Per la terza volta nella storia Luna Rossa ha raggiunto la finalissima di Prada Cup (che nelle edizioni del 2000 e 2007 si chiamava ancora Louis Vuitton Cup). Dal 13 al 22 febbraio affronterà i britannici di Ineos Team UK in una serie al meglio delle 13 regate che promette emozioni vibranti. Il Team Prada Pirelli ha chiuso il discorso semifinali in appena due giorni, rifilando un secco ed inappellabile 4-0 ad American Magic. Gli statunitensi si sono rivelati realmente competitivi solo nel corso della terza regata, persa di 35": nelle altre è andato in scena un autentico dominio da parte dell’imbarcazione italiana.

Il 47enne siciliano ha poi analizzato uno dei punti di forza della compagine italiana: “Abbiamo avuto una partenza molto buona, abbiamo dimostrato che siamo forti. Siamo pronti per una battaglia sportiva con Ineos. Ci siamo resi conto che la barca degli americani non funzionava bene e ci dispiace molto. Siamo tristi perché loro sono grandi avversari. Avrei preferito regate più battagliate, ma va bene così, mi prendo la vittoria. Penso che American Magic debba essere orgogliosa per quello che è riuscita a fare. Sarebbe stato difficile per altri team reagire come hanno fatto loro. Sono stati avversari straordinari, lo dico con il cuore“.