Tutti Gli Sport

è questo l’obiettivo di Valentina Vezzali, Sottosegretaria allo sport intervenuta questa mattina durante gli “Stati Generali della lotta alla pirateria tra legalità e sicurezza“, manifestazione andata in scena all’auditorium dell’Ara Pacis di Roma. Un modello per contrastare la pirateria con un lavoro in sinergia da parte di tutti gli attori facenti parte dell’industria audiovisiva;, Sottosegretaria allo sport intervenuta questa mattina durante gli ““, manifestazione andata in scena all’auditorium dell’Ara Pacis di Roma.

L’autorità durante il suo discorso ha confermato la volontà di dar vita a una task force attiva 24 ore su 24 per cercare di fermare un fenomeno sempre più in espansione: “Lo sport è fra le industrie più colpite dalla pirateria in Italia – ha detto Vezzali -. A livello normativo la politica sta cercando di porre rimedio e a questo riguardo, confermo il mio supporto a dar vita a una task force operativa h24 per tutti i giorni della settimana, così da poter garantire attività di contrasto tempestive anche nei fine settimana, periodo temporale in cui si registrano i picchi di accesso ai contenuti in diretta, quali ad esempio gli eventi sportivi“.

Una soluzione dunque che può essere trovata soltanto accelerando i tempi: “Per questo vorrei mettere a disposizione il tavolo istituzionale costituito settimane fa dai miei uffici, e mettere da subito tutti gli attori coinvolti a sistema per trovare il prima possibile una modalità rapida, definita e concreta per sostenere questo comparto fondamentale per il sostegno dell’intero nostro sistema sportivo“. La Sottosegretaria ha poi focalizzato l’attenzione sull’importanza dello sport, lodando gli straordinari risultati della Nazionale di nuoto, di ginnastica artistica, di scherma oltre alle recenti imprese del tennista Berrettini: “Quando eravamo in piena pandemia lo sport ha dato ottimi risultati come quelli del calcio con Euro 2020 o i successi dei nostri atleti ed atlete alle Olimpiadi ed alle Paralimpiadi. Nei momenti difficili lo sport dimostra la sua resilienza, può essere una freccia nell’arco della ripartenza del nostro Paese“.

