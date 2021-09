I legami filosofici, antropologici e culturali fra la cultura dello sport e quella del design affondano le proprie radici nella storia: dalla Grecia classica, all’antica Roma, fino al Rinascimento. Lo sport infatti è disciplina, che crea regole e codici, come avviene in un progetto. Il parallelismo col design è fortissimo, la parola design significa infatti “cultura del progetto”, dalla sua etimologia de-signo (attorno al progetto). Di conseguenza, gli elementi alla base dello sport, quali l’armonia del movimento, la bellezza del gesto atletico o l’eccellenza di una prestazione sportiva, rappresentano, a pieno titolo, gli elementi del progetto che l’uomo fa sul proprio corpo.

Nerio Alessandri, Fondatore e Presidente di Technogym, commenta: “Da oltre 30 anni Technogym promuove in tutto il mondo il Wellness, che mette al centro lo sport per la salute delle persone. Il Wellness è il moderno Mens sana in Corpore sano: equilibrio fra corpo, mente e spirito. Di conseguenza, sport e design sono due aspetti imprescindibili ed il design di Technogym integra perfettamente uomo e macchina e mette in relazione l’armonia del corpo dell’atleta con lo stile dei prodotti nell’ambiente”.

L’evento si terrà il 6 Settembre presso Technogym Milano in via Durini 1, a partire dalle 18:30, e vedrà la partecipazione di numerosi atleti medagliati alle recenti Olimpiadi di Tokyo, guidati dal Presidente del CONI Giovanni Malagò e dal portabandiera Olimpico Elia Viviani.

LE NOVITÀ TECHNOGYM

Technogym App

Desideri perdere peso? Migliorare la tua performance nello sport? Prenderti cura della salute? O semplicemente tenerti in forma? Qualunque sia il tuo obiettivo, con Technogym App non è mai stato più facile raggiungerlo, così velocemente, con una vasta scelta di allenamenti video on-demand ed un piano personalizzato che si adatta a te, ai tuoi progressi ed al tuo stile di vita. La app, ogni giorno, ti propone l’allenamento più adatto a te combinando ricerca scientifica, intelligenza artificiale, contenuti video coinvolgenti e sfidanti. Nel caso tu abbia a disposizione attrezzi Technogym, a casa o in palestra, Technogym App ti guiderà nell’utilizzarli al meglio con la possibilità di accedere all’esperienza di allenamento video sulla console dell’attrezzo. Se non hai attrezzi a disposizione, l’app ti proporrà allenamenti a corpo libero o con accessori, direttamente sul mobile o in mirroring sulla TV per una Technogym Wellness Experience unica ed irresistibile.

Technogym Bench

L’innovativa panca di design per la casa per l’allenamento funzionale e della forza, progettata per combinare la massima varietà di allenamento con il minimo ingombro. Con oltre 200 opzioni di esercizio, Technogym Bench comprende la possibilità di combinare allenamenti con pesi, fasce elastiche, manubri, knuckles e un tappetino che consentono di eseguire un’infinità di esercizi assicurando allenamenti total body efficaci e vari. Con Technogym Bench puoi anche lasciarti ispirare dai programmi di allenamento video inclusi, adatti a qualsiasi tipo di obiettivo e livello per esercitare forza, resistenza e core.

Technogym Cycle

La cyclette più confortevole di sempre che coniuga funzionalità, facilità d’uso e design: salire e scendere non è mai stato così facile grazie allo scavalco completamente libero. L’ingombro minimo – meno di 1 metro quadrato di superificie e 60 cm di larghezza – la rende ideale per ogni ambiente domestico. Technogym Cycle è stabile, resistente e progettata per accogliere utenti di ogni età, livello e taglia fisica, mentre la sella a densità differenziata offre il massimo comfort e può essere regolata durante l’esercizio, senza bisogno di scendere. Con le due impugnature – Standard e City bike – ed i Fast Track Control, i comandi della resistenza posizionati sul manubrio, puoi variare posizione di allenamento e intensità nella massima semplicità. Posizionando il tuo tablet su Technogym Cycle, puoi avere accesso ad una incredibile varietà di allenamenti personalizzati.

