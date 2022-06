Ormai ci siamo, lo sport sta per entrare in Costituzione. Dopo l’approvazione al Senato dello scorso 22 marzo, infatti, è attesa il prossimo lunedì alla Camera dei Deputati la proposta di legge che va a cambiare l’articolo 32 della Costituzione, andando ad aggiungere il riferimento all’attività sportiva.

Questo il comma aggiuntivo proposto: “La Repubblica tutela la salute anche mediante la promozione delle attività volte a impegnare e sviluppare le capacità psicomotorie delle persone e agevola l’accesso alla pratica sportiva”.

Come si legge nella prelazione alla proposta di legge, il testo “scaturisce in primis, dall’esigenza di colmare una lacuna nel nostro ordinamento, dal momento che, purtroppo, nonostante le normative europee e il sentire comune, non esiste ancora una previsione normativa nella nostra Costituzione che annoveri il diritto allo sport e all’attività motoria nella categoria dei diritti della persona umana”.

In aggiunta, si legge che sia il diritto europeo sia il diritto internazionale riconoscono un’intima connessione tra sport e diritti sociali, cioè quei diritti che sono di interesse della collettività, promuovendo quindi la pratica sportiva e motoria per la finalità educativa, da realizzarsi a qualunque età e per tutti dai più giovani agli adulti".

