Decreto di Natale e sport, facciamo un po’ di chiarezza in vista delle imminenti vacanze “ritirate”: prevista, come già abbiamo imparato a conoscere, una "zona rossa" dal 24 al 27 dicembre 2020 e dal 31 dicembre 2020 al 3 gennaio 2021 e una "zona arancione" per i giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021. Cosa cambia per gli sportivi “occasionali” come tutti noi? Si potrà fare sport solo all’aperto, senza uscire dal proprio comune, con la consueta distinzione tra zone: in quella arancione si potrà inoltre giocare a tennis e a padel, che non rientrano negli sport di contatto, nei centri sportivi all’aperto predisposti per queste attività.