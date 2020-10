La parte che interessa principalmente il mondo dello sport è quella che riguarda lo svolgimento delle attività e a quali livelli: ebbene, le attività sportive organizzate, purché rispettino i protocolli anticovid, sono salve . Si potrà quindi giocare ancora a calcio, pallavolo, pallacanestro, andare in palestra o praticare danza, a patto che le società che le organizzano e promuovono mantengano in vigore i rigidi protocolli anticontagio. A farne le spese, invece, è lo sport che non prevede competitività, ossia è stato tutelato lo sport dilettantistico, ma abolito quello amatoriale:

In pratica, non si potrà più prenotare il campo per la classica partitella di calcetto tra amic i, né si potrà ritrovarsi per due tiri a canestro. Consentiti invece gli sport praticati " da parte delle società professionistiche e - a livello sia agonistico che di base - dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP), nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi ".

Resta cruciale il nodo legato al pubblico presente agli eventi sportivi. Per quelli all’aperto, è prevista una partecipazione massima del 15% della capienza dell’impianto, previa misurazione della temperatura a tutti prima di consentire l’accesso, e comunque non oltre le 1000 persone. Diverso è il discorso per gli impianti al chiuso, dove il tetto massimo sarebbe di 200 unità, in ogni caso garantendo la prenotazione e assegnazione del posto, ma si potranno comunque applicare differenti restrizioni in accordo con le Regioni in base all’effettiva capienza del palazzetto. Come riporta la Gazzetta dello Sport, per esempio, per quanto riguarda la Serie A di pallacanestro, domenica al Palaserradimigni Sassari affronterà la Fortitudo Bologna con la possibilità di avere addirittura 700 spettatori. Ovviamente dovrà essere garantito il distanziamento e i presenti dovranno indossare la mascherina.