Lo stesso giorno in cui è iniziato ufficialmente il processo di candidatura, la FISU ha ricevuto le prime due candidature per ospitare i FISU World University Games 2027. Dal 1° settembre 2021 al 31 gennaio 2022, le Federazioni Sportive Universitarie Nazionali (NUSF) possono presentare le loro candidature per i FISU World University Games 2027 e 2029. La Repubblica di Corea e gli Stati Uniti sono stati i primi a presentare le loro offerte per ospitare i più grandi eventi polisportivi del mondo per studenti-atleti

"È molto incoraggiante vedere un interesse così marcato per ospitare le future edizioni dei Giochi Universitari Mondiali FISU nel 2027 e nel 2029, nonostante l'attuale situazione pandemica", ha dichiarato il segretario generale-CEO della FISU Eric Saintrond. "In questo periodo di grande incertezza sulla fattibilità dei grandi eventi sportivi internazionali, ricevere due offerte importanti lo stesso giorno in cui la FISU ha aperto il suo processo di candidatura è un segno positivo di ciò che ci attende in futuro, non solo per la FISU ma anche per il mondo dello sport internazionale. Questo dimostra che i nostri eventi hanno un grande valore per le città che li organizzano, e che lo sport è considerato un aspetto importante della nostra comunità globale, anche nel bel mezzo di una pandemia".

Entrambi i paesi hanno già ospitato edizioni precedenti dei Giochi Universitari Mondiali FISU. Gli Stati Uniti hanno ospitato due Universiadi: l'Universiade invernale di Lake Placid 1972 e l'Universiade estiva di Buffalo 1993. Inoltre, la prossima edizione invernale dei Giochi Universitari Mondiali FISU del 2023 si terrà di nuovo a Lake Placid; ciò significa che se gli USA vinceranno questa candidatura, sarà la quarta volta che ospiteranno i FISU World University Games.

La Repubblica di Corea ha già ospitato tre Giochi universitari mondiali FISU: le Universiadi invernali di Chonju-Muju 1997, le Universiadi estive di Daegu 2003 e Gwanju 2015.

Per i Giochi Mondiali Universitari FISU 2027 e 2029, la FISU ha posto una forte enfasi sulla sostenibilità. Riutilizzare le sedi già esistenti, evitare oggetti monouso come i bicchieri di plastica e promuovere i trasporti pubblici sono alcuni dei fattori chiave per presentare una candidatura forte. Maggiori informazioni su come preparare una candidatura vincente per i Giochi Mondiali Universitari FISU 2027 e 2029 sono disponibili qui.

