Un nuovo show settimanale sta per debuttare in 18 episodi, dedicato ai protagonisti dei grandi avvenimenti sportivi in onda sui canali e sulle piattaforme Warner Bros. Discovery. In anteprima mercoledì 4 maggio alle 19:00 su Eurosport 1 e discovery+, The Power of Sport intervista in esclusiva atleti e campioni da un nuovo punto di vista, innovativo e accattivante, sfruttando il ricco archivio di Warner Bros. Discovery.

Prodotto da Discovery Sports con una regia avveniristica e l’audace storytelling di Henni Koyack, Anne-Marie Batson, Hugh Woozencroft e Jordan Jarrett Bryan, reporter di fama internazionale, The Power of Sport s’addentra nella storia umana di alcune icone moderne dello sport mondiale, fra cui:

Janja Garnbret , prima medaglia d’oro d’arrampicata sportiva nella storia delle Olimpiadi

Susie Wolff , ex-pilota di Formula 1 e DTM, pioniera del motorsport femminile e attuale CEO del Team Venturi Racing di Formula E

Jonathan Rea , 6 volte campione del mondo e recordman Superbike

Tim Gajser, 3 volte campione del mondo MXGP, primatista di vittorie nella storia del Motocross

Bartosz Zmarzlik , 2 volte campione del mondo Speedway, che è una nuova esclusiva di Warner. Bros Discovery Sports

Toprak Razgatlioglu , campione del mondo in carica Superbike

, campione del mondo in carica Superbike Stephen Roche, vincitore nel 1987 di Giro d’Italia, Tour de France e Mondiali di ciclismo

Sulla scia della serie digital Trailblazers e del podcast RAW acclamate dalla critica, The Power of Sport è l'ultima produzione originale di Warner Bros. Discovery Sports. A cura di Buzz16, il primo dei 18 episodi avrà un'anteprima del Giro d’Italia e uno spazio dedicato al primo campionato Mondiale di Speedway prodotto da Warner Bros. Discovery Sports, iniziato lo scorso sabato (30 aprile) allo Stadium Milenium di Gorican, in Croazia.

