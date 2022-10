È stato un salto oltre i confini del mondo, l'esperimento più famoso della storia contemporanea, un momento mai più replicato.

Space Jump - How Red Bull Stratos captured the world's attention, in onda venerdì 14 ottobre alle 22:15 su Eurosport 1 e discovery+, è il docufilm prodotto da Red Bull Media House che rivive il viaggio di un uomo nello spazio a dieci anni dall’impresa di Stratos

Ad

Il 14 ottobre 2012 milioni di persone in tutto il mondo hanno seguito in streaming su YouTube il salto nello spazio di Felix Baumgartner a un'altitudine record di 38,969.5 chilometri (quasi 24 miglia).

Tutti Gli Sport Bruno Arena e lo sport: grande tifoso dell'Inter, fu anche allenatore di basket 28/09/2022 ALLE 16:43

Oggi, grazie a immagini e racconti inediti dell’impresa, Space Jump offre uno sguardo nuovo ed esclusivo sul progetto Stratos dalla prospettiva degli ultimi progressi tecnologici e spaziali, a dieci anni dal giorno che ha segnato un’epoca grazie a uno dei momenti più spettacolari a memoria d'uomo.

Dalla nascita di Stratos alla sua realizzazione, Felix Baumgartner rivive con CNN le emozioni del suo salto nello spazio:

«Il 14 ottobre 2012 mi trovavo in una capsula a 135mila piedi di altezza, senza sapere dove sarebbe andato a parare questo viaggio... Ma è stato un momento sensazionale quando ho aperto la porta della capsula e guardandomi intorno, ho visto il cielo nero e la curvatura della Terra. Stavo facendo un grande salto nell'ignoto, pioniere del paracadutismo a velocità supersonica…

Ho fatto il mio primo lancio col paracadute a sedici anni e trentacinque dopo mi trovo lì, in cima al mondo, lassù nella stratosfera. Penso che a volte si debba salire per capire quanto si è piccoli e poi ok, per tornare a casa ho accelerato a 890 miglia all'ora in poco più di 50 secondi.

Da paracadutista non ti preoccupi mai dell'atterraggio, atterri e basta, ma se tutto il mondo ti sta guardando, allora sì, per una volta vorresti fare un atterraggio perfetto. Bene, ci sono riuscito.

E mi sono sentito così felice in quell’istante, compiuta l’impresa d’esser stato il primo essere umano oltre il muro del suono».

Space Jump - How Red Bull Stratos captured the world's attention è un docufilm che ha visto la collaborazione di Red Bull e Warner Bros. Discovery nel solco di Anton Palzer: Breaking the Cycle, prodotto da Red Bull Media House production e trasmesso lo scorso agosto su Eurosport e discovery+.

Tutti Gli Sport Berlusconi, Lotito, Berruto: tutti gli "sportivi" eletti in Parlamento 26/09/2022 ALLE 10:37