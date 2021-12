Tutti Gli Sport

Teqball, la nuova frontiera di allenamento del calcio

TEQBALL - È un misto tra calcio e tennis, e squadre come Juventus, PSG, Arsenal lo usano come allenamento complementare. Si gioca su tavolo curvo e non piatto, la palla è simile a quella da calcio e un giocatore può fare al massimo 3 tocchi prima di lanciare la palla dall’altro lato. Si possono usare solo arti inferiori più spalle, petto e testa, proprio come il calcio.

00:03:30, un' ora fa