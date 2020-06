La morte di George Floyd e le manifestazioni promosse in tutto il mondo dagli attivisti del movimento Black Lives Matter ci danno l'opportunità di dare risalto ai tanti campioni dello sport che hanno speso parole dure e di condanna nei confronti degli episodi di discriminazione che, in alcuni casi, li hanno colpiti personalmente.

La tragica morte di George Floyd e le manifestazioni promosse in tutto il mondo dal movimento Black Lives Matter hanno purtroppo riportato prepotentemente all'attualità il tema del razzismo. I giorni intensi e drammatici che stiamo vivendo, e che non devono né possono lasciarci indifferenti, ci offrono l'opportunità di dare spazio alle voci di tanti campioni dello sport che hanno utilizzato parole di esplicita condanna nei confronti degli episodi di discriminazione basati sul colore della pelle.

Episodi che, in alcuni casi, li hanno colpiti (e segnati) in prima persona. Da Muhammad Ali a Michael Jordan, da Lilian Thuram a Pelè, da Eto'o a Drogba, ecco una raccolta delle frasi e dei pensieri più celebri degli sportivi che hanno apertamente detto no al razzismo in ogni sua forma.

Muhammad Ali

Dicono ai bambini che Gesù era bianco, così come gli apostoli e gli angeli. Il posto in cui vive il presidente si chiama Casa Bianca. Perfino Tarzan è bianco. Ma come? Bianco uno nato e cresciuto nella giungla?

Odiare le persone a causa del loro colore è sbagliato. E non importa quale colore uno odia. È semplicemente sbagliato

Jesse Owens

In pista non esiste bianco o nero, ma solo veloce o lento. Non conta nient'altro. Né il colore, né il denaro e neanche l'odio

Pelé

Siamo tutti esseri umani. Nessuno è meglio o peggio dell'altro: è un problema di invidia, di disuguaglianza. Non credo neanche che si possa rivalersi sulla squadra dandole una sconfitta a tavolino o dei punti di penalizzazione. Non si può condannare il club per quello che fanno i suoi tifosi: è come quando uno ha dei figli. Se uno di loro combina una sciocchezza, mica si può rimproverare anche i suoi fratelli, no?

Lilian Thuram

Quando si parla di razzismo bisogna avere la consapevolezza che non è razzista il mondo del calcio, ma che c'è razzismo nella cultura italiana, francese, europea e più in generale nella cultura bianca. I bianchi hanno deciso che sono superiori ai neri e che con loro possono fare di tutto. È una cosa che va avanti da secoli purtroppo. E cambiare una cultura non è facile

Didier Drogba

La cosa più bella del calcio è che è un gioco per tutti, non importa da dove uno venga o che aspetto abbia. Il calcio riunisce persone di tutto il mondo ma alcuni non lo capiscono e se la prendono con i giocatori di colore. Ho avuto problemi con questa cosa in passato e credo sia sbagliato: dobbiamo pensare a come far capire a queste persone che il loro comportamento non è giusto. Non è un problema che riguarda solo la Spagna o il calcio, ma è qualcosa a cui ognuno di noi deve contribuire per trovare un rimedio

Samuel Eto'o

Il calcio è bellissimo perché che sia che tu vinca o perda, puoi andare a stringere la mano del tuo avversario a prescindere che lui sia bianco, nero, rosso o blu

Michael Jordan

Come americano orgoglioso di esserlo, come un padre che ha perso il suo di padre in un atto di violenza senza senso, e come nero, sono stato profondamente turbato dalle morti degli afro-americani per mano di agenti di polizia e ho provato rabbia per il codardo atto di odio compiuto da chi ha ucciso i poliziotti. Sono vicino alle famiglie che hanno perso le persone amate, conosco tutte le loro sofferenze molto bene

Kobe Bryant

La cosa più importante è l'educazione e capire che il razzismo è qualcosa che fa parte della nostra cultura da molto tempo. Anche se adesso sono stati fatti tanti passi in avanti, c'è ancora molto da fare e credo proprio che educare le persone sia la cosa in assoluto più importante

Paul Pogba

I miei antenati e i miei parenti hanno sofferto per la mia generazione, per farla sentire libera, farla lavorare, farle prendere il bus, per farla giocare a calcio. Gli insulti razzisti sono ignoranza e possono solo rendermi più forte, motivandomi a combattere per la prossima generazione

Romelu Lukaku

Il calcio è un gioco apprezzato da tutti e non dovremmo accettare alcuna forma di discriminazione. Spero che le federazioni calcistiche di tutto il mondo reagiscano fortemente contro tutti i casi di discriminazione

LeBron James

Il razzismo farà sempre parte della storia, credo, ma penso anche che noi, le persone che hanno l'opportunità di avere una voce e tutti coloro che hanno la possibilità di influenzare la gioventù che verrà, dobbiamo guidarli come meglio possiamo

