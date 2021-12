Alinghi torna ufficialmente in America's Cup, la più famosa e prestigiosa competizione di vela. E lo fa con un main sponsor di eccellenza, Red Bull. L'annuncio, dato nel corso di una conferenza stampa tenuta a Losanna presso la Societé Nautique de Geneve, segue di due giorni lo storico successo di Max Verstappen nel Mondiale di Formula 1 con la scuderia austriaca. Per Alinghi, team guidato da Ernesto Bertarelli, si tratta del ritorno in America's Cup dopo una lunga assenza.

"Siamo tornati, ma non ce n'eravamo mai andati"

"Siamo tornati dopo 11 anni, ma in realtà la Coppa America non l'abbiamo mai lasciata - le parole di Bertarelli -. Siamo sempre rimasti legati alla Coppa, dovevamo solo trovare l'occasione ma sapevamo che un giorno saremmo tornati. In questi anni abbiamo creato una generazione di velisti per competere ai massimi livelli e siamo pronti". La prossima edizione di America's Cup, la 37esima, si disputerà nel 2024: la scelta della sede sarà comunicata entro fine marzo da Team New Zealand. "Credo che le nostre strade non si siano unite per caso, faremo fronte comune cercando di scambiarci le esperienze per continuare ad essere due team vincenti sulle auto e sulle barche", le parole del team principal della Red Bull, Chris Horner.

