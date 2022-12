Team New Zealand ha realizzato il nuovo record di velocità a terra con un veicolo spinto dal vento. Sul lago salato di Gairdner (Australia) i Kiwi hanno toccato addirittura 222,4 km/h e hanno così demolito il precedente primato di Richard Jenkins (202,9 km/h). Il prototipo a vela si chiamata Horonoku ed è stato progettato dal sodalizio che detiene la America’s Cup, dopo aver sconfitto Luna Rossa lo scorso anno. Horonoku è un prototipo di 14 metri con ala rigida e naturalmente senza motore, sviluppato subito dopo la conquista della Vecchia Brocca ormai venti mesi fa. Al timone c’era Glenn Ashby, il quale ha dichiarato: “Horonuku può andare ancora più veloce con vento e condizioni migliori. Sicuramente abbiamo un motivo per festeggiare, ma questa non è la fine. Sappiamo di poter andare più veloci, quindi abbiamo in programma di farlo“. Team New Zealand si sta preparando per la Coppa America 2024, tra meno di due anni sarà chiamata a difendere il trofeo sportivo più antico al mondo nelle acque di Barcellona.

Il CEO Grant Dalton ha aggiunto: “L’obiettivo non è mai stato quello di battere il record, ma di spingerci oltre i limiti e raggiungere la massima velocità possibile. Quando nel 2003 con Matteo de Nora ponemmo le basi di Team New Zealand, concordammo che non si sarebbe trattato solo di progetto sportivo ma anche e soprattutto di un progetto volto a spingere i limiti della tecnologia e dell’innovazione. L’introduzione dei foil, la barca a idrogeno e questo record di velocità, sono solo alcuni esempi di ciò che è stato realizzato nel corso degli anni”.

