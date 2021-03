Dalle pedane della scherma ai banchi del governo, scelta esplicitamente dal presidente del Consiglio, Mario Draghi. Valentina Vezzali, leggenda dello sport italiano capace di vincere 6 ori olimpici e 9 medaglie in carriera, è la nuova sottosegretaria di Stato con delega allo Sport.

Portabandiera a Londra 2012 e sportiva italiana con più medaglie d'oro olimpiche, la 47enne jesina è stata deputato nella legislatura 2013-2018, prima con Scelta Civica di Mario Monti e poi con il Gruppo Misto e già in quel periodo si parlò di lei come possibile candidata ideale per il ruolo di sottosegretario allo sport del governo Renzi.

Tutti Gli Sport Totti, Bill Bradley e... il golf: Mario Draghi lo "sportivo" 04/02/2021 A 14:48

Vezzali, candidatura che è stata avanzata dal Partito Democratico ed ha ottenuto la convergenza anche delle forte politiche che sostengono il Governo Draghi (Lega, Movimento Cinque Stelle e Forza Italia), è stata ufficializzata da una nota , delle deputate e i deputati del MoVimento 5 Stelle in commissione Cultura.

Confidiamo che una campionessa della sua statura, appassionata e profonda conoscitrice del mondo sportivo, si dimostrera' all'altezza di questo importante incarico. L'auspicio è di lavorare proficuamente con la neosottosegretaria per dare le doverose, urgenti risposte che il settore dello sport attende dai ristori alle palestre e piscine, dai bonus ai collaboratori sportivi a un piano di riapertura di tutte le attivita' il prima possibile e secondo adeguate norme di sicurezza".

Fra i suoi compiti più probanti ed attesi ci sarà l’inserimento di risorse per lo sport nel Recovery Plan in via d’approvazione, e soprattutto appianare le divergenze fra Coni e Sport e Salute.

Tutti Gli Sport Spadafora: "17 mesi fa non conoscevo il mondo dello sport" 03/02/2021 A 20:23