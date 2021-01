La terza giornata di gara della Prada Cup 2021 si è conclusa stamattina con un bilancio di una vittoria con American Magic ed una sconfitta con Ineos Team UK per Luna Rossa Prada Pirelli, che consolida di fatto la sua seconda posizione in classifica al termine del secondo Round Robin . A metà della fase a gironi, il team italiano ha infatti totalizzato 2 punti e si trova alle spalle dei britannici (a punteggio pieno con 4) e davanti agli americani (fermi a quota 0).

Ricordiamo che la squadra con il miglior punteggio a fine Round Robin verrà promosso automaticamente alla finale delle Challenger Series, mentre secondi e terzi classificati disputeranno la semifinale al meglio delle sette regate (chi ne vince quattro avanza). La barca vincente della semifinale raggiungerà il primo classificato della fase a gironi nell’atto conclusivo della Prada Cup, una serie finale che si svolgerà su un massimo di tredici regate (chi arriva a 7 punti, vince la serie) decretando il Challenger ufficiale per l’America’s Cup 2021 contro il Defender Emirates Team New Zealand.

Luna Rossa, per provare ad agguantare il primo posto nel girone e di conseguenza il pass diretto per la finale della competizione, ha bisogno molto probabilmente di vincere le ultime quattro regate (soprattutto le due con Ineos) in programma. L’imbarcazione timonata da James Spithill e Francesco Bruni è dunque padrona del proprio destino: quattro vittorie su quattro garantirebbero aritmeticamente la certezza del primato nel raggruppamento a prescindere dai risultati altrui. Corsa al primo posto più complicata in caso di tre vittorie su quattro (necessario battere due volte gli inglesi), perché a quel punto servirebbe almeno un successo da parte di Patriot contro Britannia.