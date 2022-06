La sentenza della Corte Suprema ha reso l'aborto illegale in venti Stati americani, concentrati nel Sud a trazione repubblicana. La decisione è stata osteggiata in maniera violenta dalle star dello sport, schierate in blocco contro una legge che ha distrutto cinquant'anni di conquiste a livello di diritti civili.

Megan Rapinoe: "Serve un movimento popolare di protesta"

Megan Rapinoe, stella del calcio statunitense, campionessa alle Olimpiadi di Londra 2012 e ai Mondiali di Canada 2015 e Francia 2019, spera nella nascita di una protesta popolare sulla falsariga del #metoo, il movimento femminista contro le molestie sessuali nato nel 2017 dopo le accuse di violenza nei confronti del produttore cinematogtafico Harvey Weinstein.

"Serve un movimento virale come il #metoo. Propongo questa idea anche a tutti gli uomini che hanno potuto beneficiare dell'aborto di una donna. Viviamo in un Paese che sta cercando di distruggere tutto quello che abbiamo ricevuto in maniera innata, di cui abbiamo avuto il privilegio di godere per una vita intera".

LeBron James e Lewis Hamilton: "Colpirà le fasce più deboli e povere"

LeBron James, campione NBA, e Lewis Hamilton, 6 volte campione del mondo in F1, hanno evidenziato come la nuova legge avrà ripercussioni sulle fasce più deboli e povere della popolazione.

"Questa mossa è stata fatta per potere e controllo - ha affermato James, ala dei Los Angeles Lakers -. Il divieto di abortire rafforza le disuguaglianze economiche, sociali e politiche. La gente ha il diritto di prendere le proprie decisioni personali. Sosterremo chi teme ripercussioni".

"Non capisco perché chi sta al potere continui a togliere diritti a milioni di persone - ha chiosato Hamilton, pilota della Mercedes -. Questa decisione avrà ripercussioni su chi, tra noi, è più vulnerabile. Le donne, le persone di colore, i membri della comunità LGBTQIA+. I conservatori americani stanno giocando con un diritto fondamentale. Un gioco che non piace neanche ai campioni dello sport".

Coco Gauff e Billie Jean King: "Aumenteranno le pratiche illegali e pericolose"

Altre campionesse dello sport, come Coco Gauff e la leggendaria Billie Jean King, si sono invece soffermate sul rischio dell'aumento esponenziale di pratiche di aborto illegali e pericolose per la salute delle donne.

"Sono incredibilmente delusa dalla decisione presa oggi - ha scritto su twitter Coco Gauff, finalista nell'ultima edizione del Roland Garros -. La cosa triste è che gli aborti non finiranno. Ma aumenteranno le operazioni illegali e non sicure. Oggi è un giorno molto triste per il nostro Paese, e non posso credere che la storia si stia ripetendo di nuovo".

"Questa decisione non porrà fine agli aborti - le fa eco Billie Jean King, vincitrice di 27 Slam tra il 1961 e il 1980 -. Porrà fine a un accesso legale e sicuro a questa pratica medica vitale. È un giorno molto triste per gli Stati Uniti".

