James Spithill non vede l’ora di tornare in acqua al timone di Luna Rossa. Il velista australiano si sta preparando per la battaglia campale contro Ineos Uk, la Finale della Prada Cup inizierà sabato 13 febbraio e il due volte vincitore della America’s Cup non vede l’ora di fronteggiare i britannici. Sono ormai passate due settimane dal netto successo contro American Magic in semifinale, l’attesa si è fatta spasmodica e snervante: ora si pensa soltanto alle prime due regate previste tra tre giorni nella baia di Auckland (Nuova Zelanda).

Il ribattezzato Pitbull non si nasconde in alcune dichiarazioni rilasciate alla Gazzetta dello Sport: “Sarà una dura battaglia, si spera una grande battaglia fino alla fine. Sappiamo che c’è molto di più sul tavolo e faremo di tutto per ottenere un po’ di vendetta…“. Descrive Ben Ainslie, timoniere di Ineos Uk, in modo sintetico: “Un grande velista e un grande avversario“.

Il soprannome venne dato a Spithill dai tifosi italiani nel 2007, quando al timone di Luna Rossa si esaltava nelle partenze e mise spalle al muro gli statunitensi di BMW Oracle. Il velista spiega in questo modo la determinante fase di pre-start, dove spesso si decidono le regate: “Raccontare l’adrenalina che si vive nei due minuti del pre-partenza è difficile, dico però che quei 120 secondi sono il motivo per cui siamo lì. Lo stress? Penso che il modo migliore per prendere buone decisioni in situazioni di ansia sia restare calmo e calcolare“.

Sulla velocità degli AC75: “Fino a quando restano sui foil io sono felice“. Una battuta anche sulla semifinale dominata contro American Magic: “Siamo stati abbastanza fortunati ad aver continuato a regatare. Credo che ci servisse quella semifinale. In realtà penso sia stato un vantaggio passare attraverso un turno in più, perché siamo molto più forti per queste“.

