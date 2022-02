Nella notte tra il 23 e il 24 febbraio, la Russia ha attaccato l'Ucraina dopo il via libera all'operazione militare da parte del presidente russo, Vladimir Putin. Esplosioni hanno investito la capitale Kiev e altre città ucraine, il capo del Cremlino ha intimato ai paesi stranieri di evitare interferenze, mentre la condanna dell'Occidente è totale.

Questa guerra ha scatenato subito una lunghissima sequela di reazioni e anche lo sport è inevitabilmente intaccato da questa vicenda. Qui racconteremo in presa diretta tutti gli aggiornamenti, le prese di posizioni, le dichiarazioni e le notizie più rilevanti legate al mondo dello sport.

10:05 - F1, la Haas abbandona i colori della bandiera russa

Il team Haas scenderà in pista con una VF-22 totalmente bianca nell'ultimo dei tre giorni in programma al Montmeló, abbandonando la livrea con i colori della bandiera russa e i loghi di Uralkali, azienda chimica russa il cui presidente è Dmitry Mazepin, padre di Nikita, pilota che con Mick Schumacher compone il duo ufficiale al volante delle monoposto. La decisione è stata diffusa con un comunicato stampa.

9:30 - Attesa per la decisione sulla finale di Champions

Alle 10 si terrà una riunione straordinaria dell'esecutivo Uefa per discutere della crisi geopolitica in Ucraina. Giovedì una fonte riportata da Associated Press ha affermato che i funzionari Uefa confermeranno che la sfida in programma il 28 maggio non si giocherà in Russia: San Pietroburgo non dovrebbe essere più il teatro dove si svolgerà l'ultimo atto della Champions League. A breve, dunque, arriverà l'ufficialità. A sollevare il problema per primo era stato il premier britannico Boris Johnson, secondo cui è "inconcepibile” disputare un evento del genere in territorio russo: "Non ci sono chance che una Russia sempre più isolata possa ospitare una manifestazione calcistica". Secondo indiscrezioni alcuni europarlamentari avrebbero scritto direttamente al presidente Ceferin. Sul taccuino della Uefa, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ci sono tre o quattro possibili città ospitanti. Tra queste anche Milano con San Siro, che ha ben organizzato a ottobre le finali della UEFA Nations League e ospitò la finale-derby del 2016 tra Atletico e Real. Per quanto riguarda le altre nazioni candidate ci sono Portogallo, Inghilterra e Francia.

