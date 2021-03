Luna Rossa e Team New Zealand si sono allenate nella giornata odierna con vento che soffiava attorno ai 12 nodi. I due equipaggi hanno solcato il Golfo di Hauraki in una sessione di avvicinamento alla America’s Cup, anche se al momento non si sa ancora quando incomincerà la competizione (sicuramente non prima del 10 marzo, ad Auckland vige un lockdown di livello 3). Team Prada Pirelli è motivato e tecnicamente preparato, desideroso di fare saltare il banco contro il Defender della Vecchia Brocca.