Se non avete ancora sentito parlare di Romain Vandendorpe vi diciamo noi di chi si tratta: si tratta di un operatore sanitario francese di 34 anni che ha deciso di farsi ricoprire di ghiaccio fino al collo per una buona causa. Raccogliere fondi per la cura dei tumori infantili.

Tutti Gli Sport Azzorre, la fuga perfetta 5 ORE FA

Romain ha stabilito un nuovo record mondiale rimanendo immerso nel ghiaccio, fino al collo, per due ore, 35 minuti e 43 secondi, battendo di ben 40 minuti il record precedente.

La sua tecnica

"Ice man" ha detto di essersi allenato a "superare i limiti umani" mediante tecniche neuro-cognitive basate su "immaginazione e concentrazione" per porsi in "uno stato di sogno ad occhi aperti". "Se ci alleniamo, se diamo il massimo, possiamo avanzare (e) ottenere risultati che possono migliorare le cose". Le sue tecniche di allenamento includevano sedersi all'interno di una jacuzzi ghiacciata, allenarsi in un congelatore da 500 litri e poi rimanere sepolto nella neve nella stazione sciistica francese di Chamonix.

Nobile scopo

Vandendorpe mira a donare i soldi raccolti grazie alla sua impresa all'associazione Wonder Augustine fondata a Wattrelos in seguito alla morte di una bambina di quattro anni di nome Augustine due anni fa per cancro al cervello. "Tutti possono donare un euro per ogni minuto che Romain è rimasto immerso nel ghiaccio", ha detto Steve de Matos, il capo dell'associazione.

Tutti Gli Sport I 23 libri di sport da regalare a Natale 18/12/2020 A 09:05