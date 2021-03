Sessione di allenamento con qualche attimo di spavento per Team New Zealand. Il Defender della America’s Cup è sceso in acqua nella baia di Auckland per prepararsi verso il match race contro Luna Rossa e ha avuto anche un contatto ravvicinato con l’equipaggio italiano. Proprio durante una fase di marcatura, mentre Team Prada Pirelli era giù dai suoi foil, Te Rehutai si è letteralmente impennata! La prua della barca neozelandese si è sollevata dall’acqua in maniera imbizzarrita e poi ha spanciato sull’acqua.

Di seguito il VIDEO dell’impennata di Team New Zealand in allenamento e il salvataggio in extremis della barca imbizzarrita da parte di Peter Burling. (minuto 3:37):

Cos'è successo

Quando lo scafo si è alzato in aria si è temuto il peggio, Peter Burling è stato bravo a tenere il timone e a evitare danni clamorosi. I Kiwi stanno aspettando di conoscere il calendario del match race che metterà in palio la Vecchia Brocca, sicuramente non si tornerà in acqua nel Golfo di Hauraki prima di mercoledì 10 marzo visto che ad Auckland è in vigore un lockdown di livello 3.

