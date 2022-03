dare vita all'Osservatorio sullo Sport System nel nostro Paese. La relazione finale, resa pubblica proprio in questi giorni, contiene una serie di spunti che danno una fotografia dello sport in Italia e della sua rilevanza sia in termini economici che sociali. "Conoscere il valore dello sport in Italia, nella sua accezione più ampia, non significa solo soddisfare una semplice curiosità - si legge nella relazione di Banca Ifis -. Mettere a disposizione dei decision maker pubblici e privati un'informazione attendibile e di qualità è fondamentale per prendere quelle decisioni strategiche che avranno ricadute nel medio-lungo periodo. Specie in un momento di 'ricostruzione' come quello che stiamo vivendo dopo i mesi più bui della pandemia e con l'industria dello sport nazionale con ancora addosso le ferite inflittele dal Covid". Vediamo di seguito, quali sono i dati che vale la pena evidenziare e che più di altri danno la misura di cosa significhi fare sport (e seguirlo) in Italia. Negli ultimi 12 mesi oltre 35 milioni di italiani hanno seguito almeno uno sport, mentre sono stati 15,5 milioni gli italiani che - nello stesso arco temporale - hanno praticato almeno una disciplina sportiva. Prendendo come anno medio di riferimento il 2019, l'ultimo pre-pandemia, si scopre che i ricavi annui nello Sport System in Italia ammontano a 95,9 miliardi di euro pari al 3,6% del Pil. Sono questi alcuni dei dati più interessanti che emergono dallo studio condotto da Banca Ifis, che ha deciso di. La relazione finale, resa pubblica proprio in questi giorni, contiene una serie di spunti che danno una. "- si legge nella relazione di Banca Ifis -.". Vediamo di seguito, quali sono i dati che vale la pena evidenziare e che più di altri danno la misura di cosa significhi fare sport (e seguirlo) in Italia.

Ad

La Top 10 degli sport più seguiti in Italia

Tutti Gli Sport Oscar-mania: 10 film sportivi "biopic" da non perdere 27/03/2022 A 06:22

Sono oltre 35 milioni gli italiani che si sono interessati ad almeno uno sport negli ultimi 12 mesi. La cifra rappresenta il 61% della popolazione maggiorenne. Gli uomini sono in maggioranza (55%).

Sport Persone interessate Calcio 17,7 milioni Nuoto 12,8 milioni Tennis 12,4 milioni Sport motoristici 12,1 milioni Ciclismo 11,5 milioni Atletica 10,4 milioni Sci 10,3 milioni Pallavolo 10,1 milioni Basket 8,7 milioni Rugby 3,1 milioni

Una marea di tifosi invade le strade durante il Giro d'Italia 2021 Credit Foto Getty Images

La Top 10 degli sport più praticati in Italia

Sono 15,5 milioni (il 27% della popolazione maggiorenne) gli italiani che hanno praticato almeno uno sport negli ultimi 12 mesi. Più di 6 su 10 sono uomini (63% vs 37%). Il 38% dei praticanti si concentra in tre regioni (Lombardia 18%, Lazio 11%, Campania 9%).

Sport Persone praticanti Calcio 5,3 milioni Nuoto 4,5 milioni Ciclismo 4 milioni Tennis 3,1 milioni Sci 2,5 milioni Pallavolo 2,2 milioni Basket 2 milioni Atletica 1,5 milioni Sport motoristici 0,6 milioni Rugby 0,4 milioni

Sciatori su una pista da sci di fondo sulle Dolomiti Credit Foto Getty Images

Lo Sport System in Italia: qualche cifra

Lo Sport System in Italia ha naturalmente anche un notevole impatto dal punto di vista economico. Basti pensare innanzitutto all'effetto moltiplicatore prodotto dagli investimenti in ambito sportivo: secondo Banca Ifis, infatti, un milione di euro di investimenti pubblici movimenta oltre 20 milioni di euro di ricavi. Prendendo il 2019 come anno medio di riferimento, inoltre, si scopre che lo Sport System nel nostro Paese produce dà origine a ricavi quantificabili in 95,9 miliardi di euro, ovvero il 3,6% del Prodotto interno lordo.

I ricavi dello Sport System sono così suddivisi:

- 48% da società core (società sportive e di gestione degli impianti);

- 23% da aziende a valle (media sportivi, eventi e betting sportivo);

- 18% da aziende a monte (produttori di abbigliamento, attrezzature e veicoli sportivi);

- 11% da esternalità (valore sociale del comparto).

Lo Sport System in Italia include:

- 65.000 società sportive;

- 10.000 imprese produttrici;

- 9.000 società di gestione degli impianti;

- 50 tra società editoriali e di scommesse;

- circa 400.000 addetti.

Merita di essere sottolineato, infine, l'impatto sul tessuto economico italiano prodotto dal cosiddetto turismo sportivo, ovvero dall'insieme di tutti coloro (italiani e stranieri) che si spostano per seguire un evento. Nel 2019 questo settore ha coinvolto 32 milioni di persone che hanno speso complessivamente 7,6 miliardi di euro. Le voci di spesa che hanno contribuito maggiormente sono quelle relative all'alloggio (33%), alla ristorazione (16%) e allo shopping (14%). La spesa diretta per l'accesso agli eventi (vendita biglietti) ha contribuito solo per il 7% del totale.

Malagò in esclusiva: "Squadra più forte di sempre"

Tutti Gli Sport Da Brady a Buffon, tutti i "vecchi" campioni che non vogliono mollare 16/03/2022 A 18:24