In anteprima dal prossimo 5 febbraio , ciascuno dei dieci episodi sfrutterà il ricco archivio di Eurosport e metterà insieme nuove interviste e animazioni per creare un prodotto che tutti gli sportivi a livello globale possano apprezzare.

Le azioni ispiratrici degli eroi sportivi verranno raccontate come mai prima d'ora con episodi bisettimanali che documentano momenti che hanno cambiano il mondo, tra cui i trionfi olimpici di Jesse Owens nella Germania nazista, le battaglie di Arthur Ashe dentro e fuori dal campo e la coraggiosa posizione di Colin Kaepernick contro la disuguaglianza razziale e la brutalità della polizia. L'icona del tennis Serena Williams sarà la protagonista della premiere della serie in coincidenza con l'inizio degli Australian Open , per un episodio disponibile da venerdì 5 febbraio.

Pochi atleti nella storia dei Giochi Olimpici si sono ripresi da un'infanzia così travagliata per raggiungere le vette dei risultati atletici proprio come il subacqueo americano.

Ashe è stato il primo giocatore di colore selezionato per la squadra della Coppa Davis degli Stati Uniti e l'unico uomo di colore a vincere titoli di singolare a Wimbledon, US Open e Australian Open.

" Battaglia dei sessi " per l'uguaglianza e la giustizia, Billie-Jean King ha anche vinto quattro titoli di singolare femminile agli US Open.

Kaepernick è un attivista per i diritti civili e quarterback del football americano; ha giocato per sei stagioni per i San Francisco 49ers. Ha ottenuto riconoscimento per essersi inginocchiato durante l'inno nazionale americano prima dei match di NFL: un gesto per protestare contro la brutalità della polizia e la disuguaglianza razziale negli Stati Uniti.