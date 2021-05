Credito d'imposta per le sponsorizzazioni, finanziamenti a fondo perduto per le società dilettantistiche e rimborsi delle spese sanitarie per mandare avanti i campionati. Sono questi tre i provvedimenti che figurano nella bozza del decreto "Sostegni bis" che il Governo ha pensato per lo sport. Si tratta di stanziamenti per 90, 50 e 61 milioni di euro che vanno ad aggiungersi alle risorse assicurate ai collaboratori sportivi. I primi passi verso una ripartenza che è ancora molto lontana.

"Sarebbero le misure che chiediamo da tempo". Ma prima di cantar vittoria preferisce attendere l'ufficialità: "Aspettiamo il testo definitivo". Intanto, la sottosegretaria allo sport Vezzali insieme con il Mef. sta lavorando per compensare le spese di questi mesi. C'è un fondo con una dotazione di 61 milioni di euro che andrà a rimborsare le società sportive professionistiche e dilettantistiche, iscritte al Coni, per le spese sostenute per effettuare i tamponi necessari per garantire la prosecuzione delle gare. Il comitato 4.0, che riunisce la Lega Pro e le leghe di vertice di basket e volley, può esultare:

I rimborsi previsti dal decreto "Sostegni bis"

CAMPIONATO RIMBORSO (euro) Serie A (calcio) 10 milioni Serie B (calcio) 6 milioni Serie C (calcio) 11 Serie A (basket) 1,7 milioni Serie A2-B (basket) 4,5 milioni Superlega (volley) 1,5 milioni Serie A Femminile (volley) 1,35 milioni Altri sport 11 milioni Campionati Femminili (calcio) 3,3 milioni Campionati Femminili (basket) 600 mila

Ad esempio, ai club di Serie A dovrebbero andare intorno ai 10 milioni di euro, alla Serie B 6 milioni e alla Serie C, con i suoi 60 club, oltre 11 milioni. Poi, ai club dilettantistici 6,8 milioni e ai campionati femminili 3,3. Un milione e mezzo in Eccellenza e un milione e 900 mila euro nel calcio a 5. Nel Basket, invece, 1,7 milioni di euro per le società di Serie A e 4,5 per quelle di A2 e Serie B; 600mila per le società femminili. Infine, un milione e mezzo alla pallavolo maschile e 1,35 a quella femminile. Previsti anche finanziamenti per gli altri sport per la cifra di 11 milioni di euro.

