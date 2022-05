Tutti Gli Sport

Teqball - Avete mai visto una rovesciata nel Teqball? Le 5 giocate top della settimana tra Los Angeles e Targu Mures

TEQBALL - Siamo andati a spulciare gli ultimi torneo di Los Angeles in California e Targu Mures in Romania. Tornei di Teqball: ma come non lo conoscete? Un misto tra calcio e tennis che ora viene usato come forma di allenamento anche dalle squadre professionistiche. Guardate un po' che giocate, c'è una partita portata a casa grazie ad una clamorosa rovesciata.

00:02:10, 2 ore fa