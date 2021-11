Tartu 2018, FISU Campionato Mondiale Universitario di Sci Orienteering (Estonia)

In seguito alla conferma dei Campionati Mondiali Universitari FISU 2022 e delle Coppe del Mondo Universitarie, la FISU ha inviato una lettera ufficiale ai suoi membri invitandoli a registrarsi sul portale di accreditamento.

I Campionati e le Coppe del Mondo FISU si svolgono ogni anno pari e raccolgono i migliori studenti-atleti in sport singoli o in piccoli gruppi di eventi. Studenti-atleti di tutto il mondo rappresentano i loro paesi durante i Campionati, mentre le Coppe del Mondo hanno un nuovo formato università-contro-università. Questo nuovo formato è accompagnato da due nuovi eventi sportivi aggiunti al programma: la Lignano Sabbiadoro 2022 FISU World Cups Finnswimming e la Mosca 2022 FISU World Cups Powerlifting.

La stagione inizierà con il Jachymov 2022 FISU Championship Ski Orienteering che si terrà il 22 febbraio 2022, e terminerà con il London Ontario 2023 FISU Championship Rowing il 15 luglio 2023. Uno degli eventi più attesi è il Campionato FISU di arrampicata sportiva di Innsbruck 2022, poiché la città austriaca è nota per ospitare molti eventi di arrampicata, e l'evento FISU si terrà in una sede di livello mondiale nel centro di arrampicata di Innsbruck.

Il Comitato Organizzatore dei Giochi Mondiali Universitari FISU Lake Placid 2023 è anche incaricato di organizzare due eventi FISU Championships & World Cups: i Campionati FISU Lake Placid 2022 Speed Skating e Beach Volleyball, che si svolgeranno rispettivamente il 2 marzo 2022 e il 24 agosto 2022.

Nel 2022 si svolgeranno in totale sette Coppe del Mondo Universitarie FISU, e 14 Campionati Mondiali Universitari FISU in 18 paesi diversi in quattro continenti, con Kosovo e Argentina che ospiteranno per la prima volta un evento FISU. Inoltre, il FISU World University Championship Rowing in Canada è stato eccezionalmente posticipato a luglio 2023.

Il calendario aggiornato è disponibile qui. Si prega di notare che il 2022 FISU World Cups Combat Sports ha un portale separato, il link sarà disponibile a breve.

Il portale di accreditamento è aperto a tutti i membri FISU per registrare i loro atleti entro il termine seguendo il solito procedimento:

6 mesi prima dell'evento per le iscrizioni generali,

3 mesi prima dell'evento per le iscrizioni quantitative e

1 mese prima dell'evento per le iscrizioni individuali.

