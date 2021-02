Basket, calcio e golf. Sono questi i tre sport presenti nel passato e nel presente di Mario Draghi , ex presidente della Banca Centrale Europea e possibile futuro Primo ministro italiano, fiducia in Parlamento permettendo. Ecco i motivi della sua passione sportiva.

L'amore per la palla a spicchi risale ai tempi del liceo, quando l'uomo oggi incaricato di formare il nuovo governo italiano dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella faceva parte della squadra giovanile di basket della scuola dei Padri Gesuiti di Roma (l'Istituto Massimiliano Massimo) che negli anni Sessanta ha preso il nome di "Ex Alunni Massimo".

All'epoca l'idolo di Draghi era Bill Bradley, stella dei New York Knicks e oro olimpico a Tokyo nel 1964. Guardando giocare il cestista americano, campione d’Europa con la Simmenthal Milano nel 1966, si innamorò della disciplina, una passione certificata nel 2009 dal premio "La Retina d’Oro", conferito all’allora governatore della Banca d’Italia "per la riconosciuta passione verso la pallacanestro che ne fa un importante ambasciatore di questo sport, anche in virtù dei suoi trascorsi agonistici". Ma non si trattava di sola ammirazione: "Aveva un bel tiro", dicono di lui gli amici degli anni del liceo (tra cui Luca Cordero di Montezemolo).