Il programma dell'attesissima America's Cup che vedrà di fronte Luna Rossa e New Zealand, il cui primo atto è in programma nella notte italiana tra venerdì 5 e sabato 6 marzo, potrebbe subire uno slittamento. A Auckland, sede delle regate che assegneranno il titolo, è infatti stato annunciato un nuovo lockdown di 7 giorni dopo la scoperta di un caso di positività al Coronavirus. Il primo ministro Jacinda Ardern ha infatti annunciato una serie di restrizioni a partire dalle 18 di sabato (ora italiana). Auckland, in particolare, salirà a livello di alert 3 per tutta la prossima settimana: gli edifici pubblici saranno chiusi e gli eventi sportivi - in base a quanto annunciato dallo stesso primo ministro - saranno cancellati. Non c'è stato tuttavia un riferimento esplicito all'America's Cup.