L'atteso evento è stato spostato dalla città cinese di Xiamen, dove si è svolto dal 2015 al 2019, ed è stato rinviato nel 2020 e nel 2021 a causa della pandemia.

Nel basket 3x3 le squadre sono composte da tre giocatori, più un eventuale sostituto. Il torneo può svolgersi su diversi tipi di superficie: cemento, asfalto o un campo provvisorio. Le partite sono disputate all'aperto tra musica, intrattenimento e tifo, e hanno una durata massima di 10 minuti, senza intervallo né quarti di gioco.

I campioni in carica (dall'edizione 2019) sono la Tsinghua University (CHN) per quanto riguarda la competizione femminile e la Paulista University (BRA), nella sezione maschile. Quest'anno l'università cinese non parteciperà, mentre la squadra brasiliana ha vinto il torneo di Qualificazione Continentale delle Americhe e sarà naturalmente tra le principali favorite a Istanbul.

Squadre femminili

Gruppo A: Royal International University of Mongolia (MGL), Islamic Azad University (IRI), University of Malaga (ESP)

Gruppo B: Uganda Christian University (UGA), Lincoln University (NZL), Higher Institute of Entrepreneurship and Management-ISEG (SEN)

Gruppo C: University of Ljubljana (SLO), Precarpathian National University (UKR), Monterrey Institute of Technology and Higher Education-ITESM (MEX)

Gruppo D: Pontificial Catholic University of Valparaiso (CHI), Chinese Culture University (TPE), Gazi University (TUR)

Squadre maschili

Gruppo A: Mon-Altius Physical Education Institute-MAI (MGL), Monterrey Institute of Technology and Higher Education-ITESM (MEX), University of Waikato (NZL)

Gruppo B: Università Vytautas Magnus (LTU), Macquarie University (AUS), University of Ain Temouchent (ALG)

Gruppo C: Uganda Christian University (UGA), Istanbul Technical University (TUR), National University of La Matanza (ARG)

Gruppo D: Paulista University (BRA), Manisa Celal Bayar University (TUR), Taylor's University (MAS)

La Coppa del Mondo Universitaria FISU di basket 3×3 potrà essere seguita in diretta su www.fisu.tv.

