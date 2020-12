Secondo Paese del Sudamerica per estensione, l’Argentina copre un’area di 2,766,900 km², offrendo una grande varietà di ambienti climatici e paesaggi. Queste caratteristiche hanno aiutato il Paese natale di Guillermo Vilas, Messi, Maradona, Juan Manuel Fangio e De Vicenzo a diventare una delle maggiori mete turistiche del mondo, un Paese dove si tengono tra l’altro alcuni dei maggiori eventi sportivi, sia per le categorie professionali che per quelle amatoriali.

MotoGP: Gran Premio MotoGP dell’Argentina (Termas de Río Hondo)

Tutti Gli Sport DPCM Natale: impianti sciistici chiusi fino al 6 gennaio 15 ORE FA

Il Gran Premio della Moto GP è un evento molto seguito in Argentina ed è una competizione che fa parte del campionato del mondo di motociclismo. Si tiene dal 2014 presso il circuito di Termas de Rio Hondo, situato nell'omonima città. A causa delle restrizioni in seguito alla pandemia da Covid-19, l’edizione di quest’anno è stata posticipata e si terrà nel 2021. Tuttavia, questa città è famosa anche per le sue attrazioni turistiche: sul suo territorio sorge una sorgente minerale, attorno alla quale si è sviluppata la località, diventando poi il maggiore centro di turismo termale dell'America Latina. Termas de Rio Hondo conquista quindi una posizione sia come una città termale che come sede di questo grande evento sportivo.

Motociclismo: Gran Premio d'Argentina de Moto GP (Termas de Río Hondo) Credit Foto Eurosport

Golf: il Latin America PGA Tour tocca cinque città dell’Argentina

Oltre al GP di motociclismo, Termas de Rio Hondo ospita un altro grande evento: una delle tappe del PGA Tour Latin America, rinomato circuito di golf professionistico seguito in tutto il mondo. L'Argentina ha alcuni dei migliori campi da golf e per l'edizione di quest'anno sono stati scelti i seguenti campi: il Cañuelas Golf Club, alla periferia di Buenos Aires, il Córdoba Golf Club a Villa Allende (con l'89esima edizione dell'Open, in quella che sarà la quarta stagione del PGA), l'esclusivo Chapelco Golf Neuquen Argentina Classic 2020 PGA Tour Latinoamérica, il percorso Termas de Rio Hondo (a Termas de Rio Hondo) e l'Argentine Open, sebbene questi ultimi due siano stati riprogrammati e si terranno nel 2021. Ancora una volta, turismo e sport si combinano alla perfezione: tutte le località scelte offrono itinerari turistici e favolosa gastronomia, come le famose polpette di carne di Córdoba, il chivito neuquino (a Neuquén) o le deliziose empanadas criollas di Buenos Aires.

Golf: PGA Tour Latinoamerica Credit Foto Eurosport

Pesca: il meglio è in Patagonia

La pesca sportiva è estremamente popolare nelle leggendarie terre della Patagonia e l'apertura della stagione è molto attesa ogni anno. La nuova stagione di pesca è iniziata il 1° novembre e proseguirà fino al prossimo aprile. Le province di Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz e Tierra del Fuego, così come l'Amministrazione dei Parchi Nazionali, accolgono migliaia di professionisti della pesca in un ambiente unico. Gli sport si combinano perfettamente con la migliore gastronomia e i migliori vini della Patagonia. La regione vanta importanti circuiti di enoturismo, grazie alle sue oltre diciassette cantine distribuite sul territorio, che attirano ogni anno un turismo enologico di alto livello, oltre a consentire la pratica di uno degli sport più tradizionali della regione.

Motocross: MXGP Villa la Angostura (Patagonia).

Villa la Angostura, nella provincia di Neuquén, è considerata una gemma turistica dell’Argentina e viene anche chiamata “il giardino della Patagonia”, sia grazie alla sua meravigliosa vegetazione che grazie ai suoi laghi e le sue montagne. Ogni anno, l’affascinante cittadina ospita il Campionato del Mondo di Motocross. La regione, inoltre, offre grandi opportunità per la pesca sportiva oltre a vini eccellenti di Neuquén, molti dei quali hanno anche ricevuto riconoscimenti internazionali. Neuquén fa anche parte della famosa “Strada dei Vini della Patagonia”, che comprende numerose cantine dove turisti provenienti da tutto il Paese (e non solo), possono scoprire tutto sull’elaborato processo per ottenere le diverse varietà di vino, come Chardonnay, Cabernet Sauvignon o Pinot Nero.

Ciclismo: la Vuelta di San Juan

La provincia di San Juan, con i suoi panorami unici e impressionanti, è stata scelta come la location perfetta per un evento importante come la Vuelta Ciclistica, conosciuta anche come la Vuelta di San Juan. L’evento di quest’anno, vinto dal ciclista belga Remco Evenepoel, si è tenuto dal 26 gennaio al 2 febbraio, coprendo una distanza totale di 1005 chilometri. Oltre alla competizione ciclistica, San Juan è conosciuta per le sue vigne fruttuose, che hanno permesso alla regione di diventare un importante centro di turismo enologico: le più di venti cantine disseminate tra le sue cinque vallate costituiscono un eccellente luogo di riferimento per gli amanti del vino.

Tour de San Juan Credit Foto Eurosport

Moto: World Súperbike a Villicum (San Juan)

Oltre al ciclismo, la provincia di San Juan offre un altro evento sportivo di rilievo, la grande gara motociclistica Superbike World (SBW), che si tiene al circuito El Villicum, per una distanza di 4263 metri. Il circuito si trova nella capitale della provincia, chiamata anch’essa El Villicum. Ogni anno attira migliaia di appassionati che si godono un fantastico fine settimana di gare, oltre alle bellezze della città, come il luogo di nascita dello scrittore e presidente Domingo Faustino Sarmiento o il Parque de Mayo a San Juan.

Calcio: Copa América, l’evento sportivo per eccellenza

Se c’è uno sport che davvero emoziona gli argentini, è senza dubbio alcuno il calcio. L’Argentina è la terra di origine di calciatori famosi in tutto il mondo, come Diego Maradona e Leo Messi. I giganteschi stadi che si trovano in tutto il Paese, inoltre, sono autentici templi di devozione per gli appassionati. Cinque città argentine sono state scelte per ospitare la Copa America, che si terrà nel 2021 a causa della pandemia: Buenos Aires, La Plata, Mendoza, Santiago del Estero e Córdoba. L’evento sportivo darà anche modo agli appassionati di calcio di visitare le regioni più autentiche del Paese, godendosi non solo le partite, ma anche la cultura e la gastronomia dell’Argentina. Il “tour” calcistico include non solo l’emblematica città di Buenos Aires ma anche le praterie senza fine de La Pampa, con le sue impressionanti riserve naturali come il Parco Nazionale Lihué Calel. Ci sarà anche la possibilità di godersi il turismo enogastronomico grazie a città come Mendoza, nel cuore della regione vitivinicola argentina, dove le cantine offrono assaggi dei loro prodotti accompagnati da piatti locali come il Tomaticán o la carne a la olla.

Tennis: Buenos Aires Open e Cordoba Open

Ogni anno, queste città argentine ospitano due dei maggiori tornei di tennis al mondo. Uno di questi è il Buenos Aires Open, che si svolge ogni anno a febbraio presso il Buenos Aires Lawn Tennis Club, considerato la "cattedrale" del tennis argentino. La capitale dell'Argentina offre anche tutta una serie di luoghi ed edifici da visitare, con monumenti famosi come il pasaje Caminito, la Casa Rosada o il mercato delle pulci nel quartiere di San Telmo. Buenos Aires offre anche un'eccellente gastronomia di cui l'asado è re: il Buenos Aires Open offre sempre una buona scusa per visitare questa città emblematica. La prossima edizione dell'Open è prevista per febbraio 2021, anche se il suo svolgimento dipenderà dall’andamento della pandemia da Covid-19 nel Paese. Un altro grande torneo di tennis, di recente ideazione, si tiene a Cordoba, una delle città argentine con maggiore tradizione sportiva. A febbraio 2021 i campi dello Stadio Mario Alberto Kempes ospiteranno la seconda edizione di questo torneo open, a cui parteciperanno personaggi di spicco del tennis mondiale. La città offre anche interessanti attrazioni turistiche come Parque Sarmiento, Plaza de San Martín o la Cattedrale, oltre a cibo straordinario come le empanadas de carne, gli alfajores cordobeses (un dolce a base di dulce de leche) o le sue famose polpette di carne in brodo.

Polo: Open di Palermo

L’Argentina è certamente leader in questo famoso sport. Il quartiere alla moda di Palermo, a Buenos Aires, ospita l’annuale Campionato Open di Polo argentino, conosciuto come Open di Palermo. Questo evento è ampiamente seguito da tutti gli appassionati di polo poiché, dopo l'Hurlingham Club Open e il Tortugas Country Club Open, è l'ultimo dei tre eventi che compongono la "tripla corona" del polo argentino. Quest'anno l'Open si terrà a dicembre, seguendo tutti i protocolli e le misure di sicurezza in vigore. L'Open si disputa al Campo Argentino de Polo, situato a Palermo. È il quartiere più grande della città di Buenos Aires ed è pieno di parchi (in particolare il Giardino Botanico) e musei, come il Museo Evita o il Museo di Arte Latinoamericana di Buenos Aires: luoghi che meritano decisamente una visita.

Open di Palermo di polo Credit Foto Eurosport

Maratona: Maratona di Buenos Aires

Ultimo, ma non in ordine di importanza, vorremmo dare visibilità a uno sport in cui competono sia professionisti che semplici appassionati: la Maratona di Buenos Aires, con i due circuiti, uno da 21 km (mezza maratona) e quello completo da 42 km. Ogni anno, la capitale dell’Argentina celebra una delle maratone più seguite e commentate al mondo. Quest’anno, a causa della pandemia da Covid-19, l’evento è stato cancellato, ma si sta programmando l’edizione del 2021 tenendo conto delle misure di sicurezza necessarie.

Tutti Gli Sport Spadafora, fondi dilettanti: "Italia, burocrazia vergognosa" 24/11/2020 A 13:32