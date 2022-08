il protocollo d'intesa per la diffusione della pratica sportiva nelle scuole. Valentina Vezzali, sottosegretaria allo Sport, ha commentato questo traguardo con grande soddisfazione: "Sono da sempre convinta che sport e scuola debbano camminare insieme". Ha poi aggiunto: "ringrazio sentitamente il Ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianche e il Presidente della Lega Calcio di Serie A, Lorenzo Casini, per Il protocollo d'intesa firmato ieri, finalizzato alla crescita culturale e sociale delle bambine e dei bambini attraverso la promozione dell'attività sportiva nella scuola, con particolare riguardo al calcio". E' noto che la pratica sportiva sia importante per la crescita dei bambini e delle bambine. Allo stesso tempo far conoscere le diverse discipline agli adolescenti permette persino una crescita dello stesso sport : maggiori praticanti, maggiori investimenti, maggiori talenti e il circolo virtuoso si attiva. Nelle scorse ore, più precisamente mercoledì 3 agosto, è stato firmato. Valentina Vezzali, sottosegretaria allo Sport, ha commentato questo traguardo con grande soddisfazione: "". Ha poi aggiunto: "".

"La scuola è il luogo giusto dove promuovere la pratica sportiva permettendo la crescita della persona secondo un corretto stile di vita", ha precisato l'ex campionessa di scherma, che ha poi parlato del calcio e dei Mondiali senza Italia: "Tutti conosciamo l'importanza del calcio in Italia: per passione, seguito e valore economico è il motore dello sport italiano. Per alcuni lunghi anni a molti giovani non verrà data l'opportunità di seguire l'Italia ai Mondiali, e per questo, grazie anche al contributo di Sport e Salute verranno realizzati progetti e iniziative con lo scopo di avvicinare il mondo della scuola alle attività motorie in ambito calcistico, con l'obiettivo di non disperdere l'interesse e l'attenzione dei più giovani verso lo sport più amato del Paese"

