Il Ministero dell'Interno vuole fermare le scuole calcio e gli altri sport di base "di contatto". Inizialmente il Dpcm di domenica aveva lasciato aperti dubbi, però poi il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora aveva specificato che gli allenamenti per sport di squadra in forma individuale sarebbero stati consentiti, previo rispetto del distanziamento. Già nelle scorse ore, però, la LND e le altre federazioni avevano ricevuto indicazioni circa un chiarimento che avrebbe escluso la possibilità di andare avanti.

Pallone in campo da calcio vuoto

Chiarimento arrivato tramite una circolare dell'ufficio di gabinetto del Ministero dell'Interno. "Per tali attività sportive vengono sospese non solo le gare e le competizioni ludico-amatoriali, confermando quanto già disponeva il precedente Dpcm, ma altresì tutte le altre attività connesse, praticate a livello dilettantistico di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento; sicché sono ricomprese nella generale sospensione anche le attività di allenamento svolte in forma individuale".