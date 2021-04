"L'apertura ai tifosi dell'Europeo di calcio vuole essere un segnale che non si limita a questo mondo, ma a tutto lo sport e anche a tutti gli altri mondi che chiedono di riaprire. C'è tanta voglia di rialzarsi in piedi. Fino ad aprile non se ne parla, ma maggio sarà il momento di importanti novità. Ci stiamo lavorando, per ora non posso dire di più".

A margine della presentazione delle Superfinals 2021 di volley di Verona, la sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali ha parlato della tanto attesa riapertura del mondo dello sport. Non solo il mondo del calcio, ma anche i palazzetti. Le modalità non sono ancora state definite, ma l'impressione è che la percentuale di ammessi sarà forse inferiore al 25% di Italia-Turchia dell'11 giugno.

Palestre e piscine

Il discorso, però, si estende anche a piscine e palestre. Sono ore decisive nel confronto tra Governo e Regioni che dovrebbe portare ad un piano di riapertura. Nel protocollo preparato dalle Regioni il percorso non fa differenza tra i vari settori. Infine il tema degli aiuti. "Le società sportive sono state dimenticate nell'ultimo decreto, mi ero appena insediata. Mi dispiace, ma ho preso l'impegno che nel prossimo decreto nessuno sarà scordato".

