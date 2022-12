Gli uomini dello skipper Max Sirena si stanno allenando con il prototipo a Cagliari e i dati che verranno raccolti dal LEQ12 serviranno a costruire la barca con cui si parteciperà alla Coppa America. Luna Rossa si sta avvicinando a grandi passi alla America’s Cup 2024 . Mancano meno di due anni alla prossima edizione della competizione sportiva più antica al mondo, che andrà in scena nelle acque di Barcellona , e il sodalizio italiano sta lavorando alacremente per farsi trovare pronto alla sfida, con un unico obiettivo fisso: alzare al cielo la Vecchia Brocca per la prima volta nella storia, strappandola a Team New Zealand

Nel frattempo emergono interessanti novità sul fronte della progettazione. Luna Rossa ha infatti dato il proprio benvenuto ufficiale a Siemens Digital Industries Software, quale fornitore di software e servizi per la 37ma America’s Cup. Grazie al pacchetto Siemens Xcelerator il team accelererà lo sviluppo e l’ottimizzazione del nuovo monoscafo foiling AC75. Matteo Ledri, Head of CFD, Luna Rossa Prada Pirelli Team, ha dichiarato: “Il pacchetto Siemens Xcelerator fornisce a Luna Rossa Prada Pirelli strumenti fondamentali per progettare, analizzare e misurare tutti gli aspetti delle prestazioni fluidodinamiche e idrauliche dell’imbarcazione. Utilizzando il software di Siemens, lo scafo, i foil, il timone e le vele possono essere analizzati come parte del gemello digitale (digital twin), per capire come ogni superficie risponde alle variazioni dei parametri di progetto, velocizzando così il nostro lavoro“.

Entrando più nel dettaglio tecnico, il portafoglio Siemens Xcelerator comprende il software Simcenter STAR CCM+, usato per progettare e analizzare virtualmente scafo, foil, timone e vele e per capire meglio come la complessa idrodinamica dello scafo con foil risponde alle variazioni dei parametri di progetto. Il software Simcenter Amesim, invece, è utilizzato per simulare tutte le linee idrauliche di bordo e ottimizzarne le prestazioni, un aspetto essenziale dato che l’energia idraulica per i sistemi aerodinamici è generata da quattro ciclisti che utilizzano la potenza dei pedali.

Non finisce qui perché Luna Rossa beneficerà anche dell’utilizzo di Xcelerator Share, una piattaforma di collaborazione basata su cloud, per gestire la crescente complessità della progettazione e aumentare la riproduzione di un numero sempre maggiore di parti sottoposte a migliaia di modifiche ingegneristiche all’anno, sia durante sia al di fuori della stagione agonistica.

