Si prosegue sulla strada del rigore e della prudenza, quindi, e a questo proposito va registrata la presa di posizione del Comitato tecnico scientifico. Sommerso da una raffica di richieste in merito alla possibile riapertura di piscine e palestre, il Cts ha infatti ribadito al Governo che al momento non ci sono le condizioni per abbassare la guardia e allentare le misure restrittive. Piscine e palestre rimaranno quindi chiuse almeno fino al 6 aprile e non sarà consentita la loro riapertura nemmeno per lezioni individuali e terapie riabilitative. No anche ai corsi pomeridiani per bambini.