Roman Yaremchuk e lui non trattiene le lacrime. Il giocatore ucraino del Benfica è stato accolto dalla standing ovation del pubblico dello stadio Da Luz al suo ingresso in campo e ha anche ricevuto la fascia da capitano dai suoi compagni.

Yaremchuk da brividi! Entra in campo tra gli applausi e si commuove

20.50 - La risposta di RFU e Spartak Mosca

La RFU e lo Spartak Mosca hanno risposto alle decisioni di FIFA e UEFA: "La recente decisione, sebbene prevista, è estremamente sconvolgente. Purtroppo gli sforzi che il nostro club ha fatto in Europa League sono stati vanificati per ragioni che esulano dall'ambito sportivo. Crediamo che lo sport, anche nei momenti più difficili, debba puntare a costruire ponti, e non a bruciarli. Siamo costretti a obbedire a una decisione con cui non siamo d'accordo".

20.00 FIFA e UEFA escludono la Russia

In un primo momento la FIFA si era limitata a vietare i match su suolo russo e la riproduzione dell'inno nazionale, ma ora arriva la stangata: niente Qatar 2022 per la nazionale allenata da Valerij Karpin e niente competizioni internazionali per i club russi.

18:00 - Basket, squadre russe sospese da Eurolega ed Eurocup

L'Eurolega ha sospeso Cska Mosca, Unics Kazan e Zenit San Pietroburgo dalla competizione e il Lokomotiv Kuban dall’Eurocup. In un comunicato si spiega che “Eurolega monitorerà la situazione e se questa non si evolverà in modo positivo le partite già giocate contro i club russi saranno annullate ai fini della classifica”.

17:15 - Eurolega: Unics Kazan, niente trasferta a Milano

La chiusura degli spazi aerei in gran parte dell'Europa non permette alla squadra di Kazan di lasciare la Russia. Il match in programma martedì sera al Mediolanum Forum contro l'Olimpia viene rinviato per la seconda volta (il primo causa Covid).

17:10 - De Zerbi: "Viaggio infinito, in Italia grazie a Ceferin e Gravina"

Ecco le prime impressioni di Roberto De Zerbi ai microfoni di Bresciaingol.

17:05 - De Zerbi: "Mai avuto il dubbio di non tornare"

Roberto De Zerbi (tecnico dello Shakhtar Donetsk), ha parlato così a Sky Sport dopo il rientro in Italia: "Onestamente la paura era di far soffrire la gente che avevamo a casa, in Italia. Non ho mai avuto il dubbio di non tornare. In Ucraina nessuno si aspettava una cosa del genere, tant'è che i campionati non erano stati sospesi".

17:00 - De Zerbi e il suo staff sono in Italia

Roberto De Zerbi e i componenti dello staff dello Shaktar Donetsk hanno finalmente lasciato Kiev e sono atterrati a Bergamo dopo un lungo viaggio attraverso Ungheria e Romania, prima del volo per l’Italia.

16:55 - La FIFA valuta la sospensione della Russia

Si attendono in serata le decisioni della FIFA circa la squadra nazionale e quelle di club russe: prende quota l'eventualità della sospensione della nazionale russa fino a nuovo avviso. Questo significherebbe l'esclusione della selezione allenata da Valeri Karpin dai playoff ai Mondiali. Lo riporta Sky Sports.

16:45 - Anche la Federazione irlandese appoggia l'Ucraina

"La FAI ha offerto il suo pieno e inequivocabile sostegno alla FA ucraina e ha confermato che nessuna squadra irlandese giocherà contro la Russia a nessun livello fino a nuovo avviso. In segno di solidarietà, stasera alle 19 l'AVIVA Stadium s'illuminerà con i colori della bandiera ucraina".

16:35 - Schalke senza "Gazprom" sulle maglie: ecco le IMMAGINI

A seguito della guerra tra Russia e Ucraina il cda e il consiglio di sorveglianza del club tedesco hanno deciso di porre fine prematuramente alla partnership con il colosso russo del gas Gazprom

Schalke 04, le immagini del primo match senza il logo Gazprom

16:10 - Vernydub, che storia!

Yuriy Vernydub, allenatore dello Sheriff Tiraspol che qualche mese fa ha battuto il Real Madrid in Champions League, ha scelto di arruolarsi nelle file dell'esercito ucraino per difendere il suo Paese di origine

16:00 - Il CIO prende posizione

Il Comitato olimpico internazionale ha invitato le organizzazioni sportive a escludere tutti gli atleti e i funzionari russi e bielorussi dagli eventi internazionali.

14:50 - Pavlyuchenkova contro Mosca: "Ambizioni personali non giustificano violenza"

La tennista russa Anastasia Pavlyuchenkova critica aspramente l'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca, dicendo che le "ambizioni personali e le motivazioni politiche non giustificano la violenza". La sua è una presa di posizione molto forte nei confronti di Putin.

13:45 - Spartak Mosca fuori dalle Coppe europee? Lo dice Bild

Lo Spartak Mosca si avvia verso l'esclusione dalle coppe europee. Lo anticipa la Bild, secondo la quale la UEFA dovrebbe decidere in giornata per l'annullamento della sfida di Europa League tra i moscoviti e il Lipsia, con conseguente qualificazione automatica della squadra tedesca. La partita d'andata era in programma il 10 marzo alla Red Bull Arena mentre non era stato ancora comunicato dove e quando si sarebbe giocata la partita di ritorno.

13:30 - De Zerbi e lo staff in Romania: "Felici quando Ucraina libera"

Roberto De Zerbi che a nome suo e di tutto lo staff tecnico dello Shakhtar lancia un messaggio al popolo ucraino. "Noi siamo quasi tornati a casa. Siamo contenti perché torniamo nel nostro paese ad abbracciare le nostre famiglie. Ma non saremo mai felici fin quando i nostri giocatori ucraini, i nostri amici ucraini, tutto il popolo ucraino, grande popolo orgoglioso ucraino sarà libero come noi. Stop alla guerra subito".

12:30 - Abramovich in Bielorussia come mediatore ai colloqui Ucraina-Russia

Roman Abramovich potrebbe agire come intermediario per la : il miliardario russo-israeliano, proprietario del Chelsea FC - che ha da poco annunciato di ad amministratori fiduciari della fondazione benefica dello stesso club - , risponde alla richiesta dei funzionari ucraini di aiutare a facilitare i colloqui con la Russia.

11:35 - Lo Schalke taglia la partnership con Gazprom: ora è ufficiale

Ora è ufficiale! Il consiglio di amministrazione e il consiglio di sorveglianza dell'FC Schalke 04 hanno deciso di porre fine prematuramente alla partnership del club con la GAZPROM.

11:20 - VIDEO: la protesta prima di Eintracht-Bayern

In un momento molto delicato a livello mondiale, dal calcio ecco arrivare molti messaggi molto forti: prima del calcio d'inizio di Eintracht-Bayern Monaco di Bundesliga, ecco campeggiare la scritta "Stop It, Putin". Più chiaro di così...

"Stop It, Putin": il forte messaggio prima di Eintracht-Bayern Monaco

10:30 - Judo: Putin sospeso dalla carica di presidente onorario

La IJF, International Judo Federation, ha sospeso il presidente russo Vladimir Putin dalla carica di presidente onorario e ambasciatore dell'organizzazione. L'annuncio ufficiale è stato pubblicato sul sito web della Federazione "alla luce del conflitto militare in corso in Ucraina"

La Federazione Internazionale Judo sospende Putin: era presidente onorario

08:40 - De Zerbi e lo staff hanno abbandonato l'Ucraina con bus e auto

A cinque giorni dall'inizio dell'invasione militare dell'esercito russo in Ucraina e dei bombardamenti alla capitale Kiev, Roberto De Zerbi e i collaboratori italiani che lo hanno seguito nella sua esperienza allo Shakhtar Donetsk (il vice Davide Possanzini, i collaboratori Michele Cavalli e Giorgio Bianchi e il ds Carlo Nicolini) hanno abbandonato la capitale e si trovano in un luogo al sicuro. Dopo giorni di ansia per le sorti dell’ex allenatore del Sassuolo, ieri sera è arrivata la notizia che il gruppo aveva lasciato la capitale (erano bloccati in un hotel quando c’è stato l’attacco militare della Russia) e sono diretti al confine con bus e auto. De Zerbi è in contatto con il presidente della Figc, Gabriele Gravina, che ha fatto da tramite con Alexander Ceferin, presidente della UEFA e determinante in questa operazione di rientro. Nei prossimi giorni il tecnico bresciano e gli altri membri del suo staff potranno fare ritorno nel loro paese e riabbracciare i loro cari dopo giorni veramente durissimi e complicatissimi.

22:00 - La Polonia conferma che non giocherà con la Russia

Nonostante il comunicato della FIFA riguardo alla mancata esclusione della Russia dagli spareggi mondiali, la Federcalcio polacca ha comunque espresso la sua contrarietà ad affrontare la Russia ai playoff di marzo. La FIFA per ora afferma di “aver preso atto delle posizioni di Polonia, Svezia e Repubblica Ceca” e di aver avviato dei contatti con le Federcalcio in questione per raggiungere una soluzione nel più breve tempo possibile.

21:00 - La FIFA non esclude la Russia dagli spareggi Mondiali

È arrivata la decisione della FIFA di non escludere, per ora, la Russia dagli spareggi Mondiali. Le Federcalcio di Polonia, Svezia e Repubblica Ceca - in queste ultime ore - si erano dette contrarie ad affrontare la Russia visto gli ultimi accadimenti in Ucraina, ma la FIFA non vuole essere così drastica. Sono arrivati però dei provvedimenti: la Russia non potrà più giocare in casa e affronterà le sfide dei playoff in campo neutro. Il tutto senza inno, senza bandiera e senza tifosi. Ma soprattutto non si chiamerà più Russia, ma RFU (Football Union of Russia).

19.00 - Esodo dallo Zenit

Come il CSKA Mosca, anche lo Zenit San Pietroburgo risente delle conseguenze dovute all'aggressione militare dell'Ucraina da parte dell'esercito russo. Shabazz Napier, Mindaugas Kuzminskas e Arturas Gudaitis hanno deciso di lasciare la squadra per ritornare in patria dalle rispettive famiglie.

18: 30 - Sheva contro la guerra

Andriy Shevchenko in piazza a Londra per manifestare contro la guerra nella sua Ucraina:

18:00 - Fuga dal CSKA

Il CSKA Mosca ha annunciato che i quattro giocatori europei hanno lasciato la squadra per ritornare nei rispettivi Paesi d'origine a causa degli sviluppi del conflitto in Ucraina. Il resto del team rimane a disposizione e continuerà a preparare le prossime partite di campionato ed Eurolega, anche se prosegue la ricerca di una sede per disputare le gare interne in campo neutro.

15.41 Juric: "Guerra? Non pensavo potesse capitare in Europa"

In conferenza stampa al termine di Torino-Cagliari, Ivan Juric ha commentato così la guerra in Ucraina: "Non pensavo potesse capitare in Europa - le parole del tecnico croato del Toro -. Lo ha subito il mio popolo, ora l'Ucraina: è prepotenza, non c'è odio tra i popoli tale da scatenare una guerra. La gente normale sta vivendo momento drammatici".

15.28 - Francia pronta a chiedere l'esclusione della Russia da Qatar 2022

"Non ho ancora discusso con altre federazioni, ma sono favorevole all'esclusione della Russia dal prossimo Mondiale". Così, in un'intervista a Le Parisien, il presidente della Federcalcio francese Noel Le Graet, non esclude la possibilità che la Nazionale russa venga estromessa da Qatar 2022 (a fine marzo ci sono i playoff e c'è anche la Russia in corsa): "Questo è il mio primo impulso - precisa -. Credo che lo sport serva a riconciliare le persone e ad alleviare le tensioni, ma qui si sta andando troppo oltre. E il mondo dello sport, e in particolare del calcio, non può restare neutrale".

15.15 - West Ham, maglia e striscione per Yarmolenko

Il West Ham rivolge un pensiero ad Andriy Yarmolenko e a tutti gli ucraini in questo momento difficile.

15.00 - Giampaolo su Supryaga: "È preouccupato, ma ci ha rincuorato"

Marco Giampaolo, tecnico della Samp, ha parlato ai canale ufficiale del club: "L'attenzione del mondo è a quella che è la situazione in Ucraina. E' una miseria assoluta nel 2022. Con noi c'è Supryaga che penso che abbia evitato anche la chiamata alle armi perchè se fosse rimasto lì avrebbe dovuto imbracciare un fucile, come stanno facendo tutti i civili ucraini dai 18 ai 60 anni. Con Supryaga abbiamo parlato, anche grazie ad un interprete, abbiamo cercato di capire come stesse lui, come stesse la sua famiglia e quale fosse il suo stato d'animo. Devo dire che il ragazzo, chiaramente preoccupato per la sua famiglia, ma ci ha rincuorato e ha rincuorato anche se stesso".

13.45 - Gravina: "La FIGC si è attivata per riportare in Italia De Zerbi. La crisi ucraina ci addolora"

In una nota all'ANSA, il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha parlato della crisi ucraina e della scelta della Lega di posticipare di cinque minuti l'inizio delle gare di Serie A, dedicando un pensiero anche a Roberto De Zerbi e al suo staff, ancora in Ucraina: "La crisi ucraina ci addolora e ci preoccupa molto. Con il posticipo di 5' dell'inizio delle gare del fine settimana abbiamo voluto dare un segnale di unità nel promuovere e sostenere la pace. Ringrazio i tanti club, i dirigenti, i calciatori e gli allenatori che stanno inviando messaggi coerenti con la posizione italiana e quella della UEFA. In queste ore, il presidente Ceferin si sta attivando in prima persona per aiutare tantissime persone del nostro mondo dimostrando di essere un grande leader. La situazione è critica, nella speranza che si arrivi presto ad un cessate il fuoco, ci siamo comunque attivati per poter riabbracciare quanto prima in Italia Roberto De Zerbi e il suo staff con cui sono in contatto costante".

13.30 - Guardiola contro Putin: "Da casa sua manda innocenti che non si odiano a uccidersi"

Pep Guardiola ha parlato dell'atmosfera vissuta a Goodison Park contro l'Everton, che ha visto protagonisti Mykolenko e Zinchenko, due giocatori ucraini: "Parlo a nome del City, grazie a tutti per il bellissimo gesto nei confronti dei due giocatori. Tutto il mondo è preoccupato per quanto sta accadendo e sono sicuro che il Regno Unito abbia mostrato quanto sia assurda questa situazione. C'è qualcuno che manda degli innocenti che non si odiano a uccidersi in Ucraina, una persona che da casa sua ha deciso così. Speriamo che tutto si risolva presto".

13.20 - Bellanova (Cagliari): "Contento per il gol, lo dedico all'Ucraina"

L'esterno del Cagliari Raoul Bellanova ha parlato a Sky nell'intervallo del match con il Torino: "Sono contentissimo per il gol, ma ancora di più perché ha sbloccato la gara, Sapevamo che era difficile, loro giocano uomo contro uomo come noi. Dedico la rete all'Ucraina per il momento difficile che sta passando".

11.55 La Repubblica Ceca: "Contro la Russia non giochiamo"

Anche la Repubblica Ceca si rifiuta ufficialmente di giocare contro la Russia e lo ha reso noto in una nota nella quale precisa che, in questa situazione, non intende affrontare la Nazionale russa nemmeno in campo neutro. "Vogliamo che la guerra finisca al più presto", si conclude il comunicato della Federcalcio ceca. Ricordiamo che la Repubblica Ceca è stata sorteggiata nel percorso B dei playoff di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022 in programma a fine marzo: in semifinale dovrà affrontare la Svezia per poi vedersela, in caso di successo, contro la vincente di Russia-Polonia.

11.40 Atalanta: esposta bandiera 'No War' fuori dalla sede

Una bandiera blu e gialla (i colori dell'Ucraina) e con la scritta 'No War' è stata esposta dall'Atalanta fuori dal centro sportivo Bortolotti a Zingonia. Sulla bandiera appare inoltre il numero 18, ovvero quello della maglia che appartiene a Ruslan Malinovskyi: lo stesso giocatore, giovedì sera durante il match di Europa League vinto 3-0 contro l'Olympiacos ad Atene, aveva esposto una maglia con la scritta 'No alla guerra in Ucraina'.

11.10 Il Chelsea: "In Ucraina situazione orribile e devastante"

Dopo la decisione di Roman Abramovic di lasciare la gestione del Chelsea, anche il club londinese prende posizione ufficialmente sulla guerra in Ucraina: "La situazione è orribile e devastante - si legge in un breve comunicato -. I pensieri del Chelsea FC sono per il popolo ucraino. Tutti noi preghiamo per la pace".

9:05 Anche la federcalcio svedese boicotta la Russia

Dopo la presa di posizione da parte della Polonia, che non vuole giocare gli spareggi per i Mondiali 2022 con la Russia, si schiera anche la Svezia. La Polonia sarebbe l'avversaria diretta della Russia, la Svezia invece dovrebbe affrontare la Repubblica Ceca e poi eventualmente la vincente dell'altra sfida. Con un comunicato, però, fa presente che in tal caso non giocherebbe ed esorta la FIFA a cancellare quelle partite. Queste le parole di Karl-Erik Nilsson (presidente della Federazione Svedese): "L'invasione illegale e profondamente ingiusta dell'Ucraina rende attualmente impossibili tutti i match con la Russia. Esortiamo quindi la FIFA a decidere che le partite dei playoff di marzo a cui partecipa la Russia vengano annullate. Ma indipendentemente da ciò che la FIFA sceglie di fare, non giocheremo contro la Russia a marzo".

00.00 La FIGC al lavoro per riportare De Zerbi in Italia

Le parole del Presidente della FIGC Gabriele Gravina all'ANSA: "La situazione è critica, nella speranza che si arrivi presto ad un cessate il fuoco, ci siamo comunque attivati per poter riabbracciare quanto prima in Italia Roberto De Zerbi e il suo staff con cui sono in contatto costante".

23.45 Le parole di Wojciech Szczesny

Le parole di Wojciech Szczesny, portiere della Juventus, al termine del match vinto per 3-2 dai bianconeri sul campo dell'Empoli: "Io e i miei compagni di Nazionale fatto la scelta di non giocare la partita contro la Russia. Il mio post l'ho preparato senza sapere che non avremmo giocato la partita. Sono contento che i miei compagni abbiano fatto la stessa scelta".

23.00 Lewandowski con la fascia dell'Ucraina

Robert Lewandowski ha giocato contro l'Eintracht con una fascia al braccio coi colori della bandiera ucraina.

22.15 - Anfield si colora

Per dimostrare la propria soliderietà all'Ucraina, Anfield cambia faccia. Ecco il risultato.

20.30 Abramovich lascia il "controllo" del Chelsea

Non è un addio, ma poco ci manca. Abramovich ha annunciato di aver "passato la mano" del controllo del club agli amministratori della Fondazione di beneficenza del Chelsea la gestione e la cura del Chelsea FC. Secondo le prime informazioni lui non verrà sanzionato perché non è inserito nella lista degli oligarchi russi, ma potrebbe comunque cedere al più presto il club viste le continue pressioni causa la sua vicinanza con Putin. E non mancano le prime offerte...

19.30 La UEFA dirà addio alla Gazprom

Secondo The Telegraph e The Times, la UEFA - visto il pressing degli ultimi giorni - ha deciso di mettere fine al suo rapporto di collaborazione con Gazprom (che durava dal 2012). Visto la presenze della Russia, come Stato, come azionista di maggioranza dell'azienda, la UEFA non poteva più continuare e rinuncerà così a 40 milioni l'anno. Nei prossimi giorni arriverà l'ufficialità della chiusura del rapporto di sponsorizzazione.

18.30 Bandiere dell'Ucraina sventolano a Goodison Park

Everton e Manchester City hanno voluto mandare un messaggio di pace e, soprattutto, di sostegno verso il popolo ucraino. I giocatori del City si sono presentati tutti con una maglietta bianca con scritto “No war”, raffigurante una bandiera dell'Ucraina. I giocatori dell'Everton, invece, sono entrati tutti con proprio una bandiera dell'Ucraina in spalla prima del fischio di inizio. Salutato da tutto lo stadio Zinchenko, avversario, ma non in questa situazione: il difensore del City è poi scoppiato in lacrime.

17.45 Pavel Nedved prima di Empoli-Juventus

"Oggi mi viene difficile parlare di calcio, quello che sta succedendo in Ucraina è una cosa forte. Vengo dall’Est, sono cresciuto lì. Nessuno merita sofferenze, nessuno merita la guerra, nessuno la vuole".

17.30 L’esercito ucraino arruola l'ex tennista Stakhovsky

Dopo i Klitschko, i biathleti Pidruchnyi e Dhzyma, l’esercito ucraino arruola anche Stakhovsky, ritirato da un anno e che in carriera ha battuto Federer a Wimbledon. Lo annuncia lui stesso in lacrime.

17.20 Le parole di Ivan Juric, allenatore del Torino

"Noi in Croazia sappiamo cosa vuol dire essere attaccati dai più forti. Ci hanno massacrati ma poi siamo riusciti a riprendere quello che è nostro. La scelta della Polonia è il minimo, anzi la reazione di tutti quanti è troppo blanda per quello che sta succedendo. Penso che a tutti i livelli bisogna reagire con molta più energia e decisione perché sono cose terribili. Noi lo abbiamo subito, gli altri guardavano, anche voi. So come ci si sente. Bisogna fare il massimo per fermarli o per costringerli a fermarsi"

16.55 Andriy Lunin si toglie dalla lista dei convocati per Real-Rayo

Il portiere ucraino del Real Madrid, Andriy Lunin, è stato tolto dalla lista dei convocati di Ancelotti per la partita di questo sabato contro il Rayo Vallecano. Lunin ieri figurava nella lista dei convocati di Carlo Ancelotti per il 'derby' contro il Rayo, ma oggi il Real Madrid ha comunicato la 'decisione dell'ultimo minuto' del ragazzo, che ha preferito farsi da parte non sentendosi in grado di concentrarsi al 100% sul campo.

16.40 Lo Shakhtar lascia l'Ucraina

Secondo quello che riporta SportItalia, i brasiliani dello Shakhtar sono diretti in Polonia in treno. Poi prenderanno il volo per tornare in Brasile. De Zerbi e lo staff italiano invece aspettano l'ok per partire in auto. Poi faranno una sosta di 4 giorni in Polonia o Romania per raggiungere l’Italia.

15:30 Partite internazionali di pallavolo: no in Russia e Ucraina

La CEV, federazione europea di pallavolo, prende invece delle misure volte alla sicurezza degli atleti e di chi li accompagna: tutte le gare di pallavolo, beach volley e snow volley che avrebbero dovuto avere luogo in Russia e Ucraina si disputeranno in campo neutro. Questo coinvolge anche la nostra Monza, che quindi non volerà in Ucraina per la gara di ritorno con Kazan.

14:40 Fonseca in salvo

Mentre Roberto De Zerbi rimane ancora bloccato a Kiev insieme ai giocatori brasiliani dello shakhtar donetsk, Paulo fonseca è riuscito a lasciare la capitale ucraina. È stato possibile grazie all'intervento dell'ambasciata portoghese , che ha messo a disposizione dei pullman.

13:45 Shengelia lascia il CSKA Mosca

Anche nel mondo del basket ci sono reazioni e questa è probabilmente la prima di un singlo: il georgiano Toko Shengelia decide di lasciare il CSKA Mosca: "Non posso più giocare per la squadra del'esercito russo". La notizia, però, è stata smentita.

12:30 Pugno di ferro della Norvegia: no agli atleti russi

Se già la FIS si era dimostrata particolarmente restrittiva nelle sue posizioni sulla Russia (ma senza colpire gli atleti), la federazione degli sport invernali della Norvegia usa il pugno di ferro. Sul sito ufficiale federale, infatti, si legge un pesante comunicato per le gare legate al circuito FIS (e quindi non per il biathlon):

Lo ski board ha deciso oggi che la Norwegian Ski Association non vuole che la Russia, o gli atleti russi, partecipino alle prossime gare di Coppa del Mondo e ai campionati del mondo in Norvegia. La Norwegian Ski Association seguirà questo processo con l'International Ski Association (FIS). La Norwegian Ski Association condanna fermamente la violazione del diritto internazionale da parte della Russia attraverso il suo attacco all'Ucraina e al popolo ucraino.

A farne le spese sono dunque gli atleti, che non hanno alcuna colpa in questa follia, ma che sono direttamente colpiti come atto dimostrativo nei confronti del loro governo. I Mondiali cui si riferisce il comunicato sono junior e under 23 di fondo già in svolgimento a Lygna.

10:45 Polonia: "Niente Playoff vs Russia"

"Niente più parole, è tempo di agire! A causa dell'escalation delle ostilità della Russia nei confronti dell'Ucraina, la Nazionale della Polonia non ha intenzione di giocare la partita di spareggio Mondiale contro la Russia. Questa è l'unica decisione giusta. Siamo in trattative con le Federazioni di Svezia e Repubblica Ceca per presentare una posizione comune alla FIFA"

Così Cezary Kulesza, presidente della Federazione calcistica della Polonia, in merito all'imminente playoff mondiale contro la Russia.

10:00 L'odissea di Dayana Yastremska

Testimonianza toccante da parte della tennista ucraina Dayana Yastremska: dopo due giorni passati in un parcheggio sotterraneo per evitare i bombardamenti, i genitori hanno deciso di far uscire in tutti i modi lei e la sorellina dall'Ucraina. La 21enne e la sorella sono dunque partite salutando la famiglia tra le lacrime, tutto riportato sul profilo Instagram della tennista.

9:40 La FIS si schiera: no alla bandiera russa

Amici di Eurosport, anche questa giornata ci vede costretti a parlare di avvenimenti di cui non vorremmo occuparci. il conflitto armato Russia-Ucraina prosegue e la FIS si è schierata: dopo avr cancellato tutte le gare in Russia, arriva un'altra decisione. Gli atleti russi, che non hanno responsabilità, potranno gareggiare, ma nel caso in cui dovessero vincere sul podio verrà issata la bandiera della FIS e non quella russa.

20.12 Rangnick: "Situazione disperatamente triste"

Anche Ralf Rangnick, tecnico del Manchester United, ha espresso il suo fermo no alla guerra in Ucraina: "Questa situazione è disperatamente triste, ognuno di noi pensa più o meno lo stesso. È incredibile che ci troviamo ad affrontare una sorta di guerra in Europa ai giorni nostri. Era inevitabile spostare la finale di Champions, la UEFA ha fatto la scelta giusta".

19.20 L'Eurolega cancella le trasferte in Russia: si giocherà in campo neutro

Il board di Eurolega si muove sulla stessa linea d'onda tenuta da UEFA dopo l'aggressione militare della Russia all'Ucraina. Le partite in programma su suolo russo da qui a fine stagione verranno disputate in campo neutro. Si giocherà regolarmente il match di martedì tra AX Armani Exchange Milano e Unics Kazan.

18.50 - Il messaggio del Milan a San Siro

Anche il Milan dice no alla guerra. Con un messagio inequivocabile apparso sul tabellone luminoso di San Siro, poco prima del calcio d'inizio del match di campionato contro l'Udinese, il club rossonero ha infatti preso posizione in modo chiaro sul conflitto in corso in Ucraina.

18:20 - Mazepin, futuro in bilico alla Haas

Futuro in bilico per il pilota Mazepin che, a causa del conflitto tra Russia e Ucraina, potrebbe essere estromesso dal team Haas. Inoltre, suo padre è il miliardario Dmitry Mazepin, direttore di Uralkali, e sponsor principale della sua squadra con cui si è rotta la collaborazione poche ore fa.

18:03 - Federcanoa pronta ad ospitare atleti ucraini

In una lettera pubblicata sul sito della Federazione, il presidente della Federcanoa Luciano Buonfiglio ha aperto ad ospitare squadre ucraine nei centri italiani: “A nome di tutti i canoisti italiani ho espresso solidarietà al Presidente della Federazione Ucraina Igor Slivinskyi, dichiarando la piena disponibilità dell’Italia ad accogliere ed ospitare presso i Centri Federali di Ivrea e Castel Gandolfo le squadre olimpiche e paralimpiche ucraine per permettergli di proseguire la preparazione agonistica. Ai loro atleti e a tutte le persone vittime di questa inaccettabile guerra, va il nostro pensiero e la nostra solidarietà, sperando che la violenza cessi presto”

17:47 - L'appello dei fratelli Klitschko: "Uniti per l'Ucraina"

Il messaggio di Vitaly e Wladimir Klitschko, che hanno annunciato di essere disposti a combattere al fronte al fianco dell'esercito per difendere il proprio paese dagli attacchi di Putin e della Russia: "Questa guerra ordita dalla Russia è senza senso, porterà solo sconfitta non ci saranno vincitori".

Klitschko: "Guerra in Ucraina senza senso, porterà solo distruzione"

17:27 - Tiro a volo, niente Europei a Mosca

L'Ansa riporta la decisione dell'ente continentale di tiro a volo, che dopo un'attenta valutazione della situazione russa, ha deciso di spostare gli Europei in altra sede. "Sono fortemente preoccupato, e dispiaciuto, e capisco che non tutti gli atleti potranno venire al campionato europeo", spiega Alexander Ratner, presidente della federazione europea, "non c'è alcun diritto di rendere le competizioni diseguali o di limitare gli atleti nella possibilità di vincere una carta per i Giochi di Parigi 2024.Troveremo una soluzione e ospiteremo il campionato in qualche altra sede"

17:20 - Il Milan scrive la parola "pace" sui social

Un messaggio diretto e inequivocabile: gli account social rossoneri si schierano in favore della pace, esprimendo solidarietà verso il popolo ucraino.

17:15 - Il messaggio di Rublev: "No war please"

Dopo aver raggiunto la finale nel tabellone dell'ATP 500 di Dubai, Andrey Rublev ha firmato la telecamera di bordocampo con un messaggio chiaro e conciso: "No war, please" (No alla guerra, per favore). Il russo ha battuto Hubert Hurkacz in tre set e sfiderà il vincente tra Shapovalov e Vesely nella finale. Nel corso del torneo, Rublev si è espresso più volte a favore della pace.

17:07 - Il West Ham mette a riposo Yarmolenko: "Non è sereno"

Il West Ham ha concesso alcuni giorni di riposo a Andriy Yarmolenko, attaccante degli Hammers e della Nazionale ucraina. Negli ultimi giorni Yarmolenko è parso alquanto scosso dagli eventi che si sono materializzati sul fronte ucraino. L'allenatore del West Ham, David Moyes, ha commentato così la situazione del suo giocatore: "Non è molto sereno in questo momento, gli abbiamo concesso alcuni giorni off. Ho parlato con lui ieri ed era molto arrabbiato, speriamo che la sua famiglia stia bene”.

16:55 - Pape Diaw e la fuga dall'Ucraina: "Sirene, code e panico"

In un'intervista a RMC Sport, Pape Diaw, il difensore della nazionale senegalese che gioca a Lviv (Ucraina occidentale), racconta la sua fuga verso Cracovia (Polonia). "Sono stato svegliato da una sirena. C'era grande panico nel nostro gruppo. Abbiamo varcato il confine intorno a mezzanotte. C'erano molti controlli, avevo molta paura che non potessimo passare. C'erano troppe macchine, ucraini, stranieri , è stata una corsa generale, tutti volevano attraversare il confine, aggirare la coda", ha detto l'ex giocatore di Angers e Caen.

16:20 - Il CIO invita le Federazioni a cancellare eventi in Russia e Bielorussia

Con un comunicato ufficiale , il CIO ha invitato tutte le Federazioni sportive internazionali a cancellare o spostare i loro eventi programmati in Russia o Bielorussia. Il CIO ha condannato la brusca interruzione della tregua olimpica da parte della Russia. La tregua avrebbe dovuto prolungarsi fino a una settimana dopo la fine delle Paralimpiadi. Inoltre, il Comitato Esecutivo chiede che la bandiera di Russia e Bielorussia non venga issata in nessun evento sportivo internazionale e che gli inni nazionali di questi due paesi non vengano suonati.

15:05 - I biathleti ucraini si ritirano dalle ultime tre tappe di Coppa del Mondo

Dopo l'invasione russa ai danni del loro paese, gli atleti e le atlete rappresentanti della Nazionale ucraina di Biathlon hanno deciso di non partecipare alle ultime tre tappe di Coppa del Mondo di Kontiolahti (Finlandia), Otepää (Estonia) e Holmenkollen (Norvegia).

14:35 - Mihajlovic in lacrime: "La guerra non risolve nulla"

Incalzato sulla guerra in Ucraina, l'allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic si commuove e lascia la conferenza stampa prima del match contro la Salernitana

Guerra in Ucraina, Miha in lacrime: "La conosco, non risolve nulla"

13:54 - La Fis cancella le gare in Russia fino a fine stagione

La FIS ha reso noto che, dopo una fase di stretta consultazione con i propri stakeholders, ha deciso nell’ottica di mantenere l’integrità della competizione e nell’interesse di salvaguardare la sicurezza di atleti, tecnici e di ogni soggetto coinvolto, di cancellare o spostare in altra località tutti gli eventi di Coppa del mondo organizzati in Russia da qui alla fine della stagione 2021-22 LA NOTIZIA

13:45 - Pugilato, Usyk: "Insieme fermeremo questa guerra"

Con un video postato sui propri account social il campione del mondo dei pesi massimi, Oleksandr Usyk, ha smentito le voci che lo volevano in uscita dal Paese e si è detto pronto a combattere perché il conflitto ordinato dal presidente russo Vladimir Putin cessi e la pace trionfi: "Dobbiamo fermare questa guerra insieme possiamo farcela".

Usyk: "Ucraina sono tornato, insieme fermeremo questa guerra"

13:34 - United interrompe sponsorizzazione con Aeroflot

Il Manchester United ha interrotto la sponsorizzazione con Aeroflot, compagnia di bandiera russa e riferimento per i viaggi societari dal 2013. I Red Devils, proprio martedì, avrebbero dovuto volare in Spagna per il match valevole per gli ottavi di finale contro l’Atletico Madrid, ma il club aveva deciso di non salire a bordo di un aereo Aeroflot e di stringere un accordo con la compagnia britannica, Titan Airways. Un portavoce dello United ai microfoni del Daily Mail: "Alla luce degli eventi in Ucraina, abbiamo ritirato i diritti di sponsorizzazione di Aeroflot. Condividiamo le preoccupazioni dei nostri fan in tutto il mondo ed estendiamo le nostre condoglianze alle persone colpite”.

13:05 - F1, ufficiale: cancellato il Gran Premio di Sochi

La Formula 1 ha deciso: non si correrà il GP di Russia 2022. La decisione, conseguenza della guerra in Ucraina, arriva dopo un confronto tra i team a Barcellona, dove sono in corso i test pre campionato. La gara di Sochi dunque non verrà disputata il 25 settembre e il calendario del Mondiale passa al momento da 23 a 22 gare QUI LA NOTIZIA

12:11 - Kravets (Sporting Gijon): "Voglio andare in guerra per aiutare la mia Ucraina"

Intervenuto a Radio Marca, Vasyl Kravets, giocatore ucraino che milita in Spagna, precisamente nello Sporting Gijon, ha parlato della drammatica situazione che sta vivendo il suo paese d'origine, rivelando di "voler andare in guerra e aiutare la sua gente". QUI LE SUE PAROLE

11:52 - De Zerbi: "Sono rimasto a Kiev per senso di responsabilità"

"So che in molti si stanno chiedendo perché non sia tornato in Italia al richiamo della Farnesina. Ma io qui ho un lavoro e come allenatore sono responsabile della mia squadra, dei miei ragazzi. Non sono un co***one".

E' un Roberto De Zerbi visibilmente scosso quello intervenuto alla trasmissione Deejay Chiama Italia su Radio Deejay condotta da Linus e Nicola Savino. Il tecnico dello Shakhtar Donetsk, è ancora chiuso in un albergo di Kiev - durante l'invasione russa in Ucraina - con lo staff tecnico italiano e i calciatori brasiliani della compagine arancionera QUI LA SUA INTERVISTA INTEGRALE

11:43 - Figc: partite inizieranno con 5' di ritardo per protesta

Tutte le partite dei campionati di calcio in Italia di questo fine settimana cominceranno con 5 minuti di ritardo per protesta contro la guerra in Ucraina. Lo ha deciso - apprende l'Ansa - la Federcalcio. "Il calcio italiano scende in campo unito per la pace" - ha detto il presidente Gabriele Gravina.

11:25 - Le parole di Medvedev

Il pensiero del nuovo n° 1 del mondo dal torneo di Acapulco (Messico)

Guerra Ucraina, Medvedev: "A volte il tennis non è così importante"

11:01 - No a partite giocate in Russia e Ucraina

La UEFA ha anche deciso che sposterà la sede di tutte le partite dei tornei che controlla che avrebbero dovuto essere giocate in Russia e Ucraina, sia che coinvolgano club o squadre nazionali. Al momento, ciò riguarda solo una partita di club: la prossima partita casalinga dello Spartak Mosca in Europa League (oggi i sorteggi).

10:46 - Ufficiale: finale di Champions spostata da San Pietroburgo a Parigi

non sarà giocata a San Pietroburgo, bensì a Parigi. Questa la decisione presa dalla UEFA nella riunione straordinaria convocata venerdì mattina. L'ultimo atto della massima competizione europea sarà disputato allo Stade de France, nel sobborgo parigino di Saint-Denis, come decisione in seguito all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia Ora è ufficiale! La finale di Champions League in programma il prossimo 28 maggio. Questa la decisione presa dalla UEFA nella riunione straordinaria convocata venerdì mattina. L'ultimo atto della massima competizione europea sarà disputato allo, nel sobborgo parigino di Saint-Denis, come decisione in seguito all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia QUI LA NOTIZIA COMPLETA

10:31 - Finale Champions spostata a Parigi? L'indiscrezione del Nyt

Secondo il New York Times, Parigi è emersa come la miglior candidata per sostituire San Pietroburgo per la finale di Champions perché non ospitava la partita dal 2006 e perché la Francia detiene attualmente la presidenza di turno del Consiglio dell'Unione europea. Giovedì il presidente della UEFA, Aleksander Ceferin, si è recato nella capitale francese per incontrare il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, per finalizzare l'accordo. Sarà il terzo anno consecutivo in cui la finale di Champions è stata spostata di sede, con le due edizioni più recenti spostate in Portogallo causa Covid.

10:05 - F1, la Haas abbandona i colori della bandiera russa

Il team Haas scenderà in pista con una VF-22 totalmente bianca nell'ultimo dei tre giorni in programma al Montmeló, abbandonando la livrea con i colori della bandiera russa e i loghi di Uralkali, azienda chimica russa il cui presidente è Dmitry Mazepin, padre di Nikita, pilota che con Mick Schumacher compone il duo ufficiale al volante delle monoposto. La decisione è stata diffusa con un comunicato stampa QUI LA NOTIZIA

9:30 - Attesa per la decisione sulla finale di Champions

Alle 10 si terrà una riunione straordinaria dell'esecutivo Uefa per discutere della crisi geopolitica in Ucraina. Giovedì una fonte riportata da Associated Press ha affermato che i funzionari Uefa confermeranno che la sfida in programma il 28 maggio non si giocherà in Russia: San Pietroburgo non dovrebbe essere più il teatro dove si svolgerà l'ultimo atto della Champions League. A breve, dunque, arriverà l'ufficialità. A sollevare il problema per primo era stato il premier britannico Boris Johnson, secondo cui è "inconcepibile” disputare un evento del genere in territorio russo: "Non ci sono chance che una Russia sempre più isolata possa ospitare una manifestazione calcistica". Secondo indiscrezioni alcuni europarlamentari avrebbero scritto direttamente al presidente Ceferin. Sul taccuino della Uefa, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ci sono tre o quattro possibili città ospitanti. Tra queste anche Milano con San Siro, che ha ben organizzato a ottobre le finali della UEFA Nations League e ospitò la finale-derby del 2016 tra Atletico e Real. Per quanto riguarda le altre nazioni candidate ci sono Portogallo, Inghilterra e Francia.

Infantino: "Guerra Russia-Ucraina? Grande preoccupazione, sanzioni arriveranno quando..."

