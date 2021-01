Luna Rossa si riscatta prontamente e porta a casa il suo primo punto nella Prada Cup 2021, Challenger Series della 36ma Coppa America di vela. L’imbarcazione italiana guidata dallo skipper Max Sirena ha confermato tutte le sue qualità in condizioni di vento leggero (tra i 5 e i 10 nodi), demolendo di fatto American Magic nella regata d’apertura della seconda giornata di gara della manifestazione e terminando il primo Round Robin in seconda posizione con un bilancio di 1/1.

Il Match Race odierno tra italiani e americani ha riservato numerosi colpi di scena, a causa di un campo di regata (è stato scelto un campo tra il C e il D) caratterizzato da buchi di vento e da una brezza molto leggera che ha messo in grande difficoltà questi AC75. La chiave della regata, in queste condizioni, è stata quella di trovare pressione anche a costo di percorrere molta più strada rispetto all’avversario in modo da restare sui foil il più a lungo possibile. Luna Rossa in tal senso è riuscita a fare la differenza specialmente nei due lati di bolina, mentre Patriot ha fatto davvero molta fatica a decollare dovendosi così arrendere senza poter nemmeno tagliare il traguardo (ritardo fuori tempo massimo).

Vela Prada Cup 2021, regolamento e classifica: la guida IERI A 07:43

Luna Rossa Prada Pirelli ha completato la prova (ridotta in corso d’opera da tre a due giri) in 38’54”, sfruttando nel migliore dei modi il vantaggio di entrare per prima nella zona di pre-start e guadagnando subito oltre 200 metri nei confronti di Patriot. Gli americani hanno accumulato addirittura 7’38” di ritardo al primo gate di bolina, per poi portarsi clamorosamente in vantaggio nel primo lato di poppa grazie alle enormi difficoltà in fase di decollo da parte dell’imbarcazione sponsorizzata da Prada e Pirelli.

American Magic ha raggiunto anche un vantaggio massimo di 600 metri, prima della strepitosa rimonta di una Luna Rossa capace di trovare finalmente un po’ di pressione sulla destra del campo. Dean Barker e compagni, dopo aver effettuato la virata per il secondo gate con un minuto di ritardo, sono poi sprofondati definitivamente nel secondo lato di bolina senza riuscire ad interpretare nel migliore dei modi la parte alta del campo. La barca timonata da James Spithill e Francesco Bruni si è dunque involata senza particolari patemi verso la prima vittoria del Round Robin, arrivata alla fine per DNF dell’avversario diretto.

***

Ineos Team UK resta imbattuto e conquista il terzo successo consecutivo su altrettante regate disputate nella Prada Cup 2021, Challenger Series della 36ma Coppa America di vela. La formazione britannica comandata dallo skipper e timoniere Ben Ainslie si è imposta abbastanza nettamente nella seconda prova odierna su American Magic, confermandosi in vetta alla classifica del Round Robin a punteggio pieno con 2 punti di vantaggio su Luna Rossa Prada Pirelli (che ha però disputato un match in meno) e 3 sugli americani.

La prima Race del secondo Round Robin, andata in scena su un campo di regata intermedio tra il C e il D, è stata caratterizzata da un vento medio-leggero sui 7-12 nodi che ha portato all’accorciamento della gara in corso d’opera da 6 a 4 leg (due lati di poppa-bolina invece di tre). Britannia ha avuto la meglio già in partenza, a causa di una fase di pre-start davvero pessima da parte di American Magic (costretta a scontare una penalità di 50 metri per un errore di timing), volando velocemente a 800 metri di vantaggio nei confronti dell’AC75 avversario in vista della prima boa di bolina.

A ridosso del primo gate, Ineos UK si è però praticamente fermata (buco di vento) consentendo a Patriot di riavvicinarsi clamorosamente anche a meno di 200 metri da Britannia all’inizio del primo lato di poppa. Da quel momento in avanti si è materializzato un vero e proprio assolo dei britannici, capaci di decollare sui foil con maggiore facilità rispetto all’equipaggio a stelle e strisce.

Dopo aver raggiunto metà percorso con un margine abissale di 8’47”, Ben Ainslie ha dovuto fronteggiare esclusivamente il tempo e non più Dean Barker. Ineos ha dovuto infatti lottare fino in fondo per concludere la gara entro lo scadere del 45° minuto di regata, in modo da evitare il clamoroso scenario di una ripetizione. Alla fine la barca inglese è riuscita a tagliare il traguardo con due minuti e mezzo di anticipo, rifilando ben 4’59” di distacco ad American Magic.

Vela Prada Cup, Luna Rossa sconfitta all’esordio da Ineos IERI A 06:06