Luna Rossa sfrutta il primo match point, demolisce American Magic in gara 4 e conquista il pass per la finale di Prada Cup 2021. Un dominio assoluto ed incontrastato, che consente allo skipper Max Sirena e a tutto l’equipaggio azzurro di guardare con fiducia al prossimo appuntamento contro i britannici di Ineos Team UK. L’ultimo atto della semifinale, caratterizzato da un vento leggermente più forte (sui 12-14 nodi) rispetto alla prima regata odierna, ha messo in evidenza una netta superiorità da parte della barca italiana nei confronti di una Patriot in grandissima difficoltà e penalizzata presumibilmente da problemi tecnici di software. Restano dunque solo tre squadre in lizza per l’America's Cup 2021: Luna Rossa, Ineos Team UK ed Emirates Team New Zealand.

Fase di pre-start dominata in lungo e in largo da parte di Luna Rossa, che mette sotto scacco Patriot (con un Dean Barker troppo conservativo) gestendo alla perfezione lo spazio-tempo e cominciando nel migliore dei modi il quarto atto della serie. Spithill e Bruni controllano la prima bolina con grande tranquillità, coprendo ogni mossa di American Magic e allungando progressivamente per poi raggiungere il primo gate con 45″ di margine. Prima poppa decisiva: gli americani vanno in crisi, commettendo diversi errori in manovra ed incassano due penalità (50 metri ciascuna) per aver superato i ‘boundaries’.

Il primo giro bolina-poppa termina con Luna Rossa in vantaggio di 2’01” e oltre un chilometro e mezzo sulla barca a stelle e strisce, che nel frattempo è riuscita a ripartire con un discreto spunto nonostante degli apparenti problemi tecnici di strumentazione. Gli americani limitano i danni nella seconda bolina, ma il gap aumenta ulteriormente (2’42” al terzo gate) e diventa di fatto impossibile da colmare a meno di clamorosi colpi di scena conclusivi. Secondo lato di poppa in sostanziale parità, ma il Team Prada Pirelli può gestire un vantaggio abissale di due chilometri in vista dell’ultimo giro. La flotta del patron Patrizio Bertelli non commette errori e si invola verso l’ultima bolina, tagliando il traguardo con 3’51” di margine e festeggiando il passaggio del turno con la quarta vittoria consecutiva.

